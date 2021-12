Vizualizări: 140

Republica Moldova și CALM la Adunarea Generală a Conferinței autorităților locale și regionale pentru țările din Parteneriatul Estic a Comitetului Regiunilor al Uniunii Europene (CORLEAP)

15 Decembrie 2021 — "Întâi de toate, Parteneriatul Estic trebuie să fie un instrument important de dezvoltare a țărilor, comunităților, orașelor și regiunilor"



La 14 decembrie a avut loc Adunarea Generală a Conferinței autorităților locale și regionale pentru țările din Parteneriatul Estic a Comitetului Regiunilor al Uniunii Europene (CORLEAP). Reamintim că CORLEAP este o platforma care reunește statele partenere și țările membre ale Uniunii Europene în cadrul Comitetului Regiunilor al UE, obiectivul principal fiind de a susține autoritățile locale din țările Parteneriatului Estic. Prin intermediul CORLEAP autoritățile locale din R. Moldova au acces direct la structurile decizionale din cadrul Uniunii Europene, chiar dacă statul nostru nu este membru al UE.



Adunarea Generală a avut loc înainte de Summit-ul șefilor statelor din Parteneriatul Estic și conducerii Uniunii Europene din 15 decembrie, în cadrul căruia va fi prezentată și Agenda consolidată a autorităților locale din Parteneriatul Estic. Summitul oferă o oportunitate pentru cei 27 de lideri naționali ai UE și liderii din R. Moldova, Ucraina, Armenia, Azerbaidjan și Georgia să actualizeze agenda post-2020 a Parteneriatului Estic, ca răspuns la provocările globale: scăderea încrederii cetățenilor în administrația publică, pandemia, criza gazelor, tensiunile politice și geopolitice, etc.



Reamintim că vicepreședintele CALM, primarul municipiului Edineț, Constantin Cojocari, a devenit toamna aceasta copreședinte al CORLEAP, mandat pe care îl va deține timp de un an. Constantin Cojocaru a ținut un discurs în deschiderea evenimentului și a moderat a doua parte a Adunării Generale. Vicepreședintele CALM a vorbit despre importanța susținerii autorităților locale în cadrul Parteneriatului Estic și necesitatea investițiilor în infrastructura locală. De asemenea, Constantin Cojocari a apreciat susținerea partenerilor internaționali pentru proiectele concrete care se implementează în localitățile Moldovei, atrăgând atenția și asupra lipsei unei abordări temeinice a partenerilor noștri pentru unele subiecte esențiale, cum ar fi descentralizarea puterii, democrația și autonomia locală, reforma administrației publice, climatul de afaceri, etc., dar, în același timp o atenție, uneori exagerată, față de prioritățile interne din țările dezvoltate, cum ar fi schimbarea climei, digitalizare, economie verde, obiective pentru care țările în curs de dezvoltare nu au nici resurse, nici precondiții sistemice pentru sustenabilitatea acestora. Constantin Cojocari și-a exprimat speranța că de acum încolo Uniunea Europeană își va focusa mai mult atenția asupra reformelor sistemice necesare pentru a obține rezultate sustenabile în dezvoltarea țării.



La Adunarea Generală a participat și Președintele Republicii Moldova Maia Sandu.



Potrivit președintelui statului nostru, consolidarea capacităților autorităților publice locale este esențială pentru succesul reformelor din țară. Maia Sandu a reiterat angajamentul de a crește finanțarea pentru APL. „Un alt element esențial al succesului dezvoltării locale este descentralizarea fiscală. Multe localități din Moldova au bugete foarte mici, care nu le permit să aloce resurse pentru lucrări de infrastructură majore. Adesea aceste localități se bazează pe asistență externă pentru finanțarea proiectelor majore - alimentare cu apă, canalizare, reparația drumurilor, lucrări de eficiență energetică, construcții capitale. Suntem foarte recunoscători pentru sprijinul pe care îl primim de la partenerii noștri externi, dar noi avem nevoie de un model mai durabil pe termen lung pentru țară"



De asemenea, Președintele Sandu a amintit că „în luna februarie a acestui an, am semnat un Acord de cooperare cu Congresul Autorităților Locale din Moldova, CALM. CALM este un partener important de politici și dialog pentru noul Parlament și Guvern de la Chișinău. Totodată, noi susținem implementarea recomandărilor Comitetului Regiunilor, elaborate cu sprijinul Congresul Autorităţilor Locale şi Regionale al Consiliului Europei".



Totodată, șefa statului o-a informat pe participanții la eveniment că guvernarea de la Chișinău lucrează la un program numit „Satul European", prin intermediul căruia să devină disponibile diverse surse de finanțare pentru dezvoltarea locală și să fie simplificat mecanismul de finanțare. „Ne dorim să îmbunătățim accesul administrațiilor locale rurale la finanțare pentru dezvoltare și să asigurăm un proces mai echitabil de obținere a banilor. De asemenea, luăm în considerare extinderea acestui fond pentru a sprijini afacerile locale. Planul nostru este să punem la dispoziția comunităților din Republica Moldova cel puțin 100 de milioane de euro în fiecare an pentru finanțarea proiectelor de dezvoltare locală în toată țara."



În cadrul Adunării Generale cu mesaje au venit și președinții Comitetul European al Regiunilor al Uniunii Europene și Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei. Ambii au subliniat că agenda Parteneriatului Estic ar trebui să consolideze procesele de reforme în domeniul administrației publice locale, buna guvernare, democrația locală și cooperarea între guvernele naționale și locale.



Apostolos Tzitzikostas, președintele Comitetului European al Regiunilor a declarat că provocările geopolitice și impactul pandemiei subliniază importanța consolidării rezilienței la toate nivelurile de guvernare, încurajând dezvoltarea și obținerea de rezultate pentru cetățeni. „Prin urmare, susținem concentrarea accentuată a Parteneriatului Estic pe reziliență, reformă și redresare post-pandemie și noul Plan de investiții economice de 2,3 miliarde EUR al UE, în care autoritățile locale și regionale trebuie să joace un rol esențial." Președintele Tzitzikostas, care este și copreședinte al CORLEAP a fost de părere că succesul acestui parteneriat pentru reziliență, redresare și reformă va depinde de buna guvernare și de o cooperare strânsă cu orașele și regiunile.



Leendert Verbeek, Președintele Congresului Autorităților Locale și Regionale al Consiliului Europei, a constatat că reformele de descentralizare, deja în desfășurare în multe țări CORLEAP, trebuie continuate și finalizate, în conformitate cu Carta europeană a autonomiei locale. „Astăzi avem nevoie de mai multă descentralizare, nu mai puțină, pentru o mai bună rezistență și recuperare. Este soluția care poate oferi cele mai adecvate răspunsuri la criza de sănătate și poate asigura reziliența și redresarea necesare, începând de la nivelul comunității, calitatea deciziilor, flexibilitatea în adaptarea la situațiile de urgență. Aceasta înseamnă, de asemenea, că autoritățile locale și regionale trebuie să fie dotate cu competențe și resurse financiare adecvate, să aibă acces la finanțare și să facă parte din consultări permanente, atât în ceea ce privește gestionarea crizelor, cât și planurile de redresare."



Din partea instituțiilor europene au participat cu discursuri Siegfried Mureșan, deputat în Parlamentul European, membrul Delegației la Comisia parlamentară de asociere UE-Moldova și membru la Adunarea Parlamentară Euronest (care include parlamentarii din Parteneriatul Estic și din Uniunea Europeană); Michael Siebert, Director general pentru Rusia, Parteneriatul Estic, Asia Centrală, Cooperare regională și OSCE, Serviciul European de Acțiuni Externe, Lawrence Meredith, Director pentru Vecinătatea de Est și consolidarea instituțională, DG NEAR, Comisia Europeană etc.