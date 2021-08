Vizualizări: 75

Printre domeniile prioritare ale viitoarei guvernări trebuie inclus și cel al administrației publice locale

5 August 2021 — Perspectivele îmbunătățirii situației din APL în contextul în care guvernarea este deținută de un singur partid, includerea problematicii administrației publice locale printre domeniile prioritare ale guvernării și importanța identificării unei viziuni ce ar genera aceste transformări sistemice și necesare pentru dezvoltarea comunităților locale și a statului au fost subiectele dezbătute la Radio Sputnik Moldova de către deputatul Elena Bodnarenco și directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Viorel Furdui.



Elena Bodnarenco a atras atenția că despre reforma descentralizării se vorbește de mai bine de 10 ani. „Lucrurile nu se schimbă absolut deloc. Dimpotrivă, constatăm o centralizare a sistemului. Cred că și la formarea noului Guvern vom auzi despre reforma administrativ-teritorială, dar mă tem că autonomia financiară, administrativă, acordarea mai multor posibilități și instrumente APL vor rămâne doar pe hârtie. Eu nu am văzut mari îmbunătățiri în trecut și nu aștept mari schimbări în viitor. Spun acest lucru deoarece acei care au venit la guvernare au agenda lor și nu cred că aceasta va fi discutată cu reprezentanții APL."



Viorel Furdui a constatat că acum se discută foarte mult despre unele dintre prioritățile noii guvernări. „Am auzit că s-a recunoscut necesitatea creării unui parteneriat între guvernare și APL. Foarte mult se vorbește despre lupta cu corupția, curățarea sistemului judiciar etc. Noi credem că având toată puterea, guvernarea actuală trebuie să-și creeze o viziune și o înțelegere a faptului că printre domeniile prioritare trebuie inclusă și problematica administrației publice locale, descentralizarea și tot ce vizează consolidarea autonomiei locale."



Vorbind despre problemele care afectează RM, directorul executiv al CALM a constatat că una dintre cauzele esențiale care au generat un grad înalt de corupție, furtul miliardului, degradarea sistemului de justiție este centralizarea excesivă și monopolizarea tuturor domeniilor. „Iată de ce pentru guvernul actual este foarte important să înțeleagă că fără descentralizare, demonopolizare a tuturor domeniilor și competențelor, inclusiv a celor din APL va fi puțin probabil să avem mari succese în lupta cu corupția, să avem o justiție independentă, condiții sociale etc."



Viorel Furdui a menționat că până acum au existat foarte multe declarații, documente, promisiuni și cu toate acestea s-au înregistrat foarte puține realizări deoarece nu a existat voință politică pentru a consolida autonomia locală și a întări comunitățile locale prin descentralizare reală. „ Aceasta este și una din cauzele stagnării dezvoltării locale, economice etc. Noi credem că acum chiar nu mai există nicio scuză de a spune că nu e posibil. Să nu uităm că statul și-a asumat mai multe angajamente care se regăsesc în recomandările Consiliului Europei pe domeniul democrației locale și APL, în Foia de parcurs semnată de Consiliul Europei și Guvernul. Există și Apelul CALM semnat de cele mai importante formațiuni politice, sunt acțiuni foarte concrete asumate de partidele care au acces în Parlament. Mai mult decât atât, în programele electorale ale partidelor politice există angajamente concrete care urmează să fie realizate. Toate aceste acțiuni îmi insuflă speranța că problematica APL va fi pusă în afara unor relații strict politice și va exista această dorință de a face niște schimbări importante de care vor beneficia toți cetățenii."

Viorel Furdui și-a exprimat speranța că mai multe inițiative, inclusiv cele care vor veni din partea CALM, vor fi susținute atât de cei de la guvernare, cât și de cei din opoziție și astfel vom putea avansa pe acest domeniu. „Cred că o atenție sporită față de acest domeniu este în interesul tuturor. În primul rând al guvernării pentru că altfel există riscul de a se discredita, dar și al opoziției care, de obicei, peste o anumită perioadă de timp ajunge iar la guvernare. Pentru a avea o guvernare și o opoziție sănătoase trebuie să întărim foarte bine teritoriile, să nu se mai întâmple ca la orice schimbare de guvernare să există această migrație dintr-un partid în altul. Este în interesul întregii țări să avem un sistem politic sănătos și să putem să ne focusăm atenția exclusiv pe problemele colectivităților locale și ale cetățenilor."



Întrebați dacă în APL nu sunt corectate lucrurile din cauza faptului că guvernările nu vor să scape din mâini controlul asupra unor fluxuri importante de bani, deputatul Elena Bodnarenco a fost de părere că sursele financiare sunt și un instrument de presiune politică asupra primarilor. „Foarte frecvent migrarea politică a primarilor și consilierilor locali are legătură cu finanțarea de la centru a proiectelor locale și susținerii dezvoltării localităților. Eu consider că acesta este un lucru urât și având posibilitatea să exercit funcția de primar aș prefera să dezvolt localitatea împreună cu echipa primăriei, cu Consiliul local, să scriem proiecte, să participăm în cadrul diverselor apeluri de proiect și să apăr interesele orașului, nu să trec de la un baron politic la altul, să te închini în fața lor și să ceri niște bănuți pentru a soluționa o problemă sau alta."



Potrivit fostului ales local, nu există mari schimbări în dezvoltarea localităților acolo unde primarii au migrat de la un partid la altul. „Eu sunt pentru depolitizarea administrației publice locale, chiar și pentru a interzice ca funcționarii publici să fie membri de partid. La noi există o asemenea practică, cei care activează în domeniul fiscal, vamal etc, nu au dreptul să fie membri de partid pe parcursul exercitării funcției, așa am putea face și în cazul celor care lucrează la stat, să lucreze pentru stat, nu pentru o grupare care temporar se află la guvernare. Am impresia că guvernările din ultimii ani special nu au venit cu niciun program de dezvoltare a statului, niciun program comun pentru iluminarea stradală, de colectare a deșeurilor. Mai mult decât atât, a avut loc centralizarea resurselor financiare și anume din acest motiv avem o dezvoltare haotică. Noi reparăm drumurile dar fără folos, le construim și apoi le stricăm pentru a face apeducte etc." Vorbind despre salarizarea din domeniul APL, Elena Bodnarenco a afirmat că la ora actuală educatoarele de la grădinițe au salarii mai decente decât arhitectul șef al municipiului, contabilul șef etc. „Eu nu cred că cei care activează în domeniul educației trebuie să aibă salarii mai mici, eu vreau să spun că domeniul APL a fost dat uitării și noi în fiecare săptămână pierdem specialiști. Aici tot se vede atitudinea guvernării. Nu există un minister, o agenție care să aibă în vizor problemele APL etc, este doar Cancelaria de Stat care mai mult se ocupă de control și care mai are alte o sută de probleme în plus."



Potrivit lui Viorel Furdui, o inițiativă de depolitizare a APL este discutată și în cadrul CALM, propunerea fiind ca primarii pe parcursul mandatului să se distanțeze de formațiunea pe care o reprezintă în campanie. „La noi există acest precedent când un candidat al unei formațiuni politice devine președinte al RM își suspendă activitatea de membru de partid. Primarii reprezintă întreaga comunitate și își doresc să o dezvolte integral, nu pe porțiuni și nu în funcție de cum au votat cetățenii. Dacă vorbim despre bani atunci aceștia niciodată nu sunt suficienți. Totuși, APL au nevoie de resurse pentru a aduce alți bani în comunitate, pentru a putea angaja personal calificat, pentru a putea participa cu contribuții la proiecte cu o valoare de circa 10 ori mai mare etc. Până acum banii erau concentrați în mare parte la centru și erau repartizați pe criterii politice. Orice guvernare încerca să folosească acest mecanism, fără ca să conștientizeze că astfel nu asiguri dezvoltarea, nici stabilitate politică în teritoriu. Iată de ce atitudinea față de acest aspect al resurselor financiare trebuie modificată. Noi vedem că în APL vin oameni care sunt dedicați localităților, cu o dorință imensă de a schimba lucrurile în bine și începând să activeze înțeleg că nu poți oferi salariu competitiv pentru a angaja specialiști calificați, nu mai vorbesc de alte bariere și contradicții legale. În loc să te ajute, de multe ori organele de control ale statului îți epuizează toate resursele dar și dorința de a mai face ceva pentru comunitate. Este foarte important ca toate aceste elemente despre care am vorbit să se întrunească într-o viziune asupra rolului și locului APL în tot acest proces de dezvoltare și modernizare a țării. La noi guvernele s-au schimbat foarte rapid, nu a existat o stabilitate politică, nu a existat nicio viziune despre cum construim mecanismul de dezvoltare a statului începând de la sate și orașe. APL în mare parte era deconectată de la procesul decizional, dar și de la procesul de implementare a reformelor etc. Toate strategiile se adoptau la nivel central, fără a-i întreba pe cei de la nivel local dacă vor putea îndeplini atâtea sarcini. Din acest punct de vedere, guvernarea actuală va avea de trecut un test important în ceea ce privește implicarea nivelului local în acest proces."











Întrebați dacă există o singură viziune în cadrul noului Parlament al RM privind viitorul comunităților locale, Elena Bodnarenco a răspuns: „Atunci când va fi prezentat programul de activitate a Guvernului vom vedea dacă există sau nu o viziune în acest domeniu. În Parlament vor fi create două Comisii responsabile de APL. Una așa și se va numi – Administrația Publică Locală și a doua este A Mediului și Dezvoltării Regionale. În cadrul acestor comisii vom avea posibilitatea să discutăm nu doar cu deputații din Parlament, dar și cu experții CALM-ul, să analizăm inițiativele lor, să avem o conlucrare sănătoasă și efectivă.



Și directorul executiv al CALM este în așteptarea programului de guvernare. „Atunci când va fi prezentat programul guvernamental vom vedea ce viziune are Guvernul pe acest domeniu. CALM-ul, de asemenea, a elaborat un model de consolidare a autonomiei locale și a descentralizării, poate fi numit și model de reformă a administrației publice locale. Acest concept a fost discutat pe larg pe parcursul a mai mulți ani cu toți reprezentanții APL. Modelul nostru abordează problemele de jos în sus, adică se ține cont de istoria noastră, de reformele anterioare, de greșelile care s-au făcut, de opinia APL , de prioritățile urgente etc. Mai este un alt model, elaborat în unele cabinete și care pune accentul pe reforma administrativ-teritorială. Pe timpul premierului Chicu a fost creat și un grup de lucru care ne propunea să reducem numărul de primării până la 100. Sunt două abordări, una este destul de radicală și deconectată de la realitățile și necesitățile noastre și ceea cu ce vine CALM-ul."



Viorel Furdui a menționat că Congresul Autorităților Locale din Moldova va prezenta propria sa viziune și va încerca să ajute Parlamentul și guvernarea. „Viziunea noastră se bazează pe descentralizare, consolidare a autonomiei locale și foarte mult depinde de guvernare, cât de deschisă va fi să afle care este abordarea noastră. În document CALM abordează problema finanțelor locale, a competențelor, a organizării administrației publice locale privind statele de personal, salarizarea, atragerea specialiștilor, presiunea organelor de control asupra APL, e-guvernarea, cum facem ca cetățenii să nu umble pe drumuri pentru a obține un anumit certificat etc. Pe mai multe domenii avem proiecte pregătite și sperăm că deputații din Parlament vor fi interesați să le analizeze și să le aprobe. Sperăm foarte mult că această viziune a CALM va fi acceptată și vom putea avansa pe această direcție. Eu am o anumită doză de optimism deoarece atât în cadrul opoziției Parlamentare, dar și în grupul majoritar există oameni care cunosc bine domeniul și vor să schimbe lucrurile în APL și comunitățile locale."