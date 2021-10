Vizualizări: 53

Spectacolul de Teatru Social „UN DAR PENTRU TINE” la Scumpia, Fălești

Scumpia, Fălești, 15 Octombrie 2021 — Tinerii și tinerele din raionul Fălești au prezentat în incinta I. P. Gimnaziul „Vasile Alecsandri” din Scumpia, Fălești, la data de 14 octombrie 2021, spectacolul social „UN DAR PENTRU TINE”. Evenimentul face parte din proiectul „Tinerii și tinerele pentru egalitate și nediscriminare”.



Proiectul „Tinerii și tinerele pentru egalitate și nediscriminare” este implementat de Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA.



Cu un cuvânt de mulțumire a venit profesoara de clasele primare la I. P. Gimnaziul „Vasile Alecsandri” din Scumpia, Larisa Zaiț: „Mulțumesc actorilor și organizatorilor, astfel de proiecte sunt foarte bine primite la noi în localitate. Cred că astăzi, elevii noștri au învățat o lecție importantă pentru viață și anume că nu trebuie să lase stereotipurile să îi influențeze. Sperăm că de acum în colo va exista o înțelegere mai bună între fete și băieți”.



Tinerii actori sunt mulțumiți de implicarea lor în acest proiect și spun că această oportunitate i-a învățat multe lucruri utile pentru viață.



„Acest proiect a însemnat o nouă șansă pentru mine, deoarece nu am mai participat înainte la astfel de activități. Aici am învățat să fiu mai deschisă, am înțeles cum trebuie să se comporte un actor pe scenă, de asemenea am cunoscut oameni noi cu care am creat prietenii, am făcut schimb de cunoștințe. Am emoții mari pentru că joc astăzi pentru ultima dată acest spectacol social”, a spus participanta la proiect, Ana Casula.



„Implicarea în acest proiect m-a făcut să simt multe emoții, deoarece am cunoscut oameni noi și am învățat lucruri utile pentru mine. Aceasta este o experiență în domeniul actoricesc și îmi pare rău că astăzi este ultima zi când vom urca pe scenă”, a spus participantul la proiect, Victor Makhu.

„În cadrul acestui proiect am învățat cum trebuie să ieși pe scenă și să îți controlezi emoțiile, de asemenea am învățat lucruri utile despre stereotipuri. Nu trebuie să ne fie rușine niciodată de părerea pe care o avem și să o susținem, indiferent dacă alți oameni cred altceva”, a spus participanta la proiect, Florentina Crețu.



Spectatorii „UN DAR PENTRU TINE” au fost elevii I. P. Gimnaziul „Vasile Alecsandri” din Scumpia, care s-au arătat încântați de cele văzute.



„Din acest spectacol am înțeles că în prezent, la noi în țară încă se întâlnesc stereotipuri referitoare la egalitatea de gen. Majoritatea femeilor își doresc să aibă susținere din partea bărbatului în procesul de creștere al copilului, dar ei spun că aceasta este obligația ei. Acest lucru vine încă din trecut când bărbații plecau la război, pe câmpul de luptă și femeile rămâneau acasă cu copiii. Acest spectacol ne-a demonstrat încă o dată că trebuie să trăim liber și fără stereotipuri”, a spus Vasile Curzac, elevul clasei a IX-a la I. P. Gimnaziul „Vasile Alecsandri” din Scumpia.



„Văzând acest spectacol mi-am dat seama că la noi în societate într-adevăr există multe stereotipuri. Dar, noi oamenii din toată lumea trebuie să înțelegem că femeia este egală cu bărbatul și că discriminarea nu trebuie să existe”, a spus Petronela Putea, eleva clasei a IX-a la I. P. Gimnaziul „Vasile Alecsandri” din Scumpia.



Proiectul „Tinerii pentru egalitate și nediscriminare” încurajează implicarea tinerelor și tinerilor prin spectacolele de Teatru Social pentru combaterea stereotipurilor de gen.



Acest eveniment este realizat în cadrul Programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen și a violenței în bază de gen”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat în comun de UN Women și UNFPA. Acest eveniment este realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său este responsabilitatea exclusivă a Asociației Obștești Institutum Virtutes Civilis și nu reflectă neapărat opiniile Uniunii Europene, UN Women și UNFPA.