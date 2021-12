Vizualizări: 100

PLATFORMA FEMEILOR ACTIVE, CONSILIERE ȘI FEMEI ACTIVE DIN RAIOANELE CAHUL ȘI UNGHENI: Violența – fenomen care afectează demnitatea umană și stopează dezvoltarea durabilă

Cahul-Chișinău-Ungheni, 3 Decembrie 2021 — Peste 40 de participanți și participante – membre ale Platformei femeilor active, consiliere și femei active din raioanele Cahul și Ungheni, reprezentanți ai Inspectoratului General al Poliției, societatea civilă și reprezentanți ai Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, s-au reunit la data de 29 noiembrie 2021, la cea de-a șasea ședință a proiectului „Parteneriate locale pentru abilitarea femeilor din raioanele Cahul și Ungheni”, realizat de Asociația Obștească „Institutum Virtutes Civilis” și Asociația Obștească Centrul CONTACT-Cahul și este finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF.



Tema discutată în cadrul celei de-a șasea ședințe a Platformei femeilor active din raioanele Cahul și Ungheni s-a bazat pe fenomenul violenței, care afectează demnitatea umană și stopează dezvoltarea durabilă.



Cu un cuvânt de salut la începutul evenimentului a venit Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici: „Mă bucur să vă cunosc pe toate în cadrul acestui eveniment și îmi doresc ca informațiile pe care noi astăzi le promovăm să vă fie de folos în activitățile de zi cu zi, să vă ajute să vă protejați de orice formă de violență și să susțineți și alte femei. În general, ne dorim ca femeile din Republica Moldova să trăiască în afara oricărei violențe și să poată să se afirme profesional și să crească și din punct de vedere personal, dar acest lucru se întâmplă doar atunci când ai un echilibru emoțional. Sper că prin efortul nostru comun vom reuși să ajutăm persoanele care suferă în urma violenței să depășească bariera fricii și să se adreseze pentru ajutor, să spargă lanțul umilinței”.



„În cadrul acestui proiect ne-am pus drept scop să creăm o platformă a femeilor active din mai multe localități din raioanele Cahul și Ungheni. Încercăm lunar să ne întâlnim cu participanții acestui proiectului și să punem în discuție teme de interes comun. Astăzi, ținând cont de faptul că se desfășoară campania „Violența – 16 zile de activism împotriva violenței în bază de gen”, ne-am propus și noi drept scop să organizăm această ședință în care să discutăm despre acest fenomen, care din păcate, i-a amploare tot mai mult și este bine ca fiecare să încercăm să combatem și să prevenim acest fenomen”, a menționat Managera de Proiect, Asociația „Institutum Virtutes Civilis”, Olesea Vladîca.



„Mă bucur că Instititutum Virtutes Civilis a ales să abordeze această temă, deoarece este una actuală și despre care trebuie să discutăm cât mai mult, pentru că victime există și cu părere de rău acest fenomen are multe mituri în jurul lui. Alăturarea la campania anuală cu privire la eliminarea violenței împotriva femeilor este necesară pentru ca împreună să contribuim la eliminarea violenței în societate. Violența există și noi trebuie să o stopăm”, a afirmat Ofițerul de Program, UN Women Moldova, Anatolii Oprea.



Cea de-a șasea ședință s-a desfășurat în trei etape: în prima sesiune s-a discutat despre „Combaterea violenței în familie și promovarea drepturilor femeilor victime ale violenței”, în sesiunea II despre „Prevenirea și combaterea violenței în familie”, iar în sesiunea III au fost discuții despre contribuția actorilor comunitari la prevenirea și combaterea violenței.



Combaterea violenței în familie și promovarea drepturilor femeilor victime ale violenței a fost subiectul pe care Coordonatoarea Coaliției Naționale „Viața fără Violență în Familie”, Veronica Teleucă, a explicat participanților la ședință. „Pentru a preveni violența în societate trebuie să luăm în considerație mai multe aspecte – educație, suportul comunității, intervenția autorităților, mass-media, centre de suport etc. și multe alte elemente care trebuie luate în calcul”.



Despre implicarea poliției în apărarea victimelor care au fost supuse violenței de orice tip, șeful Secției interacțiune comunitară a Direcției Ordine Publică din cadrul Inspectoratului Național de Securitate Publică a Inspectoratului General al Poliției, Dorel Nistor, a menționat că „poliția este acel organ abilitat al statului care are ca sarcină de bază apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, inclusiv prevenire, combatere, descoperire și reținere a persoanelor care au comis anumite fapte ilegale”.



Această activitate este realizată de către Asociația Obștească CONTACT-Cahul și AO „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene.