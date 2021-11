Vizualizări: 230

Deputatul Petru Frunze: „În localități vor ajunge mai multe resurse”

25 Noiembrie 2021 — În cadrul unui interviu pentru calm.md, deputatul Petru Frunze explică în ce măsura politica bugetar-fiscală pentru anul 2022 va contribui la consolidarea bugetelor locale și la descentralizare, dar și care sunt inițiativele legislative ce vor crea premise pentru dezvoltarea localităților.



Care sunt acțiunile guvernării pentru a susține dezvoltarea locală?



Petru Frunze: În contextul crizei energetice și disponibilității Guvernului de a oferi compensații pentru perioada rece a anului, inclusiv la factura pentru gaze, Guvernul a aprobat totuși anumite măsuri în susținerea autorităților locale. De anul viitor, 100% din taxa rutieră pentru automobilele înmatriculate în Republica Moldova vor fi defalcate direct în bugetele primăriilor, prin transferuri speciale. Astfel, mijloacele financiare pentru reabilitarea și întreținerea drumurilor se vor dubla și vor fi repartizate în mod echitabil, în funcție de numărul de locuitori pe care îl are fiecare localitate. O altă măsură vizează crearea unui Fond pentru dezvoltare regională și locală. Cu resursele din acest Fond se vor finanța mai multe proiecte depuse de primării. De asemenea, prin intermediul acestui Fond vom oferi posibilitatea primăriilor să acceseze bani pentru contribuția necesară în cadrul proiectelor cu finanțare externă. Ne dorim ca fiecare primar care va depune eforturi pentru a obține finanțare externă să fie sigur că va avea o contribuție din partea Guvernului pentru a implementa acea inițiativă. Ne propunem să reorganizăm mai multe fonduri, să avem un singur consiliu de administrare care va fi creat de la zero și care va avea capacitate să evalueze obiectiv toate cererile de finanțare, proiectele investiționale. Obiectivul nostru este ca primarii să nu mai fie selectați pe criterii politice, să câștige proiectele care sunt argumentate cel mai bine și care corespund cerințelor aprobate.



Prin comasarea mai multor fonduri de dezvoltare în unul singur nu înseamnă că centralizăm și mai mult aceste resurse?



Petru Frunze: Rămâne separat Fondul Ecologic care va finanța proiectele din acest domeniu: amenajarea spațiilor verzi, a gunoiștilor etc. Proiectele de dezvoltare a rețelelor de apă și canalizare se vor regăsi în Fondul Național pentru dezvoltare regională și locală. La ora actuală Guvernul este în proces de elaborare a tuturor mecanismelor pentru a putea fi accesat acest Fond de către primării și nu credem că acest lucru înseamnă centralizare. Noi credem că decât să funcționeze șapte fonduri și fiecare să aibă o echipă de conducere și una de experți, dar și o mulțime de cheltuieli și o mare parte din banii oferiți autorităților locale să fie cheltuiți pe procesul de administrare a acestor Fonduri, mai bine să avem mai puțini funcționari și mai mulți bani să ajungă la autoritățile locale. Totodată, autoritățile naționale trebuie să stimuleze prin subvenții ca APL să investească în domeniile unde sunt necesare investiții: apă, canalizare, eficiență energetică, protecția mediului etc. Să nu ne pomenim în situația în care, de exemplu, cei mai mulți aleși locali aleg să investească doar în drumuri și în acest caz nici peste 300 de ani nu vom avea apă și canalizare în localități. De acum încolo în localități vor ajunge mai multe resurse pentru drumuri, iar primăriile care vor avea capacitate vor putea accesa mult mai multe resurse decât impozitele pe care le au la nivel local. În afară de aceasta, după ce va trece această criză energetică, avem speranțe ca o proporție anumită din toate taxele și impozitele să fie oferite autorităților locale. În situația în care Guvernul alocă peste 1 miliard și 700 de milioane pentru compensarea facturilor la gaze în perioada rece a anului trebuie să înțelegem că nu putem lăsa oamenii să înghețe.



Cu toate acestea, în Parlament sunt înregistrate anumite inițiative legislative ce vizează descentralizarea. Ce șanse sunt ca acestea să devină legi?



Petru Frunze: Este proiectul aprobat de Guvern privind oferirea APL a 100 % din taxa rutieră, o altă inițiativă vizează oferirea primăriilor a 50% din taxa pentru resursele naturale și la acest capitol suntem în discuții cu reprezentanții Ministerului Finanțelor. Încercăm să vedem dacă putem să lansăm o inițiativă legislativă ce ar oferi posibilitatea autorităților publice locale să poată stabili majorarea de salarii pentru funcționarii din primării din veniturile proprii. Sperăm foarte mult ca în colaborare cu Guvernul și Ministerul Finanțelor să găsim o soluție în acest sens, deoarece cunoaștem că specialiștii pleacă din acest domeniu tocmai din cauza salariilor mici și în consecință suferă cetățenii, deoarece calitatea serviciilor nu este atât de bună.



În calitate de fost primar sunteți mulțumit de felul în care arată politica bugetar-fiscală pentru anul 2022?



Petru Frunze: Eu mi-am dorit mai multe, dar ținând cont de realitățile acestei perioade: criza energetică, economică și pandemică, consider că totuși există un echilibru între ceea ce am solicitat și ceea ce am reușit să obținem la moment. În afară de aceasta, să nu uităm că programul nostru electoral este pentru o perioadă de patru ani. Cred că inițiativele despre care am vorbit mai sus înseamnă o reușită, iar lucrurile bune se vor întâmpla și în viitorii ani.