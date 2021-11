Vizualizări: 84

Parteneri din Moldova și Polonia s-au reunit în cadrul evenimentului de afaceri online „Doing Business in Moldova”

Bălți, 17 Noiembrie 2021 — Parteneri și reprezentanți ai mediului de afaceri din Republica Moldova și din Regiunea Wielkopolska a Republicii Polone s-au reunit miercuri, 17 noiembrie 2021, în cadrul evenimentului de afaceri online „Doing Business in Moldova”, transmis în timp real din orașele Bălți și Poznań.



La evenimentul de afaceri au participat reprezentanți ai misiunilor diplomatice acreditate în Republica Moldova, ai instituțiilor și organizațiilor naționale și internaționale și exponenți ai întreprinderilor autohtone și din Republica Polonă.



Programul evenimentului de afaceri a inclus un panel cu genericul „Oportunități de cooperare economică Polonia – Republica Moldova”, o rundă de dezbateri cu genericul „Cum să faci business în Moldova?” și o sesiune B2B, la care au participat parteneri din cele două țări.



Jacek Bogusławski, adjunctul Mareșalului Regiunii Wielkopolska, membru al Consiliului de Administrație al Regiunii Wielkopolska: „Polonia este pentru Moldova cea de-a șasea piață de export, aici ajungând circa patru la sută din exporturi. Sunt convins că valoarea schimbului comercial polono-moldovenesc poate crește în următorii ani, iar un rol esențial în acest domeniu îl poate avea Voievodatul Wielkopolska. Partenerii moldoveni au indicat ca domenii esențiale ale colaborării sectorul agricol și prelucrarea alimentelor, sectorul auto, sectorul IT și business process outsourcing, precum și sectorul turistic. Toate acestea reprezintă și sectoare importante pentru economia din Wielkopolska.”



Ana Mardare, secretar de stat, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale: „Oportunitățile de cooperare cu statele europene, precum este Polonia, este o altă direcție pe care o susținem în mod deosebit de fiecare dată când este vorba de implementarea bunelor practici aplicate în alte state. Anume în cadrul acestor tipuri de evenimente pot fi consolidate parteneriatele între administrația publică locală din Republica Moldova și cele din Europa. Republica Moldova nu este doar Chișinău. Moldova are suburbii, raioane unde putem să dezvoltăm proiecte de infrastructură de importanță națională și internațională. Micii și marii întreprinzători pot face acest lucru prin investiții și prin infrastructura de suport pentru afaceri, pentru a cărei dezvoltare noi depunem eforturi și o susținem. Rămânem deschiși pentru a discuta asupra priorităților de dezvoltare a regiunilor, pentru a căuta împreună soluții, pentru a înlătura impedimentele care împiedică dezvoltarea economică a regiunilor și, inclusiv, pentru a prelua bune practici, soluții inovative și a pune în valoare economiile locale și potențialul regional. În acest sens, agențiile de dezvoltare regională reprezintă un prim-partener și o primă legătură pentru noi și pentru comunități.”



Katarzyna Kierzek-Koperska, vicepreședinte, Consiliul de Administrație al Fondului de Dezvoltare a Regiunii Wielkopolska: „Fondul de dezvoltare al Regiunii Wielkopolska susține antreprenorii cu instrumente financiare. Prin intermediul unor intermediari sau direct, a sprijinit peste 2000 de agenți economici. Evenimentul «Doing Business in Moldova» este un ciclu de conferințe înființat în anul 2018. De atunci au avut loc 20 de astfel de întâlniri și am avut mult succes, pentru că au sprijinit antreprenorii noștri să intre pe piețe destul de dificile. În această perioadă dificilă de pandemie, volumul de afaceri dintre Republica Polonă și Republica Moldova a crescut cu patru la sută. Sper că, după această conferință, relațiile noastre de afaceri se vor contura și mai mult.”



ES Igor Bodiu, ambasadorul Republicii Moldova în Republica Polonă: „În ultima perioadă, asistăm la o intensificare a relațiilor bilaterale moldo-polone, în primul rând în plan politic și în plan social. Ne dorim foarte mult cu toții să accelerăm și cooperarea noastră comercială, economică și investițională. Din partea Ambasadei, facem toate eforturile posibile ca această activitate să prindă contur atât la nivel central, cât și la nivel inter-regional. Pledăm pentru o intensificare ale acestor raporturi și, din partea Ambasadei, vom acorda tot sprijinul necesar atât mediului de afaceri din Polonia, care este interesat de cooperarea cu Republica Moldova, cât și businessului nostru național. Avem planuri multe și ne dorim ca efortul țărilor, ministerelor și mediului de afaceri să fie susținut și de misiunile diplomatice, care sunt un mediator de nădejde în stabilirea și impulsionarea contactelor în domeniului businessului.”



ES Bartłomiej Zdaniuk, ambasadorul Republicii Polone în Republica Moldova: „Este important că putem să reluăm un dialog firesc între țările noastre, după această perioadă a pandemiei, care, din păcate, încă nu s-a încheiat. În această perioadă, multe contacte au fost dacă nu rupte, atunci, cel puțin, înghețate. Vrem să fim parteneri în mai multe domenii, vrem ca acest dialog, care s-a dezvoltat într-un mod atât de frumos anul acesta la nivel politic, să capete și o dimensiune în care vor fi prezente absolut toate instituțiile statelor, dar și oameni de afaceri. Sunt doi piloni foarte importanți ai succesului nostru: întreprinderile mici și puterile locale. În cadrul evenimentului de astăzi avem exact aceste două elemente. Mă bucură foarte mult faptul că această cooperare între Regiunea de Dezvoltare Nord și Voievodatul Polonia Mare capătă astăzi încă o dimensiune foarte frumoasă. Sper ca diversitatea partenerilor care participă la evenimentul de astăzi va contribui la crearea contactelor noi, contractelor noi, veniturilor noi, pentru ca economiile noastre să crească, ca să trăim mai bine și mai frumos.”



Maria Prisacari, director ADR Nord: „Pe lângă implementarea proiectelor de dezvoltare regională, ADR Nord desfășoară multiple activități prin care dorim să impulsionăm dezvoltarea mediului de afaceri în nordul Republicii Moldova. Încurajăm crearea parteneriatelor moldo-poloneze. Evenimentele economice organizate în comun cu partenerii externi pot contribui la stimularea dezvoltării socio-economice a regiunii noastre. Ne dorim noi conexiuni de cooperare pentru dezvoltare. Considerăm că obiectivul evenimentului de afaceri «Doing Business in Moldova», pe care l-am organizat în format online, a fost îndeplinit. Ne exprimăm încrederea că relațiile de cooperare ce vor urma datorită consolidării parteneriatelor moldo-poloneze vor avea succes în continuare.”



Evenimentul de afaceri online „Doing Business in Moldova” a urmărit să promoveze mediul de afaceri al Republicii Moldova, inclusiv al Regiunii de Dezvoltare Nord, și să sprijine actorii regionali în crearea parteneriatelor. Totodată, printre obiectivele acestui eveniment s-a regăsit promovarea potențialului economic și investițional al Regiunii de Dezvoltare Nord; promovarea producătorilor și produselor locale; facilitarea creării parteneriatelor de dezvoltare între localități / oameni de afaceri din Republica Moldova și Regiunea Wielkopolska a Republicii Polone.



Regiunea de Dezvoltare Nord se caracterizează printr-un climat investițional favorabil și atractiv cu infrastructură de afaceri dezvoltată, care include: zone economice libere, parcuri industriale, incubatoare de afaceri, HUB-uri de afaceri, ce asigură toată infrastructura necesară activității antreprenoriale. Organizatorii Forumului de afaceri și-au propus să ofere o platformă de promovare a potențialului economic și atragere a investițiilor în nordul Moldovei și, totodată, să faciliteze comunicarea și dezvoltarea relațiilor dintre oamenii de afaceri atât din țară, cât și de peste hotare, mediul public și diplomatic, precum și alte organizații/instituții ce oferă suport în afaceri.



Forumuri economice similare ADR Nord a organizat în octombrie 2020; în septembrie 2019, la Edineț și Bălți; în septembrie 2016, în octombrie 2015 și în martie 2012. La Forumul economic interregional moldo-român din 2012 au participat aproximativ 200 de oameni de afaceri și autorități centrale și locale, în mare parte din Regiunea Vest a României.



Evenimentul de afaceri online „Doing Business in Moldova” a fost organizat de Agenția de Dezvoltare Regională Nord, sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, Autoguvernarea Regiunii Wielkopolska și Fondul de Dezvoltare al Regiunii Wielkopolska din Republica Polonă. La rândul său, proiectul „Consilierea Guvernului Republicii Moldova în politici economice”, finanțat de Guvernele Germaniei și Elveției și implementat de GIZ Moldova, a susținut partea evenimentului desfășurată în Republica Moldova. Partenerii strategici ai evenimentului de afaceri au fost Agenția de Investiții a Republicii Moldova, Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova și Centrul pentru Dezvoltare și Antreprenoriat Moldova-Polonia.