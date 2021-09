Vizualizări: 53

Președintele Comisiei pentru administrație publică din Parlamentului României Simona Bucura-Oprescu: „Cea mai bună colaborare între colectivitățile locale nu poate fi făcută decât prin structurile care le reprezintă”

23 Septembrie 2021 — Deputatul român Simona Bucura-Oprescu, președintele Comisiei pentru administrație publică și amenajarea teritoriului în cadrul Camerei deputaților a Parlamentului României, a participat la Adunarea Generală a Consiliului Autorităților Locale din România și Republica Moldova la Sibiu, denumit „Împreună în Uniunea Europeană”. Despre cooperarea dintre autoritățile locale din cele două state, importanța asociațiilor reprezentative ale APL și pașii pe care trebuie să-i întreprindem împreună pentru a ne regăsi în marea familie europeană este interviul cu deputatul Simona Bucura-Oprescu.



Care este semnificația evenimentului organizat la Sibiu?



Simona Bucura-Oprescu: Întrunirea primarilor din cadrul Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM), din Asociația Comunelor din România (ACOR) și Asociația Orașelor din România (AOR) este cel mai important eveniment al anului pentru cele două țări, fiindcă cea mai bună colaborare între colectivitățile locale nu poate fi făcută decât prin unitatea structurilor care le reprezintă. Este un moment care poate dinamiza, crește accelerat relația dintre colectivitățile din România și Republica Moldova, ajutând astfel la un schimb real și eficient de bune practici, de experiență pentru drumul comun în Uniunea Europeană. Aici mă gândesc la experiența deja acumulată de primarii din România în ceea ce privește obținerea de fonduri europene, în aplicarea Cartei Europene a autonomiei locale pentru a avea servicii publice de calitate, astfel încât cetățenii români, oriunde s-ar afla aceștia, să aibă doar de câștigat.

Ce își propun autoritățile centrale să realizeze pentru a susține cooperarea dintre APL din cele două state?



Simona Bucura-Oprescu: Colaborarea privilegiată dintre România și Republica Moldova este întărită mai mult anul acesta, încercând și noi, Parlamentul României, să avem o relație foarte apropiată și țintită astfel încât, pe lângă două țări-surori, pe lângă unitatea noastră de limbă, de sânge, să venim și cu o legislație cât mai apropiată, să avem o colaborare foarte bună a Guvernului din România și Guvernului din Republica Moldova. Cred că nu peste mult timp vom avea o ședință comună la care ne dorim să participe și reprezentanții colectivităților locale. La nivel parlamentar, Comisia pentru administrație publică și amenajare a teritoriului din Camera Deputaților cu Comisia pentru administrație din Parlamentul R. Moldova, condusă de Larisa Voloh, și-au stabilit deja o foaie de parcurs comună în care vom munci foarte serios. Ne propunem ca printr-o legislație de calitate să aducem o viață cât mai bună cetățenilor, să ne luptăm pentru bunăstarea și dezvoltarea colectivităților noastre locale.

De ce este importantă asocierea primarilor în cadrul structurilor reprezentative ale autorităților locale, așa cum sunt CALM, ACoR, AOR etc.



Simona Bucura-Oprescu: Creează un țesut și nu lasă la întâmplare niște relații care pot fi sau pot să nu fie. Clădește instituția care să aducă la un loc ceea ce are mai bun o țară – administrația publică locală, cea care administrează localitățile dintr-o țară. În felul acesta, colaborarea este directă și obiectivul pe care ni l-am propus de a dubla înfrățirile, cu acțiune concretă în domeniul legislativ, în domeniul fondurilor europene, în dezvoltarea economică și socială a ambelor țări devine mai ușor de realizat. Lucrurile acestea nu pot decât să reprezinte un câștig pentru cetățeni, atât de-o parte, cât și de cealaltă a Prutului.



Este importantă experiența autorităților locale pentru cele centrale?



Simona Bucura-Oprescu: Experiența în orice domeniu este foarte importantă, arată atitudinea, abordarea, modul cum ești capabil să te raportezi la o problemă. Puse la un loc: o bună experiență, o bună cunoaștere, profesionalismul, competența reușesc să aducă soluții și dezvoltare. Este important să reușim să facem împreună dezvoltarea teritorială, administrativă și economică pentru colectivitățile pe care le reprezentăm. Experiența celor care înțeleg realitatea este categoric superioară celor care sunt în următoarele eșaloane ale administrației. Întotdeauna administrația publică locală, în raport cu administrația publică centrală, este mai aproape de realitate, fiindcă cumva se lovește de aceasta în fiecare zi, este nefiltrată. Plata taxelor și impozitelor, asigurarea serviciilor de alimentare cu apă, de canal, de transport public local, servicii bune de sănătate la nivel local, de educație – sunt subiecte comune cărora împreună ne este mai ușor și mai eficient să găsim cele mai bune răspunsuri.



Noi avem de învățat foarte multe de la autoritățile locale din România despre administrare la nivel local, atragere de fonduri etc…



Simona Bucura-Oprescu: Experiența colegilor din Republica Moldova, de asemenea, este interesantă. Ați avut un cod administrativ înaintea celui din România. La elaborarea codului administrativ al României ne-am inspirat și de la Dvs. Am observat că în cazul Republicii Moldova CALM-ul reunește, practic, toate structurile de reprezentanți ai aleșilor locali, spre deosebire de România. Toate aceste lucruri din care putem învăța unii de la ceilalți reprezintă un câștig. Pe această cale aș vrea să mulțumesc foarte mult colegei mele Larisa Voloh care, după ce a fost primar la Palanca, acum este președinte al Comisiei pentru administrație. A acumulat o experiență importantă pe care acum o aduce cu sine în forul legislativ. Am avut șansa de a discuta cu Larisa Voloh, remarcam să este născută într-o zi de 1 martie și că îmi doresc ca relațiile parlamentare dintre cele două comisii omoloage să renască și să înmugurească, astfel încât să avem rezultate foarte bune. Viorel Furdui este extraordinar în munca pe care o face la CALM, care ne-a ajutat să creăm relații mai puternice între colectivitățile din România și colectivitățile din R. Moldova. Pe această cale aș vrea să-i mulțumesc Valentinei Casian, primarul municipiului Strășeni și vicepreședinte al CALM, cea care reușește să reprezinte la un nivel foarte înalt colectivitățile din R. Moldova, știind de fiecare dată să aibă substanță în ceea ce spune, profesionalism, dar și tușe importante în care să arate relația specială pe care noi, românii de aici și de la Dvs., o avem. Admir faptul că în Republica Moldova prezența femeilor la decizie este mai numeroasă decât în România. Președinte al Republicii Moldova este Doamna Maia Sandu, aveți prim-ministru pe Natalia Gavrilița, în forul legislativ aveți 40% femei. Femeile au reușit să fie alese și să câștige votul direct al cetățenilor și încrederea acestora. 25% din primarii din Republica Moldova sunt femei, mi se pare extraordinar și din această perspectivă sunteți un model de bune practici. În același timp, am fost la Măgdăcești și am văzut cum merg copiii de mână cu părinții și cu bătrânii satului la biserică. A fost o imagine impresionantă pe care o voi purta cu mine ca pe o amintire de preț toată viața. Să duceți mai departe ce avem mai bun în noi: rădăcinile și aripile de suflet românesc, iar relația dintre țările noastre să respire împreună în viitor în comunitatea europeană.



Vă mulțumim!