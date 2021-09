Vizualizări: 292

O nouă platformă de masterclass-uri online vine să ajute antreprenorii mici și mijlocii să depășească criza generată de COVID-19

Bălți, 7 Septembrie 2021 — Acceleratorul de inovație și antreprenoriat „Dreamups” lansează o nouă oportunitate de dezvoltare destinată antreprenorilor din Republica Moldova. „Dreamclass” este un produs ce presupune un set de cunoștințe detaliate privind un subiect nișat din domeniul antreprenoriatului.



Platforma „Dreamclass” conține masterclass-uri online prin care sunt dezvoltate subiecte sub forma unui curs video, înregistrate într-o calitate foarte bună și predate de cei mai buni experți și experte, cu o durată, per masterclass, de 3-4 ore, împărțit în module mici de 5-15 minute. Ținem să menționăm că conținutul acestor masterclass-uri este gratuit.



Scopul este de a spori accesul antreprenoarelor și antreprenorilor din țară la un conținut localizat, în profunzime, despre domenii înguste din business, cu implicarea celor mai buni experți. Platforma online este dezvoltată cu suportul People in Need Moldova. Grantul este oferit în cadrul proiectului „Parteneriatul Estic – Programul de solidaritate împotriva COVID-19”, finanțat de Uniunea Europeană în Republica Moldova.



O altă misiune a platformei este de a ajunge la 250 de antreprenori din țară, pentru a-i ajuta să se adapteze „noii realități” generate de pandemie. Acest lucru e posibil prin crearea a cinci masterclass-uri cu conținut relevant, util și de ajutor, astfel încât antreprenorii să își îmbunătățească cunoștințele în domeniul digital:



► „Cum să-ți vinzi produsele online” – Vlad Vedrașco;

► „Surse de finanțare pentru dezvoltarea afacerilor” cu Olga Melniciuc și Aura Axenti;

► „E-commerce” cu Elena Agrici;

► „Legalitate în comerțul online și exporturi pentru IMM-uri” – Eduard Sîrbu;

► „Marketing digital pentru IMM” – Nadya Bîrcă și Elena Oprea.



Pentru a avea acces la conținut, beneficiarii antreprenorii și antreprenoarele vor intra în platforma dreamclass.md. Vor accesa domeniul care îi interesează, se vor înregistra la masterclass și, după propria disponibilitate, vor parcurge materialul dorit.



Îi îndemnăm pe toți deținătorii de IMM-uri interesați de aceste domenii să intre pe platforma dreamclass.md și să beneficieze de conținutul creat cu scopul de a trece peste perioada de criză creată de COVID-19.