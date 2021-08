Vizualizări: 285

Elena Savițchi, primar de Borogani, Leova: „Birocrația excesivă îi determină pe mulți dintre producătorii autohtoni să renunțe și să plece peste hotare”

10 August 2021 — În noul legislativ au acces 40 de femei. Astfel, Republica Moldova devine una dintre puținele țări europene care înregistrează o pondere ridicată a femeilor în parlament, dar și în funcția de ales local. 196 de femei au fost alese în calitate de primar la ultimele alegeri locale din 2019, ceea ce reprezintă aproape 22% din numărul total al primarilor aleși.



Cum explicați această creștere a prezenței femeilor în Parlament?



Elena Savițchi: În afară de introducerea cotei de 30% în ceea ce privește prezența femeilor pe listele de partid, a crescut și motivația femeilor de a se implica în viața politică, în procesul de luare a deciziilor la nivel național, dacă vorbim de Parlament și la nivel local, dacă vorbim de primării. Totodată, a sporit credibilitatea alegătorului în femeia lider, femeia politician. Relativ recent oamenii erau mai sceptici ca o femeie să dețină o funcție publică. Acum putem constata că oamenii acceptă și chiar încurajează femeile să se implice în politica locală sau națională.



Credeți că alegătorul a ajuns la această maturitate?



Elena Savițchi: Nu putem afirma că toți oamenii acceptă fără rezerve această situație. Totuși, la acest capitol putem constata că există o schimbare în percepție, în mentalitate. Există o dinamică pozitivă în acest sens. Dacă vorbim de femeia primar, în 2015, când am venit la primărie, erau foarte controversate discuțiile preelectorale între alegători. Cineva spunea că este bine să vină la conducere o femeie, totuși, în mare parte, oamenii erau sceptici și nu credeau că o femeie poate să facă față cerințelor din cadrul unei instituții publice, așa cum este primăria. Acum, fiind deja la al doilea mandat, văd o abordare total diferită a oamenilor vis a vis de funcția respectivă, aceștia și nu mai pun problema privind acest aspect al genderului. Oamenii chiar consideră că o femeie primar este capabilă să facă față diverselor situații care apar în activitate.



A fost greu să obțineți rezultatele necesare, astfel încât oamenii să înțeleagă că o femeie poate fi la fel de bună ca și un bărbat atunci când ajunge într-o funcție de conducere?



Elena Savițchi: Pot să confirm că nu a fost deloc ușor, mai ales în contextul în care se afla localitatea când am câștigat primul mandat. Eu am fost prima femeie primar din localitatea noastră, așa că vă dați seama că oamenii au acceptat mai greu o asemenea idee. Nu a fost ușor, dar nu a fost nici imposibil.



Ce vă determină să depășiți toate obstacolele pe care le aveți în activitatea de la primărie?



Elena Savițchi: Poate cuiva îi va părea patetic răspunsul meu, dar dorința de a crea condiții bune de trai pentru oamenii din localitate mă determină să muncesc și să merg înainte. Vreau să las o umbră frumoasă pe pământ. Acesta este crezul meu și mă simt foarte bine când văd cum lucrurile se schimbă în localitate, când reușesc să fac ceea ce îmi propun, cred că anume aceasta este motivația mea. Acum deja oamenii au apă, drumuri, iluminare etc.



Cum percep oamenii din Borogani aceste schimbări?



Elena Savițchi: În mare parte, oamenii recunosc că lucrurile s-au schimbat și condițiile de trai sunt mult mai bune. Totuși, problema care rămâne deocamdată fără soluție și care îi mai duce la gândul să plece , iar pe cei din diaspora încă nu-i determină să revină, este lipsa locurilor de muncă. Acest lucru îl spun chiar consătenii mei, mulți dintre ei alegând calea străinătății, așa cum se întâmplă în majoritatea satelor din țară. Sunt puțini dintre cei care au ales să se întoarcă. Totuși, discutând cu diaspora noastră, constat că sunt mulți care își doresc să revină acasă, dar problema constă în lipsa locurilor de muncă în localitățile rurale.



Ce soluții ar exista în această situație?



Elena Savițchi: Știm că primăria nu este o instituție care ar putea să desfășoare activități economice, putem însă să creăm condiții pentru dezvoltarea economică a localității. În acest sens, suntem implicați în cadrul unui proiect de dezvoltare economică locală, susținuți de programul Migrație și Dezvoltare Locală MiDL și diaspora. În urma unei etape de identificare a problemelor din diverse sectoare economice locale, dar și a perspectivelor de dezvoltare, ținând cont de dorința producătorilor de a se asocia, Forumul economic local a dat prioritate sectorului zootehnic și astfel ne-am propus să modernizăm afacerile a cinci crescători de animale. Suntem la ultima etapă de implementare a acestui proiect. Am creat condiții la patru stâne și o fermă de bovine, astfel au apărut locuri noi de muncă, condiții mai bune de a crea o afacere etc. A fost identificată o piață de desfacere pentru laptele de ovine și caprine, au fost stabilite niște parteneriate cu o fabrică de procesare, adică am avut mai multe acțiuni pentru a dezvolta acest sector, începând cu înregistrarea legală și până la instruirile pentru formarea de capacități. Acesta este un aspect al creării locurilor de muncă și al dezvoltării economice locale. Ne propunem și în continuare să ne implicăm, să acționăm și să motivăm cetățenii din localitate ca să facă afaceri frumoase aici, acasă.



Ce ar trebui să facă statul pentru a facilita crearea locurilor de muncă?



Elena Savițchi: Este nevoie de cadru legal, de subvenționarea producătorilor autohtoni, așa cum se presupune că va fi. Deja a fost un apel pentru crescătorii de animale. Trebuie să susținem producătorii noștri și să debirocratizăm toate procedurile de la toate instituțiile, altfel oamenii se demoralizează. Chiar dacă cred la un moment dat că vor reuși și încep o afacere, birocrația excesivă îi determină pe mulți dintre ei să renunțe și să plece peste hotare.



Vă mulțumim!



