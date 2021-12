Vizualizări: 38

CALM la Forumul Liderilor Locali 2021: „Fără o reformă temeinică de descentralizare a puterii de la stat la popor, nicio altă reformă nu va produce rezultate"

8 Decembrie 2021 — La 7 decembrie a avut loc Forumul Liderilor Locali 2021 Uniunea Europeană - Parteneriatul Estic. Evenimentul din acest an a avut genericul „Oferiți mai mult, deserviți mai bine: reforma administrației publice locale - un impuls pentru o dezvoltare durabilă și incluzivă" și a fost organizat de Rețeaua Asociațiilor Autorităților Locale din Europa de Sud-Est (NALAS), în cooperare cu PLATFORMA și Consiliul Municipiilor și Regiunilor Europene (CEMR), Asociația Letonă a Guvernelor Locale și Regionale (LALRG) și Asociația Autorităților Locale din Lituania (ALAL).



Este cea de-a treia ediție a Forumului Liderilor Locali Uniunea Europeană - Parteneriatul Estic și are loc într-un moment crucial pentru descentralizare și reforme în administrația publică locală. Forumul actual a avut loc în contextul în care reformele descentralizării au sporit rolul administrațiilor locale în sectoarele strategice cheie și chiar dacă s-au înregistrat progrese semnificative, rămân provocări majore în ceea ce privește respectarea angajamentelor politice și avansarea pe dimensiunea consolidării autonomiei fiscale locale.



Frederic Vallier, Secretar General al Consiliului European al Municipalităților și Regiunilor CEMR a vorbit despre importanța Parteneriatului Estic, atât pentru Uniunea Europeană, cât și pentru CEMR, inclusiv din perspectiva Summit-ului UE – Parteneriatul Estic al șefilor de stat din decembrie 2021. „CEMR-Platforma din start a fost activă în promovarea Parteneriatului Estic și apropierea asociațiilor APL din România, R. Moldova și Ucraina de structurile Uniunii Europene."



Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a fost reprezentat la eveniment de conducerea asociației, primari și membri ai Secretariatului.



În discursul său, președinta CALM și a NALAS, Tatiana Badan a accentuat că despre descentralizare, democrație locală și reforma administrației publice se vorbește de mai mult timp. „Nu putem spune că nu s-au înregistrat și rezultate, în unele țări avem chiar și anumite exemple de succes. Cu toate acestea, dacă analizăm situația în ansamblu, constatăm că ritmul de înregistrare a acestor reforme este anevoios, uneori extrem de lent."



Vorbind despre descentralizarea fiscală, Tatiana Badan a constatat că pandemia a avut un efect dezastruos asupra acestui proces. „Nu știu dacă există exemple de țări în care s-a înregistrat vreo măsură de descentralizare fiscală în această perioadă de pandemie."



Directorul executiv al CALM Viorel Furdui a apreciat efortul partenerilor internaționali de a spori investițiile în proiectele locale.



„În același timp, observăm că democrația locală și descentralizarea nu este o temă prioritară și nu este abordată în discursurile oficiale ale autorităților statului, alături de alte subiecte actuale și strategice (justiție, corupție, drepturile omului etc)." În acest context, directorul executiv al CALM a adus exemplul vizitei recente în Republica Moldova a Secretarului General al Consiliului Europei Marija Pejčinović Burić, în cadrul căreia niciun cuvânt nu a fost spus despre democrația locală și descentralizare. „Este cam straniu acest lucru deoarece democrația și autonomia locală sunt valori europene care se regăsesc în Carta Europeană a autonomiei locale. Practic, nu observăm să existe o implicare în domenii - cheie, sistemice, care creează temelia și asigură sustenabilitatea democrației locale și naționale, descentralizării puterii de la stat la popor, reformei administrației publice, climatului de afaceri etc. Fără schimbări radicale în aceste domenii, toate eforturile noastre și ale donatorilor sunt, în mare parte, în zadar și nu au cum să genereze efectele scontate, cu un grad satisfăcător de sustenabilitate."



Vorbind despre descentralizarea din Republica Moldova, directorul executiv al CALM a apreciat pozitiv deschiderea noului Guvern pentru procesele democratice și autonomia locală, subliniind că au fost întreprinse unele acțiuni în vederea descentralizării fiscale, inclusiv a partajării taxei rutiere cu APL. „Totuși, observăm că până acum factorii de decizie încă reflectează asupra priorităților și posibilităților de reformă strategică."



De asemenea, Viorel Furdui a vorbit despre necesitatea urgentă de a veni cu soluții la problemele cheie cu care se confruntă autoritățile locale pentru a răspunde așteptărilor acestora și a societății față de noua guvernare. „Asociația APL are un rol crucial în procesul de reformă, în promovarea acesteia și în elaborarea viziunii și conceptului descentralizării. Un rol important în acest proces îl au și partenerii noștrii de dezvoltare. Este evident că nicio reformă nu poate fi realizată fără structurile care urmează să le implementeze. În acest context, reiterăm că reforma administrației publice centrale și locale nu este mai puțin importantă decât cele din domeniul justiției. Mai mult decât atât, fără o reformă temeinică de descentralizare a puterii de la stat la popor, toate celelalte reforme nu au cum să producă rezultate."



În același timp, Viorel Furdui a menționat că adesea se confundă reforma APL cu cea administrativ-teritorială. „În loc de descentralizare reală, adesea este promovată reforma administrativ-teritorială, ceea ce nu doar că reduce din eficiență procesului general de reformare, dar este contrară voinței politice generale din țară."



Președintele Asociației Comunelor din România (ACoR) Emil Draghici a vorbit despre dificultățile similare cu care s-au confruntat de-a lungul timpului, nu doar AcoR, dar și CALM, în relația cu autoritățile centrale. Președintele AcoR a atras atenția în mod special asupra necesității ca Republica Moldova să beneficieze de un statut special în cadrul Comitetului Regiunilor al Uniunii Europene. „Republica Moldova este țara în care un procent mare din populație deține cetățenia română, ceea ce înseamnă că sunt și cetățeni ai Uniunii Europene, iar de acest lucru trebuie să se țină cont."



Mudite Priede, Secretar General al Asociației Letone a Autorităților Locale și Regionale, a specificat că există o cooperare de lungă durată între asociația letonă și cele din țările Parteneriatului Estic. „Noi promovăm Parteneriatului Estic în cadrul structurilor Uniuniii Europene. Această cooperare va continua și în viitor, drept dovadă fiind și evenimentul de astăzi, al cărei co-organizator este Asociația Letonă a Autorităților Locale și Regionale."



La Forum au participat și reprezentanți ai structurilor Uniunii Europene, ai APL și ai asociațiilor APL din Republica Moldova, Ucraina, Georgia, Letonia, Lituania, România, Estonia, Albania, Bulgaria, Franța, Olanda, Bosnia, Germania, Belgia, etc.