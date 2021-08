Vizualizări: 421

Reforma poliției din perspectiva incluziunii persoanelor cu dizabilități în cadrul podcastul „Depășim Prejudecăți”

— A apărut episodul 14 / 2021 (din I sezon) întitulat „Reforma poliției – un pas înainte spre un inspectorat mai incluziv persoanelor cu dizabilități?”Din sumar:• care ar fi motivația unei femei polițiste aflată mereu în acțiune,• de unde ia curaj pentru a depăși infracțiunile grave,• aspecte despre egalitatea de gen în poliție,• s-a reușit sau nu, în procesul de reformare a poliției ca inspectoratele să devină mai incluzive, mai adaptate nevoilor persoanelor cu dizabilități.Invitata ediției este Mariana Carabanov, polițistă și co-fondatoare a Asociației Femeilor din Poliție.Acestea, dar şi alte subiecte, pot fi audiate în ediţia recentă a podcastului „Depășim Prejudecăți” – https://bit.ly/3sOxLat.„Depășim prejudecăți” cu Mariana Țîbulac-Ciobanu este un produs media creat în Republica Moldova, care are drept invitați persoane cu dizabilități, reprezentanți ai ONG-urilor active în domeniul dizabilității, experți în drepturile omului, angajatori etc. și abordează subiecte ce scot în evidență stereotipurile și prejudecățile cu care persoanele cu dizabilități se confruntă în viața de zi cu zi, precum și soluțiile la aceste probleme, promovând astfel potențialul și contribuția lor în comunitate. Fiecare episod are durata de aproximativ 20 minute, periodicitatea de două ori pe lună, de regulă joi, și este realizat în limba română.Informații suplimentare: Victor Koroli, Director Executiv, Alianța INFONET, vkoroli@gmail.com , +373 69252453Acest episod al podcastului este realizat în cadrul proiectului „Contribuție la monitorizarea implementării a reformei poliției și informarea publicului cu privire la aceasta din perspectiva persoanelor cu dizabilități”, implementat de Alianța INFONET, cu ajutorul Asociației Promo-LEX și cu sprijinul financiar al Uniunii Europene și Ambasadei Statelor Unite ale Americii. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a Alianței INFONET și nu reflectă neapărat poziția donatorilor.