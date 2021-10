Vizualizări: 53

Elena Eșanu: „Să fii primară înseamnă să te dăruiești comunității"

15 Octombrie 2021 — Coşcalia este o localitate din raionul Căuşeni amplasată în Zona Bugeacului basarabean. Biserica din localitate a fost construită 1886. În prezent, mulți dintre cei 1980 de locuitori ai satului și-au unit eforturile pentru renovarea lăcașului sfânt. În cadrul bisericii activează centrul parohial ,,Misericordia" care susține familiile vulnerabile. Printre personalitățile care s-au născut în Coșcalia sunt pictorița Larisa Telepan, membră a Uniunii Pictorilor din Rusia; profesorul Petru Râmbu, cel care în 1968, alături de corul format din 120 de copii, a intonat în cadrul unui eveniment organizat la Căinari imnul de astăzi al Republicii Moldova „Limba noastră", pe versuri de Alexe Mateevici; jurnalistul Dumitru Andrei Rusu; profesorul și antrenorul Ion Bâtcă etc. La alegerile locale din 2019, oamenii din Coșcalia au ales ca Elena Eșanu să îi reprezinte în calitate de primară pentru cel de-al patrulea mandat.







Coșcalia este înfrățită cu comuna Corbi, județul Argeș, România. În 2018 s-a desfășurat prima ediție a festivalului „La HUȘCĂ", o modalitate de a promova valorile și tradițiile noastre, portul popular, covorul național etc.



Printre realizările înregistrate de Elena Eșanu se numără construcția rețelei de apeduct (17,4 km) și a rețelei de iluminat stradal; aprovizionarea cu gaze naturale a instituțiilor de învățământ și a circa 350 de case de locuit; crearea serviciului de colectare a deșeurilor etc.



Primara are ca obiectiv extinderea rețelei de canalizare, construcția stațiilor de pompare și de epurare a apei; renovarea grădiniței de copii; amenajarea unui spațiu de agrement și sport; construcția blocurilor sanitare în gimnaziul din localitate etc.



Elena Eșanu face parte din Rețeaua Femeilor Primar din cadrul CALM încă de la fondare (2011). „Datorită Rețelei Femeilor am stabilit mai multe relații de prietenie cu colegele primare, am participat la nenumărate activități de instruire care au fost utile în activitatea mea, am întreprins vizite de studiu și am făcut schimb de experiență cu colegele mele din Republica Moldova și România."



Despre CALM, primara spune că este un punct de sprijin și susținere a aleșilor locali, un centru de informare, de instruire, de expertiză, de servicii necesare pentru autorităţile publice locale.



Elena Eșanu crede că femeile primare sunt mai perseverente, mai ambițioase, mai deschise la schimbare. „Deși femeile sunt mai sensibile, acestea sunt și mai rezistente. Cineva spunea că în spatele unui bărbat de success este mereu o femei puternică. Cred că noi suntem femeile care am făcut câțiva pași în fața bărbaților și ei sunt cei care ne susțin. Important este să păstrăm echilibrul, să știm când să ne apărăm poziția și când să cedăm, să învățăm din lecțiile pe care ni le oferă viața, inclusiv din critica constructivă. Să fii primară înseamnă să te dăruiești comunității."



Visul Elenei Eșanu este să reușească să dezvolte localitatea astfel încât să revină acasă toți cei care au plecat peste hotare.