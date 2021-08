Vizualizări: 36

Primarul orașului Leova Alexandru Bujorean „Noi vrem să fim partenerii Guvernului Gavrilița și sperăm că vom fi văzuți anume astfel”

16 August 2021 — Primarul orașului Leova, vicepreședintele CALM, Alexandru Bujorean despre unele prevederi din programul de guvernare al Executivului ce vizează administrația publică locală.



În programul de guvernare al Guvernului vedem că există premise pentru consolidarea capacităților APL…



Alexandru Bujorean: Așteptările noastre, ale celor din APL, ca și a tuturor cetățenilor RM sunt foarte mari și, în mare parte, sunt justificate, reieșind din perioada prea lungă în care APL nu au avut parte de pârghiile necesare pentru a-și realiza competențele. Desigur că așteptarea noastră cea mai mare este ca această guvernare să fie prima în istoria RM care să aibă curaj și să dea dovadă de suficientă voință politică pentru a realiza de facto și nu pe hârtie procesul de descentralizare administrativă și financiară și să manifeste deschidere pentru APL, să vadă APL ca pe un partener echitabil, nicidecum ca pe o parte a administrației care este ostilă guvernării centrale. Noi suntem și vrem să fim partenerii Guvernului Gavrilița și sperăm că vom fi văzuți anume astfel.



Cât de realizabile sunt aceste angajamente?



Alexandru Bujorean: Până a vedea programul guvernamental, inclusiv partidul politic care a delegat-o pe Natalia Gavrilița în fruntea Guvernului a semnat un angajament propus de CALM în vederea implementării reformei administrației publice și asigurării APL-urilor cu competențele și resursele necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin. Suntem optimiști în acest sens, cred că este prematur să judecăm astăzi despre realizarea acestor angajamente, dar am convingerea că ele vor deveni realitate. Totuși, avem mai multe întrebări privind distribuirea banilor din Fondul Rutier, așa-numitele Programe Drumuri Bune au fost sistate, vrem să știm ce se va întâmpla și cu alte programe care astăzi nu funcționează, dar menirea cărora este de a contribui la dezvoltarea comunităților noastre.



100% din banii acumulați în Fondul Rutier vor fi direcționați către bugetele locale. Totodată, guvernarea își propune să depolitizate fondurile naționale, să creeze un fond de acoperire a contribuției APL în cazul proiectelor mari etc…



Alexandru Bujorean: Primăria orașului Leova este la ultima etapă de implementare a două proiecte mari, finanțate de UE, cu un cost total de peste 100 milioane de lei. Reieșind din capacitățile limitate ale bugetelor locale, desigur că am avea nevoie de acest fond de garantare a contribuției, această inițiativă fiind una salutabilă. De asemenea, așteptăm să se realizeze în practică distribuirea echitabilă a resurselor din Fondul Rutier, în dependență de numărul populației, de suprafața drumurilor locale etc.



Cum ar putea autoritățile publice locale să ajute guvernarea centrală să întreprindă aceste acțiuni?



Alexandru Bujorean: Reieșind din faptul că noi suntem în prima linie în contactul cu cetățenii și cunoaștem de jos care sunt problemele și cum pot fi soluționate acestea, cred că am putea institui un mecanism eficient, de exemplu, pe platforma CALM, de comunicare sistematică și periodică cu guvernarea pentru a veni cu anumite propuneri. Respectiv, chiar la nivel de asociații teritoriale ale primarilor elaborăm acum un set de recomandări și propuneri în vederea, spre exemplu, a emiterii actelor permisive, ca să fie limitat numărul acestora și mai multe competențe de acest gen să fie delegate inclusiv serviciilor publice desconcentrate care sunt în teritoriu și cu care putem interacționa mai rapid. Credem că asemenea pași ar putea diminua din povara administrativă care cade pe administrația centrală. Noi suntem deschiși pentru colaborare și comunicare.



Una dintre prevederile programului de guvernare este de a crea ghișee unice la nivel local. Cât de pregătite sunt APL să facă față unor asemenea provocări?



Alexandru Bujorean: Este o idee care planează și a fost discutată în diverse perioade, doar că aici iarăși problema constă în lipsa acestei reforme a administrației publice despre care am vorbit. Pentru a avea un ghișeu unic este nevoie de suficientă capacitate, inclusiv profesională, de specialiști care au competențe. Sperăm că reforma administrației publice va fi implementată, cu cât mai repede cu atât mai bine și mai puțin dureros pentru următorul mandat al aleșilor locali. Depinde foarte mult de capacitățile și de resursele de care vom dispune, inclusiv de fondurile de salarizare. Dacă vom avea capacitate să antrenăm specialiști buni, cu salarii decente, atunci e evident că aceste ghișee vor fi funcționale, nu doar declarative.



O altă prevedere vizează digitalizarea datelor la nivel local și accesul APL la bazele de date naționale. În ce măsură vă vor ajuta realizarea acestor obiective?



Alexandru Bujorean: Este un lucru absolut necesar deoarece, de multe ori ne confruntăm cu situații în care avem nevoie de anumite informații și nu le putem obține de la mai multe instituții. O mare problemă este accesul la baza de date a populației. De exemplu, în orașul Leova este implementată o taxă unică de salubrizare, iar procesul de aprobare și evidență a acesteia urmează trebuie făcut în funcție de numărul real al populației. Ținând cont că suntem un stat cu un nivel înalt de migrație, aceasta este o problemă similară și pentru alte localități. În afară de aceasta, este nevoie să avem acces la baze de date cadastrale și de alt gen. Mai mult decât atât, noi vorbim despre digitalizare dar ne confruntăm cu un nivel înalt de birocrație, avem un volum foarte mare de documente, rapoarte care trebuie prezentate atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie, necesitatea ultimilor fiind absolut nejustificată. Sperăm că acest Guvern va limita numărul de acte ce trebuie prezentate pe suport de hârtie.



Pentru a realiza toate aceste deziderate este nevoie doar de voință sau și de foarte multe resurse umane, financiare?



Alexandru Bujorean: Este nevoie de voință și din câte vedem aceasta există. Mai mult decât atât, ea este alimentată de o încredere masivă acordată de populație și care trebuie folosită în implementarea reformelor. Noi sperăm că se va ține cont și de opinia noastră deoarece este una realistă, conectată la realitățile și problemele teritoriului.



Vă mulțumim!



Serviciul de Comunicare al CALM