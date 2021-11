Vizualizări: 134

Viorel Furdui: „APL este o aripă frântă a țării! Cu o aripă frântă nu ai cum să modernizezi țara și să stârpești corupția!”

11 Noiembrie 2021 — Directorul executiv al Congresului Autorităților Locale din Moldova (CALM) Viorel Furdui a explicat la postul public de televiziune că de mai bine de 20 de ani, de când se fac sondaje în RM, administrația publică locală, alături de biserică, sunt în topul încrederii cetățenilor deoarece anume APL este responsabilă de cele mai multe servicii de care beneficiază cetățenii: aprovizionare cu apă, canalizare, calitatea drumurilor, iluminat stradal etc, dar și din motivul că autoritățile publice locale sunt cel mai aproape de cetățean și de nevoile acestuia. „Cu toate acestea, APL dețin cea mai mică parte din resursele statului, circa 20%. Cea mai mare parte din resursele financiare și administrative, circa 80%, sunt concentrate la centru. Pe parcursul celor 30 de independență, APL a fost lăsată să se descurce cu un deficit foarte mare de resurse financiare și umane, fiind mereu sub presiune, atât administrativă, cât și financiară. APL și APC sunt ca două aripi ale statului Republica Moldova și în aceste condiții putem constata că de le independență și până în prezent, această pasăre zboară cu o singură aripă, ceea ce nu permite în deplinătatea forțelor să avansăm.”



Viorel Furdui a constatat că guvernările care s-au perindat la conducerea statului nostru așa și nu au înțeles că cu o singură aripă nu ajungi departe și este nevoie de a face tot posibilul pentru ca primarii și echipele lor să aibă suficiente condiții ca să poată contribui la dezvoltarea statului. „Au fost perioade destul de complicate, când instituțiile statului în loc să ajute primarii, prin contribuții la proiecte, pârghii și resurse, în realitate, prin diverse controale abuzive, presiuni, dosare penale, fonduri centralizate încercau să-i determine să se închine în fața cuiva și să îi facă dependenți de centru. Astfel, statul nostru nu a folosit potențialul și energia care există la nivel local, iar foarte mulți primari care au venit în sistem cu o dorință imensă de a schimba lucrurile, au renunțat la un moment dat să mai creadă că este nevoie de dedicația și implicarea lor în procesul de dezvoltare a statului.”



Potrivit directorului executiv al CALM, una dintre cele mai acute probleme actuale este menținerea specialiștilor care au rămas în APL, dar și atragerea noilor forțe. „Vedem că și în APC există o lipsă mare de cadre și credem că această problemă trebuie privită în ansamblu. Întreg sistemul de administrație publică este într-un cerc vicios iar soluțiile nu trebuie să întârzie. Nu avem specialiști în domeniul cadastru, în contabilitate, foarte mulți secretari ai Consiliilor locale, cei care stau la baza unei administrații publice locale și a continuității acestui domeniu, pleacă sau se gândesc să plece. Această situație se atestă nu doar în sate, dar și în orașe. Municipiul Chișinău, de exemplu, în Direcția juridică sunt doar 15 din circa 40 de specialiști necesari. Și în aceste condiții cetățenii cer de la administrația publică locală drumuri, apă, canalizare, condiții bune de viață etc.”



Viorel Furdui spune că doar schimbând abordarea și relația dintre centru și localități vom reuși să modernizăm statul în conformitate cu anumite standarde, să creăm condiții mai bune pentru cetățeni, să aducem în administrația publică specialiști etc. „Este important ca situația din teritoriu să fie cunoscută de către funcționarii care decid anumite lucruri la nivel central. De exemplu, APL nu cere bani de la APC pentru majorarea salariilor, dar este nevoie de a implementa anumite anumite instrumente la nivel local care ar dezlega mâinile primarilor. Pentru aceasta trebuie să ne întrunim, să discutăm și să alegem care sunt cele mai bune soluții de moment. Când discutăm cu primele persoane în stat vedem o înțelegere foarte bună a situației și o determinare de a avansa pe domeniul descentralizării. Am avut întrevederi cu președintele statului Maia Sandu și cu președintele Parlamentului Igor Grosu și am văzut că există voință. Însă, procesele se blochează la alte nivele și observăm că unii conducători de instituții sunt depășiți de situație.”



Directorul executiv al CALM, care este și reprezentantul delegației Republicii Moldova la Congresul Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, a amintit și de angajamentele pe care și le-a asumat Guvernul în relația cu Consiliul Europei. „S-a împlinit jumătate de an de când autoritățile statului nostru și Consiliul Europei au semnat Foaia de Parcurs și deja trebuie să raportăm, avem angajamente asumate și în cazul Acordului de asociere, în programele electorale etc, deja e timpul să prezentăm anumite rezultate”.



În context, directorul CALM a salutat intenția Guvernului de a aloca bugetelor locale și celelalte 50% din taxa pentru drumuri, afirmând însă că este nevoie și de alte acțiuni. „De exemplu, primăriile care au creat infrastructura și celelalte condiții necesare pentru a aduce investitori în localitate, nu au niciun bănuț din activitatea acestora, totul se duce la centru. Oamenii de afaceri activează în localitățile noastre, se folosesc de serviciile de acolo și ar fi firesc ca o parte din veniturile acestor întreprinderi să rămână în teritoriu și astfel localitatea să se dezvolte. Totodată, administrația publică locală ratează venituri importante din cauza că agenți economici prosperi sunt scutiți de plata taxelor și impozitelor locale.”



O altă problemă majoră cu care se confruntă primarii este cea a asigurării contribuției în proiecte. „Proiectele de infrastructură sunt foarte costisitoare, 10-20% din suma totală adesea înseamnă cam tot bugetul disponibil al APL. În Planul de acțiuni al Guvernului există această prevedere de a crea un fond pentru acoperirea acestor contribuții și sperăm foarte mult să fie identificată o anumită formulă în acest sens. Noi cunoaștem că toate țările care au asimilat bine fondurile europene s-au bazat pe descentralizare, pe încrederea în APL și acordarea pârghiilor necesare de a asimila aceste fonduri. Toți primarii noștri au înțeles că pentru a soluționa problemele din teritoriu este nevoie de a accesa fondurile destinate APL, iar deschiderea care există acum din partea Uniunii Europene trebuie să ne determine să ne pregătim pentru a asimila fondurile care urmează să ajungă în RM. Vorbim despre necesitatea de a pregăti APL să cunoască mai bine cum să elaboreze proiecte, dar și de suportul necesar din partea administrației centrale care să acopere contribuțiile pe care trebuie să le asigure APL. Toate țările care s-au dezvoltat și în care oamenii trăiesc bine, cele comparabile cu Republica Moldova: Ungaria, Cehia, Slovacia, Polonia etc, au trecut prin astfel de reforme ale APL și anume descentralizarea a permis acestor state să ajungă la nivelul de dezvoltare actual”.



Viorel Furdui consideră că Republica Moldova de la independență încoace nu a utilizat energia de la nivel local, potențialul acestor oameni care sunt dedicați până la fanatism comunităților lor. „Uneori chiar nu poți să înțelegi de unde atâta dedicație în aceste condiții vitrege de activitate create pentru aleșii noștri locali.”



Vorbind despre insuficiența resurselor statului, directorul executiv al CALM Viorel Furdui a constatat că banii în RM niciodată nu au fost de ajuns. „Pentru a dezlega mâinile primarilor bani mulți nu trebuie, e de ajuns să le permitem să angajeze oamenii necesari și să le ofere anumite sporuri salariale din veniturile proprii, ca aceștia să fie motivați să activeze în APL, să scrie proiecte și să aducă în comunități de zeci de ori mai mulți bani decât investește statul, să fie altfel repartizați banii în acest stat, în așa fel încât APL să aibă posibilitatea să soluționeze problemele comunității.”



În concluzie, Viorel Furdui a declarat că de 30 de ani ne luptăm cu corupția din RM, dar progrese mari așa și nu am înregistrat. „Am avut cele mai bune planuri și strategii, am avut finanțare de la donatori, cu toate acestea situația nu doar că nu s-a schimbat spre bine dar s-a înrăutățit. Lupta cu corupția și reforma justiție sunt pe bună dreptate priorități ale actualei guvernări, dar o reformă adevărată în acest sens poate avea loc dacă creăm un fundament. Cauza principală a marii corupții care a existat în Republica Moldova a fost centralizarea, resursele financiare sunt concentrate la centru și soarta acestora este decisă de un grup îngust de oameni care, din această cauză, de cele mai multe ori, au decis să submineze justiția etc. Descentralizarea, întărirea capacităților autorităților publice locale, autonomia financiară cât mai largă, distribuirea echitabilă a resurselor tuturor comunităților vor garanta continuitatea tuturor măsurilor ce se întreprind acum pentru asigurarea și rezistența în timp a independenței justiției.”



Potrivit lui Viorel Furdui, dacă ne dorim cu adevărat să modernizăm țara și să nu ne mai întoarcem în trecutul puțin luminos, atunci autoritățile statului trebuie să se întoarcă cu fața spre administrația publică locală, să aibă încredere în aceasta, așa cum au încredere și cetățenii, iar în cei 11 ani de activitate CALM a adunat un bagaj semnificativ de idei și soluții care pot să contribuie la realizarea dezideratului descentralizării.