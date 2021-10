Vizualizări: 79

Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a VII-a

— Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord, sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, organizează, în perioada lunilor octombrie-noiembrie 2021, o serie de evenimente în contextul celei de-a VII-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord.Evenimentele incluse pe agenda Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord se vor desfășura la Bălți, Fălești, Drochia și Călărășeuca (Ocnița), ținându-se cont de criza sanitară cauzată de pandemia de COVID-19. Cei aproximativ 100 de participanți vor fi anunțați în prealabil despre modalitatea de participare la fiecare eveniment în parte./online/ – Lansarea Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a VII-a./Primăria or. Fălești/ – Inaugurarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de ADR Nord./Primăria or. Drochia/ – Inaugurarea proiectului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Drochia”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de ADR Nord./restaurant „Vispas”/ – Masa rotundă cu donatorii în cadrul proiectului „Suport pentru Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord”, finanțat de Uniunea Europeană prin GIZ Moldova./restaurant „President”/ – Evenimentul economic „Doing Business in Moldova”./restaurant „Oscar”/ – Conferința Regională „Perspectivele politicii de dezvoltare regională în Republica Moldova”./locația va fi anunțată ulterior/ – Sesiuni de instruiri pentru raioanele Sângerei, Glodeni și Briceni în cadrul proiectului „Planificare SMART în domeniul managementului sectorului apei”, realizat de ADR Nord în cadrul proiectului „Suport pentru Guvernul Republicii Moldova în implementarea Agendei 2030", finanțat de Ministerul Federal German pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (BMZ) și implementat de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ)./Mănăstirea Călărășeuca/ – Recepția la terminarea lucrărilor în cadrul proiectului „Modernizarea infrastructurii turistice prin construcția drumului de acces către Mănăstirea «Adormirea Maicii Domnului» din satul Călărășeuca”, finanțat din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și implementat de ADR Nord.Evenimentul Zilele Regiunii de Dezvoltare Nord, ediția a VII-a, este organizat în colaborare cu Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Mediului al Republicii Moldova, Agenția de Investiții, Proiectul „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, implementat de GIZ Moldova, Proiectul „Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova” (MSPL), implementat de GIZ Moldova, Oficiul Mareșalului Voievodatului Polonia Mare (Wielkopolska, Polonia), Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest, Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Nord-Est, Ministerul Protecției Mediului și Dezvoltării Regionale (VARAM) al Republicii Letonia, Filialele Bălți, Soroca și Edineț ale Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, Zona Economică Liberă „Bălți”, Parcul Industrial „Edineț”, Incubatorul de Afaceri Soroca, Incubatorul de Afaceri Sângerei, Consiliul Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord, autorități publice locale și antreprenori din Regiunea de Dezvoltare Nord.Prin acest eveniment, promovăm Regiunea de Dezvoltare Nord, impulsionăm atragerea surselor de finanțare pentru proiectelor din Programul Operațional Regional (POR) Nord și sprijinim actorii regionali în crearea parteneriatelor. Totodată, printre obiectivele celei de-a VII-a ediții a Zilelor Regiunii de Dezvoltare Nord se regăsesc promovarea politicii de dezvoltare regională în nordul țării și a rezultatelor implementării politicii de dezvoltare regională; atragerea fondurilor externe pentru implementarea POR Nord; promovarea potențialului economic și investițional al Regiunii de Dezvoltare Nord în cadrul evenimentului „Doing Business in Moldova”.