Deputatul nou ales Iurie Pasat: „Nici în cele mai frumoase vise nu mi-am imaginat că echipa PAS mă va alege pentru o asemenea funcție responsabilă”

19 Iulie 2021 — Iurie Pasat, primarul satului Bălceana, raionul Hâncești, a fost ales deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe lista Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS). În cadrul unui interviu pentru calm.md, noul deputat ales vorbește despre această victorie, dar și despre schimbările necesare în domeniul APL.



Ce v-a motivat să candidați pentru funcția de deputat?



Iurie Pasat: Nici în cele mai frumoase vise nu mi-am imaginat că echipa PAS mă va alege pentru o asemenea funcție responsabilă. Eu mereu am fost activ, am apărat administrația publică locală, am protestat alături de fermieri. Fostul premier Ion Chicu m-a întrebat atunci ce caut în calitate de administrator al unei localități la protestul fermierilor. I-am răspuns că datorită celor care mai activează în localitățile noastre se mai mențin școlile, grădinițele și instituțiile sociale. În localitatea mea activează șase agenți economici, fiecare dintre ei oferă locuri de muncă sezonieră pentru 20-30 de persoane. I-am răspuns că în cazul în care acești oameni nu ar fi susținuți și ar da faliment, alte circa o sută de oameni ar fi nevoiți să-și caute de muncă în altă parte, copiii s-ar naște în alte țări, contribuțiile s-ar plăti în alte părți și localitățile noastre ar rămâne și mai pustii, fără instituții școlare și fără viitor.



Cum credeți, de ce schimbări este nevoie pentru ca și satele și orașele noastre să se dezvolte?



Iurie Pasat: Eu știu foarte bine de ce are nevoie administrația publică locală, localitățile, care sunt problemele cu care se confruntă oamenii și cred că voi avea un aport considerabil atunci când în Parlament se vor adopta decizii în acest sens. De exemplu, veniturile proprii ale fiecărei localități din țară sunt de circa 10, maxim 20%, restul de 80-90% vin de la stat. În afară de aceasta, de câțiva ani Fondul Rutier se distribuie per capita, adică după numărul de locuitori. Cred că este o decizie corectă și pe viitor tot după acest principiu ar trebui să fie distribuiți banii și din alte fonduri. O localitate mică, cu 1800-2000 de locuitori are 2000 de probleme, o localitate cu 10000 de locuitori are 10000 de probleme. Eu nu am fost de acord cu proiectele Drumuri Bune I, II, III, fiindcă se alocau bani din bugetul de stat, dar de multe ori localitatea nu avea nevoie în acel moment de drum reparat, dar de apă și canalizare, de exemplu. Cu toate acestea, primarii erau nevoiți să construiască o porțiune de drum, iar peste un an-doi, când începea implementarea proiectului privind apa și canalizarea, drumul respectiv era stricat. Am abordat acest subiect de nenumărate ori, inclusiv la raion, mai ales că în Hâncești, în lunca Prutului, este implementat un proiect grandios privind construcția apeductelor și a sistemului de canalizare. Toate satele din această zonă au primit câte un milion de lei pentru drumuri care urmează a fi stricate anul acesta sau anul viitor, deoarece va fi nevoie de a construi infrastructura necesară. Cred că ar fi oportună o evaluare a utilității cheltuirii banilor din proiectul Drumuri Bune. O soluție ar fi de alocat banii primăriilor, de dat mai multă putere Consiliilor locale și fiecare localitate să decidă de sine stătător care le sunt prioritățile. Altfel, reiese că avem patru perechi de papuci și ni se mai dă una, dar rămânem fără nicio căciulă. Totodată, mă voi implica foarte activ pentru a fi creat un fond de acoperire parțială a contribuțiilor pe care le cer donatorii străini în cadrul proiectelor. De exemplu, o localitate poate beneficia de un proiect în valoare de 10 milioane de lei. Donatorii spun că APL și comunitatea trebuie să vină cu contribuția de 10-20%. Aceste resurse trebuie colectate de la cetățeni, cei mai mulți dintre care au salarii și pensii mizere. Din cauza că noi nu putem să colectăm un milion de lei contribuția, vom rata cele nouă milioane care ni se oferă în calitate de grant. Iată de ce voi insista să fie creat un asemenea fond la nivel de stat, astfel încât în localitățile în care nu pot fi colectate aceste contribuții, din fondul respectiv să fie parțial acoperite acestea, ca să nu ratăm aceste oportunități.



În Bălceana sunt oameni competenți care ar putea să devină primari la fel de buni ca Dvs.?



Iurie Pasat: Sunt convins de acest lucru. Având 1800 de locuitori, localitatea Bălceana a dat țării până acum patru deputați. Cred că vom găsi un primar bun, care să implementeze lucrurile frumoase și utile pe care le-am început.



Vă mulțumim!