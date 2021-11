Vizualizări: 317

Primarul de Peresecina Valentina Buzu: „Noi nu cerem mai mult decât ceea ce aparține localităților noastre”

11 Noiembrie 2021 — Primarul satului Peresecina, Orhei, vicepreședintele CALM Valentina Buzu spune că rolul administrației publice locale este de a oferi servicii calitative cetățenilor: drumuri, apă, canalizare, servicii educaționale, sociale etc, doar că din cauza lipsei resurselor financiare și a resurselor umane devine din ce în ce mai greu să faci față unor asemenea provocări. „Un perceptor fiscal sau un inginer cadastral are un salariu de 4200 lei. Cu asemenea venituri nu ai cum să să-ți întreții familia și din acest motiv tinerii nu se angajează în APL. În afară de aceasta, conform statelor de personal, în cadrul primăriei Peresecina putem avea doar 11 angajați, deși într-o localitate din România, cu aproximativ același număr de locuitori, sunt 30 de funcționari în APL. Pentru a avea o calitate mai bună a serviciilor prestate cetățenilor avem nevoie de cel puțin 20 de funcționari pe care să-i putem motiva și financiar.”



Valentina Buzu spune că are mare noroc de faptul că funcționarii din cadrul primăriei au o vârstă respectabilă și nu pleacă și speră că guvernarea va susține administrația publică locală pentru a motiva tinerii să se angajeze în localitățile noastre. „Ne dorim foarte mult ca în politica fiscală pentru anul viitor să se regăsească toate angajamentele pe care și le-a asumat actuala guvernare, ar fi un lucru firesc ca toate competențele care ne sunt delegate să aibă acoperire financiară. Noi nu cerem mai mult decât ceea ce aparține localităților noastre, adică descentralizare financiară prin repartizarea impozitelor, cele ale persoanelor juridice din teritoriu, pe resursele naturale etc.”



O altă necesitate la nivel local este ca statul să asigure contribuția în cadrul proiectelor mari pe care le câștigă APL. Vicepreședintele CALM explică faptul că pentru autoritățile locale devine tot mai greu să implementeze mai multe proiecte în aceeași perioadă de timp. „De exemplu, anul acesta ne-am aventurat să scriem mai multe proiecte și le-am câștigat. Unul este cu Agenția de Intervenții și Plăți și prevede renovarea acoperișului Liceului Teoretic „Alexandru Donici”, contribuția primăriei fiind de aproximativ 1,2 milioane de lei. Un alt proiect este în cadrul programului USAID Comunitatea Mea, obiectivul fiind renovarea sălii sportive din cadrul liceului, am accesat 60 mii de dolari, 700 mii de lei fiind contribuția primăriei Peresecina. Mai suntem implicați într-un proiect ce prevede renovarea parcului din localitate, banii sunt alocați de Consiliul raional Orhei, iar contribuția primăriei noastre este de 600 mii de lei. Toate aceste investiții sunt extrem de necesare, doar că veniturile proprii ale localității noastre sunt de circa 2 milioane de lei, din acești bani trebuie să achităm toate aceste sume și să mai economisesc pentru anumite situații neprevăzute, se poate defecta un cazan la instituția preșcolară, sparge o țeavă etc, adică în bugetele locale trebuie să avem și anumite rezerve. De asemenea, trebuie să motivăm copiii care participă la diverse competiții și obțin rezultate, să ajutăm unele persoane vulnerabile sau care au un anumit necaz. Suntem într-o cursă accelerată și nu știm cum să facem față tuturor acestor provocări.”



Valentina Buzu spune că și în aceste condiții, fiind obișnuiți cu greutățile, reprezentanții APL din Peresecina continuă să scrie proiecte și vor elabora contracte de executare pentru mai mulți ani, pentru că doar investind putem avea și comunități dezvoltate.



De asemenea, primarul de Peresecina își dorește ca actuala guvernare să instituie programe pentru asigurarea localităților noastre cu apă și canalizare, așa cum sunt în România, iar APL să poată accesa aceste fonduri și să asigure localitățile noastre cu acest tip de servicii. „Ne dorim o descentralizare și o autonomie locală desăvârșite, astfel încât peste câțiva ani să putem vorbi și despre rezultatele înregistrate ca urmare a acestor schimbări”.