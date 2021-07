Vizualizări: 116

Primarul de Chișinău Ion Ceban: „Inițiativele CALM, asumate de către partidele politice parlamentare, trebuie să fie implementate”

28 Iulie 2021 — La fel ca și majoritatea aleșilor locali, primarul municipiului Chișinău, vicepreședintele CALM, președintele delegației Republicii Moldova la Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei Ion Ceban are mari așteptări de la noua guvernare și speră că aceasta va efectua modificările legislative necesare pentru ca APL să poată cu adevărat să producă schimbări esențiale în comunitățile pe care le reprezintă.



Ce așteptări aveți de la actualul Legislativ și Executivul care urmează să fie constituit în următoarele zile?



Ion Ceban: În primul rând vreau să le urez succes tuturor. Așteptările sunt foarte mari, atât din partea cetățenilor care au ales să rămână în Republica Moldova, cât și a celor din diasporă. Ceea ce vreau cu adevărat să putem promova, împreună cu toată comunitatea CALM, sunt propunerile semnate de către partidele politice care au intrat în Parlament, care se regăsesc în Apelul public al CALM cu privire la descentralizare. Este vorba despre câteva subiecte esențiale. Primul vizează alocarea directă în bugetele locale a impozitelor pe venitul persoanelor juridice, colectate pe teritoriul respectiv: 10% pentru bugetele municipiilor Chișinău și Bălți, cel puțin 15% pentru bugetele municipiilor și orașelor-reședință de raion și 50% pentru bugetele orașelor și satelor. De asemenea, este necesară creșterea de la 50% la 75% a defalcărilor din impozitul pe venitul persoanelor fizice. Un subiect aparte și foarte important este politica de cadre și cea de remunerare în APL. Fiecare administrație publică locală trebuie să aibă o libertate mai mare, în conformitate cu principiile autonomiei locale, în vederea asigurării unor garanții și flexibilități eficiente, pentru a realiza aceste funcții din punct de vedere legal. Astăzi ne dorim cu toții să vină în APL cât mai mulți tineri, cât mai mulți oameni profesioniști, respectiv și sistemul adecvat de remunerare trebuie să fie o prioritate. Chiar acum transmiteam o scrisoare la Agenția Proprietăți Publice (APP) privind delimitarea, înregistrarea și evaluarea proprietății municipale și locale. Cred că aceasta este o problemă comună pentru toți primarii din țară și aici ar trebui să vedem cum această conlucrare ar putea fi cât se poate de eficientă și rapidă. Doar în Chișinău avem peste 4000 de dosare care sunt coordonate acum cu APP. Deși avem reglementări stipulate prin hotărâri de Guvern, lucrurile decurg foarte anevoios și știu că același lucru se întâmplă în mai toate administrațiile publice locale. Un alt subiect important vizează depolitizarea fondurilor naționale de investiții și repartizarea acestora pe criterii obiective. Este nevoie și de crearea unui fond național de acoperire a contribuțiilor în cazul proiectelor mari. Și, evident, pentru că de-a lungul anilor au tot existat presiuni politice, administrative, judiciare etc asupra primarilor și altor reprezentanți ai APL, ar fi oportun să avem o reducere a acestui control, ca APL să poată activa liber. În acest context vreau să mulțumesc întregii echipe a Congresului Autorităților Locale din Moldova pentru implicare și sper foarte mult că toate proiectele de lege vor fi prezentate în timp util Parlamentului Republicii Moldova pentru a fi adoptate, astfel încât să purcedem la o descentralizare reală, atât de necesară și așteptată de către primării și cetățeni.



Ce v-a făcut să deveniți un aprig promotor al descentralizării?



Ion Ceban: Este ceea cu ce zilnic mă confrunt eu, dar și restul primarilor din RM. Sunt o multitudine de impedimente în activitatea noastră, începând cu cele privind subfinanțarea și finisând cu cele privind salarizarea. Trebuie să soluționăm împreună aceste probleme, chiar dacă nu va fi deloc ușor.



Sunteți președintele delegației RM la Congresul Puterilor Locale și Regionale al Consiliului Europei. Care este rolul Dvs. în cadrul acestei structuri?



Ion Ceban: Noi foarte des spunem că vrem standarde europene. Pentru mine foarte mult contează nu doar să avem acest discurs public, dar fiecare dintre noi să poată aduce aceste standarde europene acolo unde activează, inclusiv în administrația publică locală. Cred că aceasta este sarcina noastră de bază dacă vrem să avansăm pe calea reformelor, pe calea dezvoltării, atât la nivel local, cât și la nivel central.



De ce este important ca vocea APL din RM să se audă și în cadrul Consiliului Europei?



Ion Ceban: Astăzi, în pofida diferitor interpretări, primarii sunt cei în care locuitorii RM au cea mai mare încredere, după biserică, uneori sunt chiar la același nivel. Noi cunoaștem în detalii problemele cu care se confruntă oamenii, începând cu cele privind drepturile acestora și terminând cu infrastructura sau problemele de ordin social. Este foarte important să comunicăm despre aceste subiecte, dar și să împărtășim din experiența celor care au trecut prin asemenea lucruri mai demult sau recent. Această platformă este benefică tocmai din acest punct de vedere, inclusiv pentru împărtășirea lucrurilor bune pe care le putem aduce acasă.



Ați vorbit despre foarte multe schimbări necesare pentru ca APL să poată produce rezultatele așteptate. Cât de încrezător sunteți că actuala conducere a RM va reuși să răspundă acestor așteptări și care este rolul CALM-ului în acest proces?



Ion Ceban: Spuneam că în RM oamenii au foarte mare încredere în primari și primării, iar problemele sunt cunoscute foarte bine. Dacă vorbim despre autoritatea centrală, fie Parlament, fie Guvern sau instituțiile din subordine, sper foarte mult că angajamentul asumat de, practic, toate partidele politice, mai ales de cele reprezentate în Parlament, va fi pus în aplicare, mă refer la Apelul privind asumarea descentralizării. Avem nevoie să cooperăm, nu avem de împărțit nimic, avem aceleași obiective. Indiferent dacă primarul reprezintă culoarea roșie, verde galbenă, albastră sau este independent, toată lumea se confruntă cu aceleași probleme. Respectiv, trebuie să facem un efort comun pentru a le soluționa. Ca și toți primarii, ca și toți cetățenii RM, am încredere că acel Apel nu va rămâne doar o coală de hârtie, dar etapizat va putea fi pusă în aplicare prin adoptarea, amendarea legislației naționale, reglementarea suplimentară acolo unde este nevoie. Pe Congresul Autorităților Locale din Moldova îl văd ca pe o organizație – umbrelă care să reprezinte la modul cel mai sincer, adecvat și corect aceste interese pe care le-am punctat cu toții pe hârtie.



Dvs. aveți experiență în calitate de ales al poporului, ați activat și în Executiv. Este adevărat că în calitate de ales local aveți mai multe preocupări decât în cazul celorlalte funcții deținute?



Ion Ceban: Este adevărat că am experiență în mai multe instituții ale statului. Acum însă văd la modul propriu cum se întâmplă lucrurile și încă de la începutul mandatului am încercat să atrag atenția asupra tuturor acestor lucruri despre care am vorbit. Dar, vorba veche ne spune că unde-i unul, nu-i putere, unde-s doi, puterea crește, iată de ce împreună cu toți primarii avem așteptări mari și credem că este în interesul tuturor să facem toate aceste schimbări atât de necesare. Am ascultat și declarațiile făcute în noul Parlament și se spune că angajamentele vor fi puse în aplicare. Nu ne rămâne decât să așteptăm și să vedem cum, de facto, vor evolua lucrurile.



Vă mulțumim!



