Vizualizări: 244

Primarul de Giurgiulești Tatiana Gălățeanu: „Eroul principal în procesul de dezvoltare a statului trebuie să devină cetățeanul”

10 August 2021 — Primarul satului Giurgiulești, Cahul își exprimă deplina solidaritate și empatie față de femeile deputat din noul Legislativ.



„Mă bucură faptul că de această dată în Parlamentul RM este un număr atât de impunător de doamne. Până a ajunge în funcția de deputat s-au manifestat în domeniile lor de activitate și cred că anume din acest motiv au fost alese de către cetățeni. Avem foarte multe exemple când doamnele înregistrează succese remarcabile, își exercită atribuțiile cu responsabilitate, cu tragere de inimă și sunt foarte implicate în activitatea lor. Un exemplu în acest sens sunt cele 4 femei primar în localitățile de pe malul Prutului, pot spune fără ezitare că sunt niște modele în domeniul administrației publice locale.”



Tatiana Gălățeanu nu neagă rolul bărbaților din Parlament sau din APL, cu toate acestea crede că femeile gândesc altfel și acționează diferit pentru a îndeplini o sarcină sau alta. „Femeile știu ce au de făcut, sunt puternice și au viziune. Deja la conducerea țării avem o doamnă președinte și o doamnă premier, dar și la nivel local femeile au demonstrat că pot să se implice și să reușească să soluționeze o multitudine de probleme. Avem toată încrederea că femeile vor reuși să schimbe lucrurile în Republica Moldova.”



Întrebată cum s-a schimbat Giurgiuleștiul în acești 10 ani de când deține funcția de ales local, Tatiana Gălățeanu a fost de părere că rezultatele se văd și sunt apreciate de către cetățenii satului. „Cred că am reușit să facem foarte multe schimbări. Revenind acasă, mulți dintre concetățenii noștri trec pe la primărie și ne felicită pentru ceea ce facem, primim multe cuvinte de încurajare și pe rețelele de socializare. În acești zece ani am reușit să aducem toate instituțiile publice din localitate la un nivel corespunzător. Recent am deschis ușile unui muzeu – un proiect de suflet al meu. Am lucrat șase ani pentru a realiza acest obiectiv. Nu este un muzeu simplu, în cadrul acestui edificiu se pot organiza diverse activități, avem și o sală de conferințe. Vin mulți turiști, inclusiv în această perioadă pandemică, ei spun că avem un muzeu care merită a fi vizitat. Mă gândesc câte impedimente, frustrări sau probleme am reușit să depășesc pe parcursul acestor zece ani.”



În contextul politic din Republica Moldova, primarul de Giurgiulești crede că schimbările pe care le așteptăm nu se vor produce mâine. „Este nevoie de timp pentru a realiza ceea ce ne dorim cu toții. Eu de 10 ani încerc să schimb lucrurile în Giurgiulești, exact așa va fi și la nivel de stat. Trebuie să avem încredere și să începem schimbarea de la fiecare dintre noi. Fiecare dintre noi trebuie să pună umărul și să simtă că e stăpân la el acasă, doar astfel vom aprecia ceea ce se face într-o localitate sau într-o țară. Cetățeanul adesea crede că dacă îți acordă votul de încredere atunci nu mai trebuie să se implice. Cred că trebuie să lucrăm mai mult cu oamenii pentru a conștientiza că noi singuri trebuie să ne organizăm modul de viață, de activitate, de interacțiune cu semenii noștri. Eroul principal în procesul de dezvoltare al unui sat sau al unui stat trebuie să devină cetățeanul. Nu vom avea succes până când cetățeanul nu va conștientiza că gunoiul nu trebuie lăsat la întâmplare, că trebuie să menținem curățenia în fața porții, în stradă, în parc, dar și în localitate. Vom reuși cu adevărat atunci când toți vor conștientiza că noi suntem aici stăpâni, noi aici trăim, aici ne creștem copiii și aici ne vom petrece tot restul vieții. Vom reuși să avansăm atunci când cetățenii se vor implica și vor fi responsabili de tot ce se întâmplă în localitatea lor și în țara lor.



Serviciul de Comunicare al CALM