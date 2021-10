Vizualizări: 51

ADR Centru din România și ADR Centru din Republica Moldova continuă șirul activităților de cooperare

1 Octombrie 2021 — Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru din România are un parteneriat activ cu Agenția de Dezvoltare Regională a Regiunii Centru din Republica Moldova, cooperare începută în urma cu aproape un deceniu. În acest cadru, partea română a fost gazda unei delegații a membrilor Consiliului Regional pentru Dezvoltare din regiunea cu același nume din Republica Moldova. Delegația moldoveană a urmărit să realizeze un schimb de experiență și de bune practici în domeniul dezvoltării regionale. În doar două zile, membrii CRD Centru din Moldova au avut un seminar de lucru la sediul ADR Centru din Alba Iulia, întrevederi cu conducerile Prefecturii județului Alba și cu cele ale Consiliilor Județene din Alba și Sibiu, runde de discuții cu reprezentanții orașelor și comunelor din județul Alba, dar și vizite la proiecte relevante din municipiile Alba Iulia și Sibiu.



"Vizita noastră răspunde la trei importante teme ale cooperării interregionale. Este vorba de schimburile de experiență în domeniul planificării și programării regionale, cu aplicabilitate pe procedurile de lucru și implementarea proiectelor finanțate din fondurile Uniunii Europene. Aceste schimburi de experiență ne aduc informații importante în privința organizării activităților și al pregătirii echipelor de lucru pe proiecte, dar și în domeniul relațiilor și fluxurilor de informare cu partenerii regionali. Nu în ultimul rând, această vizită va consolida cooperarea noastră în multe alte domenii de interes pentru ambele regiuni, inclusiv din punct de vedere economic", a declarat domnul Pavel Trofin, director general ADR Centru Moldova.



Programul delegației moldovene în Regiunea Centru din România a inclus o reuniune de lucru la Consiliul Județean Alba și întâlniri oficiale cu domnii Ion Dumitrel, președinte și Dumitru Fulea, vicepreședinte, alături de echipa de experți ai CJ Alba. De asemenea, la discuțiile privind dezvoltarea locală a participat și domnul Nicolae Albu, Prefectul județului Alba. În cadrul vizitei la proiectele de dezvoltare ale municipiului Alba Iulia, delegația din Moldova s-a întâlnit cu domnii Gabriel Pleșa și Marius Filimon, primarul și viceprimarul municipiului supranumit "Cealaltă Capitală". În cursul întâlnirilor de lucru, delegația moldoveană a urmărit și prezentările domnilor Adrian Teban - primarul orașului Cugir și Gheorghe Damian - primarul comunei Ciugud. Acestea au fost apreciate ca fiind cele mai folositoare exemple de bune practici privind absorbția fondurilor europene în comunitățile locale. Nu în ultimul rând, la Sibiu, oaspeții au avut o rundă de discuții și au vizitat proiectele locale din centrul municipiului, alături de doamna Ioana Leca, administrator public. Înainte de plecarea spre casă, vizita delegației din Republica Moldova s-a încheiat la Consiliul Județean Sibiu, unde participanții au fost primiți oficial de doamna Daniela Cîmpean, președinte CJ Sibiu. Oaspeților le-au fost prezentate sintetic obiectivele de dezvoltare ale județului Sibiu și proiectele realizate până în prezent, după care au vizitat investițiile realizate la Spitalul Clinic Județean de Urgență din municipiu.



"Vizita de acum a delegaților din Republica Moldova are ca scop modernizarea serviciilor publice locale din țara vecină. Noi, ADR Centru din România, avem o preocupare constantă pentru procesul de planificare a dezvoltării, care include și această componentă a serviciilor oferite cetățenilor. În cadrul întâlnirilor programate cu delegația moldoveană, atât la Alba Iulia cât și la Sibiu, vom face un cât mai bun transfer de experiență și bune practici către factorii de decizie și execuție din Regiunea care are același nume ca și a noastră. În cadrul acestor întrevederi, am prezentat partenerilor noștri modul de pregătire și implementare a proiectelor de dezvoltare de la nivelul județelor Alba și Sibiu, precum și modul de administrare a serviciilor publice. Astfel, vom extinde cooperarea noastră bilaterală, la nivelul celor două Consilii de Dezvoltare Regională", a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.



Informații de background privind parteneriatul dintre Regiunea Centru din România și Regiunea Centru din Republica Moldova



În urmă cu nouă ani, cele doua Agenții de dezvoltare regională, din România și Republica Moldova, au inițiat un parteneriat care are ca obiective colaborarea celor doua instituții, în vederea dezvoltării social-economice echilibrate a celor două regiuni, consolidarea oportunităților financiare, instituționale și umane pentru dezvoltarea regională în aria de competență și expertiză a celor doua Agenții, precum și consolidarea ambelor structuri organizatorice, prin dezvoltarea capacităților proprii și schimburi de experiență. Practic, prin acest parteneriat, cele doua ADR facilitează dezvoltarea de noi parteneriate între reprezentanții autorităților administrației publice locale și ai mediului de afaceri, al societății civile, care activează în aria acoperită de cele două regiuni de dezvoltare, din România și respectiv Republica Moldova.



În decursul timpului, acest parteneriat a permis realizarea unei suite de traininguri pentru reprezentanții ADR Centru Moldova la Alba Iulia, în domeniul planificării strategice și comunicării pentru programele operaționale, precum și o colaborare bilaterală pentru pregătirea documentelor de planificare și programare a dezvoltării. În perioada 2016-2020 reprezentanții celor două Agenții de Dezvoltare au pregătit mai multe cereri de finanțare depuse direct către Comisia Europeană, care au întrunit punctajul necesar și din care a fost pusă în practică inițiativa privind colaborarea cetățenilor din cele doua țări în schimburi culturale și științifice. În anul 2018 ADR Centru România a organizat o Misiune economică - în cadrul "Săptămânii Europene a Energiei Durabile 2018 (EUSEW 2018)" - prin care au fost identificate oportunități de cooperare între companiile românești și cele din Republica Moldova. Aceasta misiune economică a fost, totodată, un bun prilej de schimb de idei și bune practici în domeniul valorificării sustenabile a surselor locale de biomasă. În cadrul evenimentului a fost semnat un memorandum de cooperare între Clusterului Inovativ al Biomasei "Green Energy" din România și Clusterul Energie și Biomasă din Republica Moldova. Memorandumul stabilește domeniile-cheie și formele de cooperare dintre cele două organizații, iar scopul acestuia este de a promova energia produsă din biomasă și de a consolida eforturile în combaterea schimbărilor climatice.



Vizita de acum a avut loc la trei ani după ce o altă delegație din Republica Moldova a vizitat Regiunea Centru din România, pentru a se documenta cu privire la managementul deșeurilor și al apelor uzate, în cadrul activităților de cooperare inter-regională pentru dezvoltare durabilă și utilizarea eficientă a resurselor. În plus, conducerea ADR Centru din Moldova a vizitat Alba Iulia în Anul Centenar, participând la lucrările Conferinței Internaționale privind cooperarea bilaterală europeană și modelele de bune practici însușite pentru implementarea programelor europene, analizând cu partenerii români rezultatelor atragerii de fonduri nerambursabile pentru dezvoltare.



În urma cu doi ani, o delegație a ADR Centru din România a vizitat Republica Moldova, Regiunea Centru și orașul Ialoveni din aceasta țară, pentru un schimb de experiență în procesul dezvoltării regionale din Republica Moldova și pentru a vedea modul de funcționare a instituțiilor și organismelor publice implicate. La momentul respectiv au fost trecute în revistă activitățile pe care le realizează ADR Centru din Republica Moldova, tipurile de proiecte și domeniile în care acestea se implementează. Întâlnirea de lucru de la Ialoveni a coincis atunci și cu semnarea unui important contract de finanțare, prin care mai mult de 170.000 de locuitori din raioanele Strășeni și Călărași au primit acces la apă potabilă de calitate, urmare a construcției sistemului de alimentare cu apă pe relația Chișinău-Strășeni-Călărași.