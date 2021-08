Vizualizări: 186

Petru Frunze: „Îmi doresc că acest Parlament să ofere APL ceea ce se așteaptă de mult timp – o descentralizare a finanțelor publice și o independență a primarilor față de autoritățile centrale”

12 August 2021 — Deputatul Petru Frunze despre acțiunile pe care le va întreprinde Guvernul și Parlamentul pentru a susține administrația publică locală, dar și despre viitorul raioanelor și a Programului Drumuri Bune.



Examinând programul de guvernare și ascultând discursul premierului Natalia Gavrilița în cadrul ședinței Parlamentului am avut impresia că administrația publică locală și autonomia locală nu sunt o prioritate pentru noul Executiv…



Petru Frunze: În programul de guvernare este capitol aparte dedicat administrației publice locale și autonomiei locale în care se atrage atenția la descentralizarea finanțelor publice locale și oferirea mai multor competențe APL. Sunt descrise mai multe acțiuni ce urmează a fi întreprinse. La aprobarea programului de guvernare, atunci când a fost învestit Guvernul au fost menționate câteva aspecte la acest capitol. Suplimentar, Guvernul Gavrilița își asumă să stabilească un plan de acțiuni în raport cu toate entitățile din acest domeniu – CALM, APL etc. Credem că în timpul cel mai apropiat vor avea loc consultări privind măsurile ce urmează a fi luate în acest domeniu de către Guvern. Nu putem spune că administrația publică locală nu este o prioritate atât timp când nu am văzut care sunt acțiunile Guvernului în acest domeniu. Guvernul trebuie să facă o analiză de impact asupra tuturor inițiativelor noastre, ca să nu fie afectat bugetul de stat atunci când ne propunem să întreprindem anumite măsuri în vederea descentralizării finanțele publice locale. Ne dorim să oferim posibilitatea APL să încaseze mai multe venituri la bugetele locale, acest lucru însă trebuie să îl facem atunci când Guvernul va avea o evaluare a propunerilor noastre.



Nu găsim nimic în programul de guvernare despre rolul raioanelor. S-a discutat dacă aceste structuri urmează să fie păstrate sau nu?



Petru Frunze: Noi nu ne-am asumat acest lucru, dar sigur că vom discuta și despre acest aspect. Înainte de toate este necesar de a fi aplicate mai multe măsuri în toate domeniile ca să nu mai fie furați banii publici, să fie distruse schemele prin care se fură banii cetățenilor și ulterior vom reveni la acest subiect care, la fel, este foarte important. Vom face o analiză de impact ca să vedem cum urmează a fi restructurate sau reorganizate raioanele noastre. Cred că acest lucru se va întâmpla mai târziu, acum noua guvernare are ca obiectiv distrugerea schemelor prin care se fură banii publici.



Este nevoie de introducerea unor mecanisme ca APL să se bucure de o adevărată autonomie decizională privind statele de personal, remunerarea salariaților etc….



Petru Frunze: Acest domeniu este unul prioritar. Chiar săptămâna aceasta avem o întrevedere cu colegii deputați pentru a pune în discuție acest subiect, ulterior vom avea o întrevedere cu CALM. Aceasta este o inițiativă a CALM și vrem foarte mult să fie aprobată în timpul cel mai apropiat ca să oferim posibilitatea autorităților publice locale să remunereze funcționarii din primării în funcție de implicarea lor în asigurarea serviciilor de calitate cetățenilor. Totodată, vrem să ne asigurăm că nu vor fi anumite abuzuri, iată de ce ne dorim o consultare largă a acestei inițiative, inclusiv cu reprezentanții APL ca să diminuăm riscul de a avea consecințe în detrimentul dezvoltării autorităților publice locale. În cazul unei liberalizări totale s-ar putea ca unele comunități locale să nu beneficieze de bani pentru dezvoltare, ci doar pentru remunerarea funcționarilor. Cu această inițiativă începem lucrul săptămâna aceasta. Putem să vă asigurăm de faptul că toate inițiativele noastre vor fi consultate și supuse aprobării doar având avizul autorităților publice locale. Nu vom face nimic în detrimentul autorităților publice locale.



Cât de realizabile sunt inițiative precum construcția a 8 stații de epurare în orașele Republicii Moldova, reparația a 3 mii de km de drumuri naționale și locale? Vă întreb deoarece în 30 de ani nu s-au construit atâtea stații de epurare.



Petru Frunze: În perioada respectivă banii erau cheltuiți pentru lucruri mai puțin importante sau pentru că cei care îi gestionau alegeau să-i fure. Să nu uităm și de faptul că a existat un blocaj financiar din partea UE deoarece RM nu îndeplinea toate condițiile necesare pentru a beneficia de acest suport. Noi credem că vom avea susținere din partea UE și a donatorilor externi pentru a implementa asemenea proiecte. Lucrurile vor fi gestionate corect și cred că vom avea o asistență financiară mult mai mare decât au avut guvernele precedente. Suntem mai mulți deputați care au activat în domeniul APL – primari, președinți de raioane, consilieri locali sau raionali și sper foarte mult că acest Parlament va oferi APL ceea ce de mult timp se așteaptă – o descentralizare a finanțelor publice, primarii să nu mai fie dependenți de autoritățile publice centrale, deputați sau politicieni care le impun anumite condiții pentru a dezvolta o localitate sau alta.



Mulți primari se întreabă dacă va mai exista programul Drumuri Bune?



Petru Frunze: Acest program trebuie transformat astfel încât acești banii să fie gestionați de APL. În programul de guvernare este stipulat că 100% din taxa pentru utilizarea drumurilor naționale va ajunge la APL și Programul Drumuri Bune să fie implementat doar de către autoritățile publice locale, iar autoritățile publice centrale să se ocupe de reparația drumurilor naționale. Cred că această modalitate ar fi corectă în raport cu APL.



Serviciul de Comunicare al CALM