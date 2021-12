Vizualizări: 242

ANSA cere primarilor să aducă borcane cu apă la Chișinău!

29 Decembrie 2021 — O singură rețea de apeduct asigură apa pentru locuitorii din comuna Ghindești, orașul Ghindești și satul Cenușa din comuna Roșietici. Pentru toți cei circa 5 mii de locuitori din aceste localități, inclusiv instituțiile publice, dintre care șase preșcolare și școlare, aceasta este singura sursă de apă potabilă. Cu toate acestea, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a decis să interzică utilizarea apei doar la grădinița din Hârtop, comuna Ghindești.



Primarul comunei Ghindești, Gheorghe Falcă ne-a comunicat că la 21 noiembrie, reprezentanți ai Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) au prelevat probe de apă de la grădinița din comuna Hârtop, iar rezultatele de la laboratorul ANSA au arătat că indicii microbiologici nu corespund normelor. „Am primit o prescripție prin care eram informați că ni se interzice să folosim apa din robinetele grădiniței, inclusiv pentru spălatul veselei sau a suprafețelor.”



Primarul comunei Ghindești a explicat că prelevarea probelor de apă pentru analiza microbiologică se face lunar de către Centrul de Medicină Preventivă, iar ultimele rezultatele corespundeau normelor. „Totuși, imediat cum am primit rezultatele de la ANSA, am solicitat Serviciilor Comunale Florești (responsabile de prestarea apei în această comună) să fie făcute procedurile necesare de tratare și dezinfectare a apei. De asemenea, am cerut Centrului de Medicină Preventivă să testeze repetat calitatea apei și analizele de laborator au arătat că apa este bună pentru consum. Însă, pe cei de la ANSA nu i-au interesat aceste rezultate și mi-au solicitat să mă duc la laboratorul lor cu probe de apă pentru o nouă analiză microbiologică.



Primarul a venit cu borcanul la Chișinău



Primarului i s-a cerut să procure eprubete sau să sterilizeze un borcan în care să înghețe apa și să o ducă la Chișinău, la laboratorul celor de la ANSA, pentru ca aceasta să fie analizată.



„Altă soluție nu s-a găsit. Ori umblăm cu borcanul cu apă după noi, ori trebuie să procurăm eprubete. Ne-au impus niște condiții inacceptabile. Oare nu ar fi corect să vină ei să recolteze probele și să le ducă în condițiile necesare la laborator? De ce noi trebuie să umblăm cu borcane sterilizate pe la laboratoarele din Chișinău?”



Gheorghe Falcă susține că este responsabil de sănătatea copiilor și dacă apa nu este bună, ANSA era obligată să recolteze probe și de la alte instituții de învățământ care se alimentează din aceeași sursă, lucru care nu s-a întâmplat.



„Cei de la Medicină Preventivă ne spun că aceasta este responsabilitatea lor, noi colaborăm de mai mulți ani cu ei și în fiecare lună apa este testată, iar dacă este necesar, Centrul de Medicină Preventivă face acest exercițiu chiar și mai des. Iată de ce cred că cei de la ANSA își depășesc atribuțiile”, susține alesul local.



Astfel, mai bine de o lună primăria din comuna Ghindești este nevoită să cumpere apă certificată, așa cum a cerut ANSA. În afară de aceasta, APL din Ghindești a fost nevoită să plătească pentru analiza apei efectuată de ANSA în laboratorul său, pentru transportarea acesteia de la Ghindești la Chișinău etc. „Și dacă nu aveam toate aceste resurse nu ne rămânea decât să închidem grădinița,” constată primarul.



Alesul local întreabă cine totuși este responsabil de verificarea calității apei: ANSA sau Centrul de Medicină Preventivă? „Să admitem că apa de la grădinița din Hârtop este infectă, înseamnă că și apa din celelalte instituții preșcolare și școlare nu trebuie consumată. În afara de aceasta, copiii se duc acasă și tot din acest apeduct beau apă, ceea ce ar trebui să fie inacceptabil, iar cei de la ANSA ne-au spus că pe ei nu îi interesează restul apei care curge prin apeduct, ci doar calitatea acesteia de la grădinița din Hârtop”, a mai spus Gheorghe Falcă.