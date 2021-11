Vizualizări: 102

Viorel Furdui: „Atestăm o anumită îngrijorare privind existența unei voințe reale a autorităților centrale de a se implica plenar în implementarea Foii de parcurs

4 Noiembrie 2021 — La 15 octombrie s-a împlinit jumătate de an de la semnarea de către Republica Moldova și Consiliul Europei a Foii de parcurs privind democrația locală și regională. Astfel, autoritățile statului nostru și-au asumat punerea în aplicare a mai multor Recomandări ale Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei (CALRCE), printre acestea fiind elaborarea și aprobarea de către Guvern a proiectului de document strategic în domeniul consolidării autonomiei locale; consolidarea unei platforme de comunicare și consultare a opțiunilor de politici publice din domeniul APL cu CALM/APL; consultarea permanentă a proiectelor ce vizează interesele APL; revizuirea și clarificarea sistemului de competențe locale pentru a evita situațiile de suprapunere, dar și pentru a asigura finanțarea necesară; creșterea resurselor financiare ale autorităților locale; consolidarea capacităților manageriale ale autorităților locale; revizuirea sistemul de remunerare pentru angajații administrației locale și elaborarea de propuneri concrete pentru creșterea salariilor plătite de autoritățile locale personalului lor; creșterea salariilor primarilor, astfel încât acestea să fie proporționale cu importanța responsabilităților lor etc. Termenul limită de implementare a acestor acțiuni este 2021-2023.



La moment, din toate angajamentele asumate în Foia de parcurs avem doar declarația recentă a vicepremierului Andrei Spânu, potrivit căreia din 2022 în bugetele locale ar putea ajunge încă 50% din taxa pentru drumuri. Însă, există promisiuni care trebuie luate în considerare în regim de urgență, mai ales cele în domeniul politicii de cadre și remunerării din APL necesită acțiuni urgente și eficiente pentru a stopa plecarea specialiștilor și blocarea activității APL.



În ultima perioadă de timp, autoritățile publice locale bat alarma că din cauza creșterii continue a prețurilor, salariile nu le ajung nici pentru a asigura un minim necesar de trai pentru familiile lor. De cele mai multe ori, autoritățile locale spun că o primă acțiune, ce nu ar necesita cheltuieli suplimentare din bugetul de stat, ar fi să le permită să motiveze angajații primăriilor din veniturile proprii, nu din economii. Altfel, primăriile riscă să rămână și fără puținii angajați care au mai rămas în sistem.



În cadrul unei întrevederi recente la Strasbourg a delegației Republicii Moldova cu conducerea Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, reprezentanții APL și-au exprimat îngrijorările în legătură cu lipsa atenției adecvate a Guvernului față domeniul autonomiei locale, fiind scos în evidență faptul că de la semnarea Foii de parcurs nu s-a întreprins aproape nimic pentru a implementa prevederile acestui document. Conducerea CALRCE a anunțat reprezentanții delegației noastre că în luna noiembrie a acestui an va întreprinde o vizită în RM pentru a discuta cu autoritățile statului despre starea lucrurilor din domeniul APL și nivelul de implementare a Foii de Parcurs.



Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Viorel Furdui afirmă că în Foaia de parcurs sunt indicate principalele probleme atestate în domeniul democrației locale pe parcursul ultimilor 20 de ani și care urmează să fie soluționate, așa cum au promis autoritățile.



„În prezent atestăm o anumită așteptare din partea autorităților locale a unor acțiuni concrete în direcția implementării acestor prevederi. De asemenea, există și o anumită îngrijorare privind existența unei voințe reale a autorităților centrale de a se implica plenar în implementarea Foii de parcurs.”



Viorel Furdui spune că autoritățile centrale au fost preocupate de alte subiecte stringente, iar problematica administrației publice locale și autonomiei locale a rămas fără atenția necesară, ceea ce nu poate să nu îngrijoreze.



„Considerăm că toate declarațiile autorităților privind lupta cu corupția și crearea unui stat de drept adecvat au o legătură foarte strânsă cu progresele din domeniul democrației locale și descentralizării. Una din principale surse ale corupției mari din Republica Moldova este anume sistemul financiar excesiv de centralizat. Un sistem unde toate resursele și pârghiile sunt concentrate la nivel central creează un mediu prielnic pentru perpetuarea corupției, inclusiv a celei politice și facilitează influențele negative asupra proceselor de dezvoltare a statului nostru.”



Directorul executiv al CALM și-a exprimat speranța că odată cu soluționarea mai multor probleme urgente, autoritățile centrale vor începe să privească domeniul democrației și autonomiei locale cu mai multă atenție, implementarea Foii de parcurs va deveni o prioritate pentru a întări autoritățile publice locale și a crea mai multe oportunități pentru soluționarea problemelor de la nivel local.



„Republica Moldova are deja o experiență negativă în ceea ce privește nerespectarea angajamentelor asumate, iar din această cauză imaginea statului nostru a fost afectată foarte mult. Dacă iarăși nu vom reuși să avansăm la acest capitol, în afară de faptul că nu vom înregistra un progres real în domeniul autonomiei locale, descentralizării, întăririi autorităților locale, stoparea exodului din APL, crearea condițiilor adecvate pentru ca autorităților locale să devină un actor important în tot ce înseamnă dezvoltarea țării noastre, va fi afectată foarte mult imaginea autorităților naționale care și-au asumat aceste obligații începând cu programul electoral, apoi cel guvernamental, dar și în relația cu Consiliul Europei. În cazul în care nu vor fi onorate aceste angajamente, încrederea partenerilor de dezvoltare în statul nostru va fi discreditată și iarăși vom avea nevoie de mult timp pentru a o recâștiga”, a conchis Viorel Fudui.