Primarul comunei Gangura Marcel Bobeica: „Mă tem că nu vom face față majorărilor continue a prețurilor”

26 Noiembrie 2021 — În contextul creșterii prețurilor, primarul comunei Gangura, Ialoveni, Marcel Bobeica a sperat că primăria va avea un buget mai mare pentru anul viitor dar, din păcate, nu a fost să fie. „ Proiectul de buget a fost elaborat și urmează să fie aprobat de Consiliul local. De exemplu, cheltuielile cu destinație generală sunt mai mici decât anul trecut. Am așteptat să fi redistribuite spre administrația publică locală și alte tipuri de venituri, cum ar impozitul pe venit din activitatea de întreprinzător a persoanelor juridice, dar nici acest lucru nu s-a întâmplat. Singurul lucru îmbucurător este faptul că vom avea mai mulți bani pentru întreținerea și reparația drumurilor, în cazul primăriei Gangura este vorba despre 350 mii de lei.”



Potrivit alesului local, veniturile proprii ale primăriei comunei Gangura au crescut cu 400 mii de lei, doar că din cauza prețurilor actuale, aceste majorări de venituri nu vor fi resimțite. „Prețul la beton, de exemplu, pe care îl procuram pentru drumuri, a crescut cu cel puțin 300 de lei pentru un metru cub. Prețul la produsele alimentare a crescut cu 25-30%. Cu siguranță va fi și o creștere a prețurilor la resursele energetice. Mă tem că toate administrațiile publice locale ne vom pomeni în dificultatea de a întreține grădinițele de copii, la amenajarea teritoriului sau serviciile comunale. În localitățile unde sunt fântâni arteziene o să crească și tarifele la apă.”



Marcel Bobeica consideră că statul ar trebui să compenseze cheltuielile pe care APL le suportă pentru instituțiile preșcolare. „Zilele trecute am avut o întrevedere cu primarii din raionul Ialoveni și am constatat că în toate localitățile e aceeași situație. S-au înregistrat majorări de prețuri la gaz, cărbune, lemn etc. În afară de aceasta, la începutul anului trecut era un preț la motorină, acum e cu totul altul, iar noi transportăm copiii din localitățile vecine la grădiniță. O soluția despre care vorbim de mai mult timp este redistribuirea impozitului din activitatea de întreprinzător în localitățile noastre, ceea ce ar acoperi o parte din cheltuielile pe care le suportăm. O altă soluție este ca statul să vină cu compensări la tarif și în cazul instituțiilor bugetare.”



Primarul de Gangura susține că cu veniturile proprii o să acopere o parte din aceste majorări, dar acestea nu sunt suficiente, iar banii pentru dezvoltarea localității vor fi inexistenți.