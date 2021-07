Vizualizări: 241

În primul semestru din 2021, ADR Nord a valorificat 128,14 mln lei pentru implementarea proiectelor în nordul Moldovei

— În primul semestru al anului 2021, ADR Nord a valorificat 128,14 milioane lei în procesul de implementare a 13 proiecte în Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova. Datele au fost prezentate de către directorul ADR Nord, Maria Prisacari, în cadrul celei de-a treia ședințe ordinare din acest an a Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord, care a avut loc marți, 20 iulie 2021.În debutul ședinței, desfășurată în regim online, Ghenadie Iurco, secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, le-a mulțumit membrilor CRD Nord pentru implicarea în procesul de realizare a politicii de dezvoltare regională și pentru buna conlucrare a acestora cu ADR Nord. „Mă bucur că pentru buna cooperare dintre CRD Nord și ADR Nord. Regiunea de Dezvoltare Nord are un potențial deosebit, motiv pentru care ne dorim ca această regiune să prospere. Acest obiectiv major îl putem îndeplini împreună, cooperând eficient”, a menționat oficialul MADRM.În cadrul șeinței, șefa ADR Nord, Maria Prisacari, i-a informat pe consilierii regionali despre cele mai importante rezultate obținute de Agenție în primul semestru din 2021. În raportul prezentat de către directorul ADR Nord se arată că, în perioada vizată, Agenția a gestionat 4 proiecte de dezvoltare regională finanțe din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR). În acest sens, ADR Nord a valorificat 26,85 milioane lei. În aceeași perioadă de raportare, specialiștii ADR Nord au fost implicați în activități de implementare a 5 proiecte finanțate de Uniunea Europeană, valorificând în acest sens 101,1 milioane lei. Totodată, ADR Nord a mai gestionat în primul semestru încă 4 proiecte finanțate de Guvernele Republicilor Cehă, Polonă, Estonia, Letonia, precum și de alți parteneri, valorificând în acest scop 194.039 lei. Proiectele implementate acoperă patru domenii de intervenție: asigurare cu apă (4 proiecte); eficiență energetică a clădirilor publice (2 proiecte); infrastructura de afaceri (2 proiecte) și turism (1 proiect).La rândul său, Constantin Bândiu, șeful Secției management integrat al proiectelor, a prezentat în detalii portofoliul proiectelor de dezvoltare regională implementate de Agenție în primele șase luni ale anului curent. De asemenea, Ala Cucu, șefa Secției monitorizare și evaluare, s-a referit la realizările privind monitorizarea și evaluarea proiectelor implementate anterior. Totodată, consilierii au luat act de progresul implementării proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare din Regiunea de Dezvoltare Nord”, prezentat de către Elena Verenciuc, șefa interimară a Secției planificare și cooperare regională. La finalul ședinței, directorul A.O. „Pro Cooperare Regională”, Sergiu Mihailov, le-a prezentat membrilor CRD Nord proiectul „Implicarea cetățenilor și a societății civile în procesul de luare a deciziilor și dezvoltare locală sustenabilă", finanțat de Uniunea Europeană.Președintele CRD Nord, Vasile Secrieru, le-a mulțumit consilierilor pentru interesul sporit față de subiectele puse în discuție în cadrul ședinței, dar și pentru participarea activă în cadrul ședințelor CRD Nord. La rândul său, șefa ADR Nord, Maria Prisacari, a dat asigurări că Agenția va oferi, în continuare suport, actorilor regionali în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională în nordul republicii. „Suntem deschiși să le oferim suport atât membrilor CRD Nord, cât și autorităților publice locale din regiune”, a evidențiat șefa ADR Nord, Maria Prisacari.Ședința de constituire a CRD Nord de legislatura a IV-a a avut loc în data de 21 ianuarie 2020, la Bălți. CRD Nord este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord, în componența căreia intră municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca. CRD Nord are 48 de membri: cei 11 președinți de raioane, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al regiunii. Membrii CRD Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.