Primara de Mereșeuca, Ocnița Emilia Albu: „Experiența pe care o acumulăm în cadrul Rețelei Femeilor CALM ne ajută să asigurăm o guvernare calitativă”

26 Octombrie 2021 — Emilia Albu este primară la al șaselea mandat în Mereșeuca, raionul Ocnița, sat de la nordul republicii, în preajma râului Nistru, la hotar cu Ucraina. Localitatea a fost atestată documentar ca Merișce în anul 1437, terenurile fiind dăruite de către feciorii lui Alexandru cel Bun, Ilie și Ștefan, moșierului Mihai din Dorohoi. Pe teritoriul localității se află monumentul istoric ,,Cetățuia" și biserica din sat ,,Înălțarea Sfintei Cruci", construită în anul 1819 de către boierul, postelnicul Vasile Pogona, locuitor al satului Lencăuți. Deosebit este altarul bisericii care a fost confecționat la Sankt –Petersburg, fiind unul dintre cele mai frumoase și vechi părți ale vreunei biserici din Republica Moldova. Ambele monumente se regăsesc în Registrul de Stat al monumentelor istorice a statului nostru. Astăzi în Mereșeuca locuiesc 966 de persoane. Constantin și Doina Obrejanu este familia care pictează interiorul a zeci de biserici din țară. Meșterii populari care își propun să păstreze vechile tradiții sunt Oleg Melniciuc, Tamara Bulargă, Angela Savva Serghei și Igor Grosu etc.



Una dintre cele mai importante realizări ale Emiliei Albu este instalarea iluminatului stradal pe întreg teritoriul localității. Lucrările au fost realizate cu surse financiare alocate de către PNUD, Bugetul de Stat și Bugetul Local. În Mereșeuca de mai bine de 25 de ani nu exista o grădiniță pentru copii. În 2010 este dat în exploatare un nou bloc de studii pentru elevii gimnaziului, iar clădirea care a fost eliberată este renovată și amenajată în calitate de instituție de educație timpurie. Acest lucru devine posibil grație cooperării APL cu MP ,,Parteneriatul Global pentru Educație în Republica Moldova", implementat cu susținerea financiară a Ministerului Educației și susținerea tehnică a FISM, dar și datorită granturilor acordate de către Guvernul României. Astfel, la începutul anului 2014, visul de zeci de ani al locuitorilor satului Mereșeuca devine realitate, grădinița de copii ,,Merișor" își deschide larg ușile pentru toți picii din comunitate. Tot cu suportul Guvernului României, instituția preșcolară a fost dotată cu mobilier nou, material didactic și teren de joacă pentru copii.



Infrastructura drumurilor constituie o mare provocare pentru toți aleșii locali deoarece necesită cheltuieli de milioane, resurse care lipsesc în bugetele locale. „În anul 2015 a fost dat în exploatare un segment de drum local construit pe o lungime totală de 1,6 km dintre care 1km în beton și 600 m în variantă albă. Am realizat acest obiectiv cu susținerea financiară a Uniunii Consolidate pentru Implementarea Programelor IFAD, a contribuției mai multor locuitori ai satului. Valoarea lucrărilor a fost de aproape 3 milioane de lei. În ultimii ani au fost reparate mai multe drumuri locale. Grație descentralizării Fondului Rutier (o victorie a noastră în cadrul CALM), în anul 2020 și 2021, pe o suprafață totală de 890 m2, pe strada principală din sat au fost construite trotuare pavate."

Reparația Căminului de Cultură, construcția blocului sanitar în gimnaziul din Mereșeuca, amenajarea unui teren de joacă, a stațiilor de așteptare, schimbarea geamurilor de la instituțiile publice din localitate sunt alte realizări ale primarei Emilia Albu. În prezent, primăria împreună cu locuitorii satului au pus umărul pentru a repara acoperișul bisericii din sat și a pereților exteriori.



Emilia Albu speră că va veni și ziua când va avea resursele necesare pentru a repara toate drumurile locale. Știe că aceste lucrări sunt extrem de costisitoare și până la realizarea acestui vis își dorește ca primăria să aibă măcar un tractor cu buldozer. O altă dorință a primarei este să reușească să schimbe acoperișul de ardezia a Căminului de Cultură pe unul din țiglă metalică.



Despre Congresul Autorităților Locale din Moldova, Emilia Albu spune că reunește unitățile administrativ –teritoriale din Republica Moldova și reprezintă cea mai mare asociație a APL din RM. „Este o asociație apolitică, bazată pe unele principii, cum ar fi descentralizarea administrativă, promovarea intereselor comune, respectul reciproc și pluritatea de opinii. Pentru noi, primarii, CALM are o mare importanță deoarece doar în cadrul CALM avem posibilitatea să soluționăm problemele noastre comune." Vorbind despre victoriile obținute în cadrul CALM, Emilia Albu își amintește de implementarea noului sistem de finanțare, atribuirea Primăriei statutul de agent constatator, depolitizarea și repartizarea transparentă a Fondului Rutier către primării etc.



„Deseori noi toți și, mai ales, primarii care sunt la primul mandat, apelăm și beneficiem de consultațiile experților din cadrul CALM, în diverse domenii. În cadrul acestei asociații, noi, primarii, ne simțim ca membri ai unei mari familii, acolo unde suntem susținuți, apreciați și protejați. CALM ne consolidează, ne mobilizează, ne informează și ne ajută să facem lucruri frumoase și necesare întru prosperarea și dezvoltarea comunităților noastre. O mare importanță pentru noi au avut și vizitele organizate de către CALM în diferite țări cu scopul de a acumula mai multă experiență și de a implementa anumite modele în localitățile noastre."



Rețeaua Femeilor CALM are o importanță aparte, susține Emilia Albu, deoarece mobilizează alesele locale și le ajută la dezvoltarea abilităților necesare în guvernarea locală. „În cadrul Rețelei Femeilor CALM ne simțim foarte confortabil, în afară de libertatea de care dispunem, obținem și un bogat schimb de experiență în rezultatul întrunirilor, meselor rotunde, seminarelor organizate de CALM pentru noi. Astfel cunoaștem problemele cu care se confruntă fiecare dintre noi, modul în care a fost depășită o situație sau alta, realizările obținute de colegele noastre și toate aceste lucruri ne inspiră. Anume Rețeaua Femeilor CALM ne ajută să devenim mai puternice și mai încrezătoare în forțele proprii. Experiența pe care o acumulăm aici ne ajută să asigurăm o guvernare și o administrare calitativă, pe care și-o doresc alegătorii noștri."



Despre alesele locale spune că sunt curajoase, insistente, responsabile, perseverente încrezute în forțele proprii și poate mai înțelegătoare, mai blânde și mai grijulii.



„O femeie primară depune sufletul în ceea ce face și este direct responsabilă de destinul comunității. Chiar și așa, pentru orice femeie, chiar și pentru cele alese în funcții de primară, familia rămâne prioritatea numărul unu. Iată de ce, atunci când decizi să ieși în față, să candidezi pentru o funcție publică, trebuie să te asiguri că ai alături de tine o persoană care să te susțină și să-ți fie mereu alături", afirmă Emilia Albu. Pe parcursul celor șase mandate de primară, Emilia Albu a încurajat locuitorii satului să protejeze tot ce aparține comunității. Își dorește ca satul său să fie mai dezvoltat, mai prosper, mai amenajat, mai atractiv, mai frumos și mai înfloritor, cu mulți oameni care au condiții bune de viață și de unde nimeni nu ar dori să plece.



„Îmi doresc foarte mult ca satul Mereșeuca, leagănul copilăriei mele, să beneficieze în continuare de o bună dezvoltare social – economică, să prospere, să devină un sat cu un nivel înalt al calității vieții. Îmi doresc locuitorii satului să-și păstreze valorile, spiritul de echipă și de inițiativă, să fie mândri de tradițiile strămoșești îmbinate cu cele ale prezentului, mândri de limba pe care o vorbesc și de viitorul pe care îl construiesc acasă... Orice problemă să-i unească și mai mult pe consătenii mei și să iasă biruitori din orice încercare a vieții."