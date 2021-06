Vizualizări: 48

Instruire pentru comunitățile partenere EVA din raionul Ungheni în domeniul Scrierii proiectelor comunitare

Ungheni, 30 Iunie 2021 — Peste 20 de reprezentante ale ONG-urilor, Grupurilor de Inițiativă Locală și Autorităților Publice Locale din șase comunități ale raionului Ungheni, au participat, la 29 iunie 2021, la instruirea în domeniul Scrierii proiectelor comunitare. Acest eveniment face parte din proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”.



Proiectul „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni” este realizat de către IP CRAION CONTACT-Cahul și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, și a fost lansat, în cadrul unui eveniment desfășurat la începutul anului 2021.



În debutul instruirii, Managera de proiect AO „Institutum Virtutes Civilis”, Carolina Buzdugan, a venit cu un cuvânt de salut către participantele la instruire. „Prezența Dvs. aici denotă interes și dorință de implicare în realizarea schimbărilor în comunitățile Dvs. Astăzi veți avea ocazia să acumulați cunoștințe noi, să vă îmbunătățiți sau dezvoltați abilitățile și să faceți schimb de experiențe. Această instruire reprezintă o etapă importantă în procesul de capacitare inclus în proiect și va fi urmată de un concurs de granturi pentru finanțarea inițiativelor locale. În acest context vă încurajez să valorificați această oprtunitate pe care o aveți astăzi și ulterior să aplicați noile cunoștințe și abilități pentru a produce schimbări în localitățile Dvs”.



„Acest proiect are scopul de a promova egalitatea de gen și de a elimina violența împotriva fetelor și femeilor. Este un proiect complex chiar dacă la prima vedere pare că este de creștere a capacităților, oricum veți avea ocazia să aplicați și să implementați proiecte care vor avea drept scop promovarea egalității de gen. Îmi pare bine că ați manifestat interes pentru acest proiect și domeniu.”, a afirmat Oxana Ciobanu, Coordonatoarea locală Ungheni, în cadrul programului EVA.



Silvia Strelciuc, formatoare națională, le-a explicat participanților care este importanța cunoașterii Scrierii proiectelor comunitare: „Atât Ungheni, cât și Cahul încearcă să răspândească acest proces de dezvoltare locală. Pentru ca să putem scrie proiecte trebuie să lucrăm practic și să încercăm să aplicăm aceste competențe. Cel mai important lucru este să înțelegeți algoritmul de bază pentru a cunoaștece este un proiect, cum poate fi scris și cum îl putem completa cu informație suplimentară pentru ca să fie un proiect bun și să aducă resurse financiare. Apoi rămâne partea a doua – munca, asta înseamnă să exersăm”.



Subiectele discutate în cadrul instruirii s-au referit la noțiunea de proiect, componentele unui proiect, strategii de realizare a proiectului și planul de acțiuni, dar și despre elaborarea bugetului.

Participantele la instruire și-au exprimat impresiile referitoare la utilitatea unor asemenea evenimente pentru comunitatea pe care o reprezintă.



„Pentru mine informația pe care am primit-o astăzi este foarte utilă deoarece sunt la început de mandat și am nevoie de asta pentru ca să pot realiza pe viitor proiecte de care să beneficieze comunitatea mea. Aceste instruiri sunt necesare, pentru că anume lucrurile practice te învață cum să aplici cunoștințele”, a spus viceprimara Primăriei Municipiului Ungheni, Vera Poia.



„Am acumulat multă informație de care aveam nevoie și este important să implementăm pentru că apoi se uită. Noi femeile avem nevoie de astfel de instruiri deoarece ne motivează, ne scoate din zona de confort și ne dă încredere în forțele proprii. Fiecare început este mai complicat, dar important este să ne dorim să acționăm”, a povestit profesoara de matematică IP Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri” din Ungheni, Daniela Oancea.



„Această instruire este utilă pentru mine, deoarece cunoștințele acumulate mă vor ajuta să-mi motivez actorii comunitari și consătenii să participe la implementarea proiectelor pentru ca să dezvoltăm localitatea noastră”, a spus asistenta socială comuna Măcărești, Ungheni, Lilia Mărcuță.



La sfârșitul instruirii participantele au fost provocate să descrie această zi într-un singur cuvânt – „echipă”, „satisfacție”, „posibilitate”, „cunoștințe”, „nou”, „restart”, „ambiție”, „experiență”, „implementare”.



Activitatea s-a desfășurat în municipiul Ungheni cu respectarea tuturor cerințelor de profilaxie COVID-19.



Această activitate este realizată de către AO Centrul „CONTACT-Cahul” și Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene.