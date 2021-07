Vizualizări: 128

Autonomia locală și descentralizarea trebuie să devină o prioritate majoră pentru actualul Parlament! Suntem gata să contribuim și să ne implicăm plenar!

14 Iulie 2021 — Directorul executiv al CALM Viorel Furdui consideră că rezultatele alegerilor anticipate creează premise pentru dezvoltarea administrației publice locale și a comunităților locale.



Ce reprezintă rezultatele alegerilor parlamentare anticipate pentru administrația publică locală?



Viorel Furdui: Aceste alegeri au produs o surpriză deoarece în următoarea perioadă întreaga putere în Republica Moldova va fi deținută de o singură forță politică. Ne bucură foarte mult faptul că această forță politică este una dintre semnatarele angajamentului propus de CALM ce vizează asumarea descentralizării și consolidării autonomiei locale în calitate de priorități ale guvernării. Mai multe forțe politice au semnat acest angajament, Partidul Acțiune și Solidaritate, dar și principala forță politică din opoziție, așa cum se pare că a devenit Blocul Socialiștilor și Comuniștilor, de asemenea, au semnat acest angajament. Prin urmare, din punctul nostru de vedere, acesta este principalul rezultat al alegerilor pentru domeniul APL, ceea ce ne dă o anumită speranță că în viitorul Parlament inițiativele privind dezvoltarea APL, consolidarea autonomiei locale, dar și cele privind descentralizarea vor avea suportul necesar pentru ca statul nostru să avanseze în domeniul reformelor, să înregistrăm rezultate bune, mai ales că s-au acumulat foarte multe restanțe și, cu siguranță, acum este momentul oportun de a le înlătura.



Unii consideră că e devreme să ne bucurăm de această victorie…



Viorel Furdui: Noi cu toții am trecut prin experiențe când aveam o doză mai mare sau mai mică de optimism și am rămas dezamăgiți. Totuși, cred că de această dată chiar avem motive să fim optimiști. Considerăm că în RM s-a acumulat o experiență destul de bună, au fost învățate anumite lecții atât de către cei care vor fi la guvernare, cât și de cei care vor reprezenta opoziția în Parlament. Noi credem că deja există o anumită înțelegere a locului și rolului administrației publice locale în dezvoltarea statului, pe listele ambelor partide politice se regăsesc mai mulți reprezentanți ai APL și sperăm foarte mult că ei vor deveni promotorii diverselor inițiative menite să îmbunătățească activitatea administrației publice locale, să elimine toate barierele din calea dezvoltării locale. Sigur că trebuie să fim în continuare atenți la procesele care vor avea loc dar, în mare parte, nu credem că Republica Moldova mai are cale de întoarcere, de stagnare în toate domeniile, inclusiv în cel al administrației publice locale. Cred că trebuie cu toții să ne suflecăm mânecile și să contribuim la schimbările pe care ni le dorim pentru colectivitățile locale. O garanție a acestui fapt este și că Congresul Autorităților Locale din Moldova- asociația care întrunește primari din, practic, toate forțele politice, va rămâne un urmăritor foarte atent și se va implica cu o poziție foarte fermă, inclusiv pentru a le aminti permanent guvernanților despre angajamentele asumate și despre necesitatea întreprinderii unor măsuri concrete în direcția dezvoltării APL și dezvoltării localităților noastre.



Multe dintre satele și orașele noastre sunt sărace și pustii. Credeți că e de ajuns să existe voință politică pentru a produce aceste schimbări în perioade relativ scurte?



Viorel Furdui: Da, pornim de la o situație foarte complicată, când colectivitățile noastre locale și primarii, autoritățile locale se confruntă cu problema accesului la resurse suficiente pentru dezvoltare. Totuși, a apărut o conjunctură favorabilă, o deschidere extraordinară din partea diferitor parteneri care sunt gata să ofere resurse destul de importante destinate pentru dezvoltare. Am auzit declarațiile Doamnei președinte referitor la așa-numitul program „Satul european”. Se intenționează ca cel puțin 2 miliarde de lei să fie îndreptate anual spre dezvoltarea comunităților locale din RM, mai ales cele din mediul rural, ceea ce cu adevărat ar fi impresionant. Dacă va fi realizat acest deziderat, atunci cu siguranță vor fi create premise pentru dezvoltarea locală și a comunităților. Noi credem că o contribuție importantă în acest proces va avea și CALM deoarece în toți acești ani am acumulat mai multe idei, propuneri, concepte foarte utile pentru orice guvernare care își propune să consolideze autonomia locală și descentralizarea. Avem viziune, avem pachete întregi de propuneri pentru toate domeniile pentru a putea să mișcăm carul din loc și să facem în așa fel încât această sărăcie din localitățile noastre să fie diminuată și APL să poată cu adevărat să pună umărul la dezvoltarea localităților noastre dar și a țării în întregime.



Vă mulțumim!