Vizualizări: 98

Primarul de Albinețul Vechi Alla Țăranu: „Oamenii își doresc un trai decent, un mediu sănătos, locuri de muncă și salarii”

11 August 2021 — Alla Țăranu este primar la primul mandat în comuna Albinețul Vechi, Fălești. Alesul local crede că dacă tot mai mulți cetățeni aleg femei în funcțiile de conducere atunci acestea nu au cum să-i dezamăgească și sunt pregătite pentru a face schimbărilor așteptate.



Cum explicați prezența tot mai numeroasă a femeilor în Parlament și în funcțiile de ales local?



Alla Țăranu: Cred că oamenii au tot mai multă încredere în femei. Sunt sigură că vom face față în condițiile în care oamenii ne-au acordat votul lor de încredere. Noi cunoaștem despre egalitatea de gen, dar dacă bărbații au convenit că femeile sunt mai tari atunci nu avem de ales. Eu sper că împreună cu femeile din Parlament, dar și cu bărbații, vom face lucruri frumoase pentru țară și pentru comunitățile noastre.



A fost greu să obțineți victoria în campania electorală?



Alla Țăranu: Nu a fost greu deoarece anterior am deținut funcția de director adjunct al școlii, director de grădiniță etc. Cred că autoritatea mea, probabil și faptul că tatăl meu a deținut câteva mandate primar i-a motivat pe oameni să mă voteze.



Ce calități trebuie să aibă o femeie ca să poată fi un bun lider al comunității sau al unui stat?



Alla Țăranu: În primul rând trebuie să existe o conlucrare cu cetățenii. Oamenii trebuie să fie informați, trebuie să existe transparență decizională în tot ceea ce facem. Lumea va avea încredere în noi doar atunci când va cunoaște unde se cheltuie fiecare bănuț, doar astfel se vor implica pentru a schimba lucrurile. Un primar trebuie să fie sociabil, să asculte păsul fiecărui cetățean, să aibă răbdare, să intre în pielea fiecărui cetățean.



Care sunt preocupările Dvs. de moment?



Alla Țăranu: Lucrăm la proiectul ce are ca obiectiv alimentarea satului Albinețul Vechi cu apă potabilă. Din 2013 au început lucrările și oamenii de atunci așteaptă apa. Devenind primar am actualizat prețurile la acel proiect și în ianuarie 2020 l-am depus la Fondul Ecologic de Stat. Până la ora actuală nu am primit un răspuns, iată de ce, împreună cu consilierii locali am convenit să începem lucrările cu forțele proprii. Consilierii au votat pentru ca 487,700 lei să fie alocați din bugetul local pentru a iniția construcția, am făcut contractul de achiziții publice, a fost ales câștigătorul care va efectua lucrările și sper ca în perioada imediat următoare să avem și primele rezultate .



Oamenii din localitate sunt dispuși să contribuie financiar pentru a realiza un proiect sau altul?



Alla Țăranu: Problema constă în faptul că oamenii nu prea cunosc ce înseamnă să te implici. Până acum totul s-a realizat în tăcere, lumea nu cunoștea că poate să participe. Suntem la prima etapă a implementării proiectului CASMED „Comunitate prietenoasă vârstei” și oamenii deja încep să conștientizeze că fără implicare nu faci niciun pas. Încă e greu pentru că în localitate au rămas bătrânii și cei mai tineri care au copii mici și deocamdată nu pot pleca, dar ne străduim să facem față. Suntem semnatarii Convenției Primarilor Pentru Climă și Energie. Avem și un plan de acțiuni conform căruia pe o suprafață de 17 ha urmează să plantăm salcie energetică. Sperăm să câștigăm proiectul depus la IFAD și această salcie care rodește în cel de-al doilea an de la plantare să fie utilizată pentru a susține bătrânii care nu au de foc, să putem trece instituțiile publice la încălzirea cu biomasă și să facem niște economii la bugetul local.



Cum vedeți Albinețul Vechi la finalul primului Dvs. mandat?



Alla Țăranu: Îmi doresc ca satul să fie iluminat, cu drumuri bune, cu rigole de scurgere a apei, pentru că localitatea noastră e situată așa de parcă e la fund de mare și atunci când plouă toate apele se adună în centrul satului. Probleme avem foarte multe, izvorașul care trece prin localitate este înnămolit, trebuie adâncit. Totuși, principalul obiectiv este asigurarea cetățenilor cu apă potabilă.



În actualul Parlament sunt cel puțin trei femei care au activat în calitate de alese locale. Ce așteptări aveți de la colegele Dvs. care deja sunt deputați?



Alla Țăranu: Ne dorim să fie realizat ceea ce s-a discutat în cadrul ședințelor organizate de către CALM. Acolo s-au dezbătut toate problemele din domeniul APL. Sperăm ca toți deputații să se implice în procesul de soluționare a problemelor din domeniul infrastructurii, să fie înlăturate toate carențele legislative care ne îngrădesc activitatea. Oamenii își doresc un trai decent, un mediu sănătos, locuri de muncă și salarii.



Vă mulțumim!



Serviciul de Comunicare al CALM