Vizualizări: 48

Președintele ACoR Emil Drăghici: „Nu putem fi împreună doar pe hârtie, trebuie să fim și faptic”

23 Septembrie 2021 — Președintele Asociației Comunelor din România (ACoR), primarul comunei Vulcana-Băi, județul Dâmbovița, Emil Drăghici spune despre reuniunea primarilor de la Sibiu că a fost una de suflet. „Dacă scena politică este înfierbântată, sărăcită și rece, cred că noi, aleșii locali, am dovedit că avem o masă politică unită și nu una dezbinată.”



Despre susținerea de către delegația României la Comitetul European al Regiunilor a prezenței reprezentanților APL din Republica Moldova în organismele europene Emil Drăghici afirmă că existența Parteneriatului Estic nu este suficient. „Noi am denumit reuniunea de la Sibiu: „Împreună în Uniunea Europeană” și nu putem fi împreună doar pe hârtie, dar trebuie să fim împreună și faptic.

Vorbind despre planurile de viitor ale asociațiilor autorităților locale din Republica Moldova și România, președintele ACoR a declarat: „Ne dorim și în continuare să facem cât mai multe înfrățiri dintre unitățile teritorial-administrative din România și Republica Moldova, să inițiem programe de perfecționare comune cu cei din România, astfel încât și cei din Republica Moldova să-și amendeze legislația și să facem în așa fel încât tot mai multe norme juridice să fie la fel în ambele state.”



Întrebat cum a apărut ideea de a uni asociațiile reprezentative ale aleșilor locali din cele două state în cadrul unei structuri, Emil Drăghici a spus că acum niște ani au fost podurile de flori, schimburile informale. „Colaborările dintre primarii din România și Republica Moldova am încercat să le determinăm într-o formă care se numește Consiliul Autorităților Locale din România și Republica Moldova. Acestei inițiative s-a alăturat și Asociația Orașelor din România, sperăm să vină alături de noi și cei de la municipii și județe. Trebuie să fim împreună pentru că problemele sunt la fel. E mult mai ușor să învățăm unii de la alții și să determinăm ca experiența noastră pozitivă într-un anumit domeniu să fie transferată peste Prut, dar și experiența voastră pozitivă să fie transferată la noi.”