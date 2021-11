Vizualizări: 303

Nicolae Dandiș: „Este nevoie de un parteneriat între APL și APC, mai multă înțelepciune și solidaritate”

11 Noiembrie 2021 — Primarul municipiului Cahul, vicepreședintele CALM, Nicolae Dandiș, a explicat în cadrul unei emisiuni la postul public de televiziune care sunt cauzele care contribuie la stagnarea dezvoltării comunităților locale. „Problemele din administrația publică locală nu au fost auzite foarte mulți ani de către factorii de decizie de la nivel central. Totodată, am avut prea puține oportunități de a discuta despre acestea în cadrul instituțiilor media naționale. Lipsa cooperării dintre instituțiile-cheie în stat, atât centrale, cât și locale, a unei viziuni de dezvoltare a țării pe diverse domenii pe care le gestionează APC, dar și APL și identificarea corectă a priorităților și a resurselor pe care le avem pentru a obține rezultate pe dimensiunea strategică sunt alți factori importanți ce au îngreunat procesul de dezvoltare. Regretăm că atâția ani nu s-a înțeles că primarii sunt cei care cunosc cel mai bine realitățile din teritoriu, având în vedere competențele pe care le au în toate domeniile, că anume de la ei pot să vină cele mai bune propuneri de modificare a cadrului legal sau acțiuni care vor da rezultate în scurt timp.”



Nicolae Dandiș a afirmat că cetățenii au obosit să audă doar despre problemele acestei țări și prea puțin se vorbește în spațiul public despre soluțiile simple care în scurt timp pot produce efecte. „Termenul-cheie în activitatea autorităților locale și centrale este atitudine. Bani niciodată nu vor ajunge pentru toate proiectele care sunt necesare în comunitățile noastre, dar este o lipsă totală de profesionalism atunci când se fac planuri de zeci de pagini cu propuneri concrete pentru fiecare domeniu și nu obții niciun răspuns sau ți se dau niște explicații fără argumente. Ne dorim ca unul dintre membrii Guvernului să reprezinte autoritățile publice locale și împreună cu CALM să fie vocea APL în cadrul administrației centrale.”



Potrivit vicepreședintelui CALM, o altă soluție ar fi descentralizarea instituțională, pentru că Republica Moldova nu înseamnă doar Chișinău. „ De exemplu, pentru sud este specifică cultivarea viței de vie, de ce nu ar putea Oficiul Viei și Vinului să aibă sediul central la Cahul? Pentru Edineț este caracteristică creșterea merelor, de ce nu am putea avea acolo un oficiu sau un departament responsabil de acest domeniu?”



Nicolae Dandiș spune că unii reprezentanții ai Guvernul în teritoriu au o percepție greșită despre statutul și responsabilitățile lor și în loc să lucreze pentru administrație, dau indicații APL sau solicită informații. „Dacă aș fi în locul conducătorilor de la Chișinău aș spune acestor reprezentanți ai Guvernului în teritoriu să meargă la primari și să-i întrebe cu ce pot ajuta, să colecteze propuneri pentru a îmbunătăți activitatea APL prin modificarea anumitor regulamente, instrucțiuni etc, iar pentru aceasta nu trebuie bani. Un coleg de-al nostru ne spunea că după patru mandate de primar este pentru prima dată când i-a telefonat un premier. Țara noastră este mică și într-o zi poți să treci de la nord la sud și să discuți cu oamenii, nu este normal să devină un eveniment istoric faptul că te-a sunat un premier.”



Potrivit alesului local din Cahul, suportul pe care îl are doamna prim- ministru în Parlament și-l dorește fiecare primar în Consiliile locale. „Ar fi efecte dacă executivul, legislativul și administrația locală vor conlucra pe proiecte prioritare. În Acordul de asociere este stipulat că prioritare sunt reformarea administrației, alocarea unor resurse, crearea unui corp de funcționari eficient, transparent etc. Exact aceste lucruri sunt prevăzute în strategiile naționale și programele de guvernare. Rezultă că acestea nu trebuie să fie doar niște declarații de intenții, dar trebuie de stabilit termeni și de implementat. Totodată, atunci când se alocă o sumă de bani pentru raion sau pentru regiune, trebuie să ni se permită nouă să alegem care sunt cele mai importante proiecte din punct de vedere al securității regiunii și țării, dar subiectele strategice au fost ignorate în toți acești ani. De exemplu, la Cahul există petrol și gaz și intenționat s-a dorit ca aceste subiecte să rămână tabu, altfel demult o echipă interministerială trebuia să studieze problema și să vină într-o săptămână-două cu sarcini. Ne-a dat Dumnezeu niște lucruri dar nu știm să le folosim.”



Vicepreședintele CALM și-a exprimat speranța că autoritățile locale vor fi auzite de actuala guvernare. „În CALM nu întotdeauna există consens, dar e o prostie să ignori soluțiile pe care le văd toți cei 900 de primari.”



În contextul deblocării relațiilor RM cu UE și a unor fonduri, Nicolae Dandiș a afirmat că se dorește identificarea corectă a priorităților, astfel ca banii investiți să producă efecte care sunt expres indicate în programul de guvernare: proiecte pe apeduct, iluminat, canalizare, construcția unor obiecte strategice în regiuni. „Timpul trece foarte repede și ne dorim ca angajamentele asumate să se materializeze în anumite decizii și acțiuni, efectele cărora să fie vizibile. Actuala guvernare are un mandat de încredere din partea populației dar, în același timp, are și o mare provocare. Acum nu poți să arăți în stânga sau în dreapta că o componentă a alianței nu vrea să susțină o anumită inițiativă. Astăzi, dacă ai primit o listă de propuneri, este normal ca într-un timp scurt să analizezi și să explici argumentat oamenilor ce se poate și ce nu se poate de făcut. Noi apreciem eforturile care se fac și înțelegem provocările care există, inclusiv faptul că nu este personal nici la nivelul instituțiilor centrale, dar nu avem timp să așteptăm crearea unor comisii și discutarea la nesfârșit a unor subiecte. O echipă de oameni trebuie să se adune, să analizeze și să spună ce putem face astăzi, ce lăsăm pentru anul viitor și ce deocamdată nu putem face. Pentru aceasta este nevoie doar de voință și, dacă vor fi argumente plauzibile, vom înțelege de ce nu se pot face anumite lucruri. Acum este nevoie de un parteneriat între APL și APC, de mai multă înțelepciune și solidaritate”, a conchis Nicolae Dandiș.