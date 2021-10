Vizualizări: 69

Primarul comunei Lozova Lilian Botnaru: „Putem identifica resurse financiare pentru salarizarea din APL prin lichidarea Consiliilor raionale, rolul cărora nu-l cunoaștem”

28 Octombrie 2021 — Despre salariile mici din administrația publică locală vorbesc de foarte mult timp angajații din acest domeniu. Guvernările se schimbă, problemele însă rămân aceleași. Numărul angajaților din APL se reduce de la an la an deoarece statutul de funcționar public este tot mai puțin atractiv atât pentru tinerii specialiști, cât și pentru cei care și-au dedicat acestei profesii ani din viață.



Primarul comunei Lozova, Strășeni, Lilian Botnaru spune că deși unui ales local îi revin cele mai multe atribuții, salarizarea este mai mică decât a unui director de grădiniță, de liceu, a unui șef de centru de sănătate sau a unui centru de urgență, în condițiile în care acești conducători nu au mai multe probleme de soluționat decât aleșii locali. „Toate instituțiile din teritoriu sunt în grija primarului. Noi nu avem un program clar definit. Oamenii apelează la noi indiferent dacă e seară, e noapte, e zi de odihnă sau ești în concediu, pentru că la cineva s-a spart o țeavă, la cineva a izbucnit un incendiu, cineva se confruntă cu violența în familie etc. Primarul trebuie să găsească soluții în toate cazurile și de foarte multe ori timpul pe care trebuie să îl dedicăm familiei îl petrecem muncind în folosul comunității.”



Lilian Botnaru consideră că primarul trebuie să fie remunerat pe potriva muncii pe care o depune. „Șoferii sau paznicii care lucrează în firme private au salarii mai mari decât alesul local. Nu e normal ca salariul să nu îți ajungă pentru a achita facturile, pentru a susține copiii atunci când merg să își continue studiile, să îți cumperi un costum sau, în cazul doamnelor, să se aranjeze pentru a se prezenta la serviciu sau la o întrunire.”



Comparând veniturile aleșilor locali din România sau Polonia (de circa 2 mii de euro), primarul comunei Lozova spune că pentru a se putea întreține, mai mulți colegi de-ai săi din Republica Moldova sunt nevoiți să crească animale și să iasă cu ele sâmbăta și duminica la piață, alții pleacă în concediu la muncă peste hotare.



În cei cinci ani de activitate ai primarului Lilian Botnaru, în comuna Lozova au fost atrase peste 65 milioane de lei din fonduri naționale și internaționale și acesta nu este un caz singular în Republica Moldova. Toate aceste eforturi de a scrie proiecte se fac în afara orelor de muncă și, direct, primarii nu au nici un câștig din investițiile pe care le aduc în comunitățile lor. „Primarii sunt motivați să scrie proiecte pentru că au obținut votul de încredere a oamenilor și au o responsabilitate în fața acestora. Indiferent de costurile pe care le suportăm, nu doar financiare, mă refer și la sănătate, la timpul dedicat acestor proiecte, ne străduim ca la sfârșitul a patru ani să demonstrăm că am reușit să nu dezamăgim. Probleme sunt în toate localitățile și toți primarii lucrează pentru că nu avem o țară europeană cu infrastructură dezvoltată, în care ne-am permite să stăm în birouri pentru a elibera un certificat. Noi suntem batalionul de jos care luptă pentru a dezvolta țara”, a declarat Lilian Botnaru.



Chiar și așa, de cele mai multe ori Consiliile raionale refuză să susțină aleșii locali, mai ales dacă aceștia nu reprezintă majoritatea din Consiliu.



Lilian Botnaru a reiterat că toate partidele care au acces în Parlament și-au asumat anumite angajamente, au semnat acorduri de cooperare cu CALM ce prevăd descentralizarea și consolidarea autonomiei locale. „Acum mingea este în terenul partidului de la guvernare, care deține, practic, toată puterea din țară și ar putea într-un termen restrâns să realizeze ceea ce a promis. Un specialist principal de la o agenție sau de la o instituție de stat are un salariu mai mare cu circa 40% decât a unui primar. Eu cred că și președintele RM trebuie să aibă un salariu mai mare deoarece este prima persoană în stat și comandantul suprem al țării, urmează premierul, președinții de raioane și apoi primarii. Putem identifica resurse financiare dacă realizăm reforma teritorial administrativă, prin lichidarea consiliilor raionale, rolul cărora nu-l cunoaștem.