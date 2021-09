Vizualizări: 60

Spectacolul de Teatru Social „Un dar pentru tine” la Pănășești, Strășeni

Pănășești, Strășeni, 28 Septembrie 2021 — Tinerii și tinerele din raionul Strășeni au prezentat în incinta Casei de Cultură de la Pănăsești, la 27 septembrie 2021, spectacolul de Teatru Social „UN DAR PENTRU TINE”. Evenimentul face parte din proiectul „Tinerii și tinerele pentru egalitate și nediscriminare”.



Proiectul „Tinerii și tinerele pentru egalitate și nediscriminare” este implementat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA.



Cu un cuvânt de salut la începutul spectacolului a venit Managera de proiect, Olesea Vladîca: „Vă mulțumim că sunteți astăzi aici pentru a urmări spectacolul „UN DAR PENTRU TINE”, care face parte din proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare”. Mesajul pe care tinerii actori îl vor transmite se referă la promovarea egalității între femei și bărbați”.



Regizorul teatrului M.A.D.E, Ianoș Petrașcu, a spus că experiența de a lucra cu tinerii a fost „un experiment interesant și neordinar, deoarece este, în primul rând, un proces de instruire în actorie. Mă bucur că astfel îndrăgostim tinerii de teatru și în același timp abordăm niște lucruri destul de importante, care sunt mai puțin discutate în societate. Sper că această experiență o să-i schimbe pe ei și o să realizeze că pot fi niște ambasadori ai frumosului abordând niște probleme incomode pentru societate”.



Tinerii actori și-au exprimat emoțiile referitoare la participarea lor în calitate de actori la acest spectacol social.



„Inițial am fost sceptică la această idee, dar este o plăcere să lucrezi cu acești copii din Strășeni, deoarece ei sunt foarte entuziasmați de munca pe care o fac. Se vede că le place și că simt importanța lucrului pe care îl fac și a mesajului pe care vor să-l transmită. Îmi face plăcere să lucrez cu ei”, a spus actrița Teatrului „Eugene Ionescu”, Doina Arvat, care a jucat rolul actriței principale în spectacolul „UN DAR PENTRU TINE”.



„Este o experiență unică și foarte frumoasă, mă bucur că am avut ocazia să văd ce înseamnă să fii actor. Toate etapele de pregătire și rezultatul pe care îl ai la final, emoțiile pe care le simți înainte de a intra pe scenă sunt unice. Prin acest spectacol noi arătăm lumii că suntem egali cu toții”, a afirmat Vlad Țurcanu.



„Să joci într-un spectacol nu este deloc ușor, trebuie să depui foarte mult efort pentru ca să iasă un rezultat frumos și oamenii să te aprecieze. Oportunitatea de a participa în acest spectacol mi-a creat momente unice pe care nu cred că le voi mai trăi vreodată”, a mărturisit Mirela Mîrzac.



„Această experiență este unică, deoarece nu știu dacă o să mai am parte de așa ceva. M-am schimbat pe plan personal, am devenit mult mai încrezătoare și pot să mă exprim mult mai ușor. Am emoții deoarece încerc să redau un mesaj publicului și sper să fie înțeles”, a spus Marina Andronache.



Spectatorii prezenți la spectacolul social „UN DAR PENTRU TINE” au fost încântați de prestația tinerilor actori.



„Spectacolul a fost extraordinar, chiar m-a dus la lacrimi atunci când au ieșit în scenă și fiecare dintre ei și-a spus visul referitor la ce își doresc să devină. Sunt de acord cu faptul că în societate există multe prejudecăți și consider că trebuie să scăpăm de ele”, a spus directorul adjunct pentru educație la Gimnaziul din Pănăsești, Silvia Cibotaru.



„Spectacolul a fost foarte interesant și mă bucur că tinerii din ziua de azi abordează astfel de subiecte, pentru că mai ales generațiile mai vechi sunt învățate cu multe stereotipuri. Deja trebuie să renunțăm la aceste reguli învechite despre cum trebuie să trăim. Eu când le predau copiilor le spun că nu trebuie să se conducă după ce zice lumea, iar când au o problemă să o discute cu cineva apropiat”, a menționat Valentina Filip, profesoară de limbă și literatură română la Gimnaziul din Pănăsești.



„Mi-aș dori ca acest mesaj pe care tinerii actori l-au exprimat prin spectacol să fi ajuns la sufletul vostru, pentru că este despre viața voastră. Elevii care au fost astăzi în scenă au făcut tot posibilul să vă transmită o învățătură, au jucat cu multă dăruire de sine pentru voi”, a concluzionat Valentina Moraru, Specialistă superioară în cadrul Serviciului management al curriculumului și formarea profesională al Consiliului Raional Strășeni.



Proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare” încurajează implicarea tinerelor și tinerilor prin spectacolele de Teatru Social pentru combaterea stereotipurilor de gen.



Acest eveniment este realizat în cadrul Programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen", finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA.