Primarul de Coșcalia Elena Eșanu: „Fără susținerea diasporei nu am avea aceleași rezultate”

10 August 2021 — Elena Eșanu este primar la al patrulea mandat în satul Coșcalia, Căușeni și consideră că femeilor le este mai greu decât bărbaților să facă față provocărilor într-o funcție de conducere . „În calitate de mame trebuie să acordăm mai multă atenție copiilor, noi suntem responsabile într-o măsură mai mare de creșterea și educația lor. Trebuie să găsim un echilibru între viața profesională și cea de familie, dar avem aceleași obligațiuni ca și ale bărbaților. Nu știu cum să explică acest lucru, dar cred că femeile reușesc să înregistreze mai multe rezultate. M-am convins de acest lucru în experiența mea de 14 ani în calitate de ales local. Primarul de Palanca, Ștefan Vodă, acum deja deputatul Larisa Voloh, primarul de Măgdăcești, Criuleni Liuba Cojocaru, primar de Selemet, președinta CALM Tatiana Badan, sunt femei care reușesc să mobilizeze comunitatea, să atragă investiții, să realizeze proiecte, fie ele mai mari sau mai mici, dar toate importante pentru localitate.”



Vorbind despre așteptările pe care le are de la deputații care cunosc în profunzime problemele APL, Elena Eșanu și-a exprimat speranța că noul Parlament va îmbunătăți legislația ce vizează protecția socială, va stabili criterii clare de selectare a beneficiarilor de ajutor social. „Sper că se va face ordine și în domeniul legislativ privind activitatea APL, a Consiliilor raionale și se va pune accent pe descentralizare. Ne dorim să putem activa liber, să nu fim presați politic, să fie modificată legea privind activitatea ANI, să fim egali în fața legii, atât primarii, cât și cei din administrația publică centrală.” În acest context primarul de Coșcalia a amintit de persecutarea politică a mai multor primari de către fostele guvernări. „Erau cazuri când deja ne doream să lăsăm funcția de primar și să plecăm. Este nevoie de îmbunătățirea legislației în domeniul funciar, în medicină, așteptările noastre sunt foarte mari, tocmai din acest motiv cetățenii au votat pentru această schimbare.”



Revenind la activitatea Consiliilor raionale, Elena Eșanu a menționat că în perioada pandemiei a ajuns la concluzia că APL pot face față provocărilor fără susținerea acestei structuri. „În curând se vor face doi ani de când nu i-am prea văzut pe cei din administrația publică locală de nivelul II. Trebuie de îmbunătățit toate programele cu care lucrăm astăzi – cele ce vizează activitatea secretarilor Consiliilor locale, care răspund de funcționalitatea bazei fiscale locale etc, să putem aciva de la distanță și nu să nu depindem de cei de la raion.”



În acești 14 ani de când Elena Eșanu deține funcția de ales local, în Coșcalia au fost construiți 17 km de rețea de apeduct, astăzi localitatea fiind asigurată cu apă potabilă în proporție de 100%. Tot în proporție de 100% au fost iluminate drumurile. Localitatea a fost asigurată cu gaze naturale, au fost construite cazangerii la toate instituțiile publice, cel mai mare proiect la care se lucrează în prezent vizează asigurarea oamenilor din Coșcalia cu rețea de canalizare.



„Toate aceste rezultate le-am obținut scriind proiecte. Iluminatul stradal a devenit posibil prin intermediul Fondului Național de Dezvoltare Regională și Agenției de Intervenții și Plăți. Nu e ușor să obții rezultate, adesea un proiect tehnic elaborat trebuie actualizat dacă nu este implementat timp de doi ani. Proiectul privind aprovizionarea cu apă și canalizare este în derulare, deja avem un contract pentru ajustarea actului de bază deoarece prețurile se schimbă de la un an la altul, iar sursele financiare le obținem pe etape, două milioane de lei într-un an, două milioane în alt an, până acum am investit 7 milioane din cele 22 necesare.”



Elena Eșanu consideră că nu ar putea înregistra aceste rezultate fără o bună conlucrare cu cetățenii. „Poate cineva să-ți dea banii cu carul dar nu obții nimic dacă nu te mobilizezi împreună cu întreaga comunitate. Nu poți obține rezultate într-o localitate dacă nu pun umărul cetățenii, având susținerea APL și invers.”



Primul proiect implementat de femeia primar a vizat reparația grădiniței. „Clădirea instituției preșcolare era închisă de 10 ani și ajunsese într-o stare deplorabilă. Atunci am solicitat pentru prima dată mobilizarea comunității ca să putem aplica la proiectul Fondului de Investiții Sociale din Moldova și obținând finanțare într-un an am deschis-o. Cu părere de rău, rămânem tot mai puțini oameni în localitate și fără susținerea diasporei nu știu dacă am avea aceleași rezultate.”



Elena Eșanu speră că având o infrastructură bine dezvoltată, finalizând construcția sistemului de canalizare, construind drumuri de calitate, îi va motiva să se înoarcă măcar pe o parte din cei care au plecat din sat.



Serviciul de Comunicare al CALM