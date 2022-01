Vizualizări: 161

Primarul comunei Coșnița Alexei Gafeli: „Nu remunerea este cea care mă determină să activez în calitate de ales local”

12 Ianuarie 2022 — Alexei Gafeli este primar la al doilea mandat în comuna Coșnița, Dubăsari. Comuna Coșnița are 6100 de locuitori, dintre aceștia 5400 locuiesc în satul Coșnița și 700 în satul Pohrebea. În cadrul unui interviu pentru calm.md, Alexei Gafeli ne spune cum e să administrezi o comună situată în zona de securitate, relațiile APL cu autoritățile centrale, dar și ce îi motivează pe cei mai mulți oameni să rămână la baștină.



Potrivit unui studiu al IDIS Viitorul, populația Republicii Moldova s-a redus cu 1.5 milioane de cetățeni în ultimii 30 de ani. În comuna Coșnița se resimte această scădere a numărului populației?



Alexei Gafeli: Evident. De fapt, oamenii, oficial sunt înregistrați ca având domiciliul în localitate, mulți dintre ei însă sunt plecați peste hotare și revin acasă la jumătate de an, șapte luni sau chiar un an. Totuși, mai mult de jumătate dintre cei 6100 de locuitori au rămas în sat și pentru că suntem, relativ, aproape de capitală, o parte dintre aceștia și-au găsit locuri de muncă în Chișinău. Cred că 25-30 % sunt cei care au migrat din sat pentru o perioadă mai lungă de timp.



Faptul că localitatea este situată în zona de securitate înseamnă mai multă birocrație, mai puțină încredere în ziua de mâine?



Alexei Gafeli: Există mai multe diferențe dintre localitățile din stânga și cele din dreapta Nistrului. Din cele 4000 de ha disponibile în administrația comunei, circa 1000 ha de teren sunt mai greu accesibile. Recent, așa-numiții reprezentanți ai regiunii transnistrene au declarat că agenții economici și persoanele fizice care sunt proprietari ai acestor 1000 de ha de terenuri nu vor putea să le prelucreze, ceea ce va afecta foarte mult veniturile acestor familii și impozitele locale ale administrației locale. Diferit de alte localități pe care le avem în țară este și faptul că în platoul Coșnița (zona în care se află satele Coșnița, Pîrîta, Doroțcaia și Pohrebea) avem un punct vamal intern care controlează și traficul rutier național al locuitorilor din aceste sate, ceea ce creează impedimente, dar și un disconfort în viața cotidiană. În alte localități situate pe partea dreaptă a râului Nistru circulația este absolut liberă. La noi, indiferent dacă numerele autovehiculului sunt înregistrate în dreapta Nistrului, au numere transnistrene sau neutre, oricum trebuie să oprești mașina, să arăți bagajul la punctul vamal, să explici de unde provine marfa etc., ceea ce creează un mare disconfort.



Unde își perfectează actele locuitorii comunei?



Alexei Gafeli: Avem în teritoriu servicii desconcentrate, cele cadastrale și cele de documentare a populației și actele se fac pe loc.



Sunt mai multe programe de susținere a oamenilor din această zonă. Putem să spunem că acestea contribuie la deschiderea unor locuri de muncă?



Alexei Gafeli: Foarte rar sunt create noi locuri de muncă. Potențialii investitori au mari rezerve față de localitățile noastre. Pe lângă postul vamal, mai există și forțele de menținere a păcii în teritoriu. Imediat cum traversezi postul de la Vadul lui Vodă poți vedea forțele militare care păzesc această trecere strategică peste Nistru, ceea ce în mod involuntar presupune în viziunea oricărui investitor anumite riscuri și din acest motiv, în ultimii ani se investește foarte puțin în această regiune, chiar dacă există mult potențial, avem râul Nistru, avem sistem performant de irigare, populația este destul de activă. Cu toate acestea, investitorii preferă zone din partea dreaptă a râului Nistru.



Băștinașii din comuna Coșnița care au reușit să niște bani aici sau peste hotare, sunt dispuși să investească în localitatea natală, să deschidă niște locuri de muncă?



Alexei Gafeli: Nici în acest sens nu pot spune că avem mari succese. Există anumite întreprinderi mici, dar ele nu au un impact asupra economiei locale.



Cu toate acestea, cum credeți, ce îi motivează să rămână acasă pe cei care încă nu au plecat?



Alexei Gafeli: Cred că în primul rând serviciile publice calitative pe care ne străduim să le avem și educația. Majoritatea familiilor tinere preferă ca copiii lor să fie educați într-un mediu sigur. Noi, la nivelul administrației publice locale, împreună cu administrația publică raională, ne străduim să creăm condiții bune în grădinițele și liceul din comunitate. Avem și o infrastructură relativ bine pusă la punct. Cred că aceștia sunt printre factorii care determină unele familii să mai rămână aici, cu siguranță însă nu factorul economic este cel determinant.



Ce fel de relații aveți cu autoritățile separatiste?



Alexei Gafeli: Cu autoritățile separatiste nu avem niciun fel de relații. Am încercat să stabilim relații de colaborare cu autoritățile locale din această regiune, pentru că acestea sunt alese de cetățeni. Din păcate, deși am aplicat împreună la anumite propuneri de proiecte investiționale bilaterale, acestea nu au fost selectate.



Aveți susținere din partea autorităților de la Chișinău?



Alexei Gafeli: Cu autoritățile de la Chișinău avem o comunicare bună, inclusiv cu Biroul politici pentru reintegrare. Mai mult decât atât, prin intermediului Biroului Politici pentru reintegrare, datorită unui fond creat de Guvern, am beneficiat mai mulți ani la rând de resurse pentru implementarea diverselor proiecte de infrastructură socială. Cel mai recent a vizat reparația sălii de sport din cadrul liceului teoretic „Ion Creangă”. În 2020 am beneficiat de resurse financiare pentru construcția unor pavilioane în aer liber la grădinița de copii. Din cauza unor cariere de pe teritoriul nostru am avut și unele relații conflictuale cu autoritățile separatiste, dar datorită implicării Biroului politici pentru Reintegrare acestea au fost, într-o oarecare măsură, soluționate.



Sunteți primar al comunei Coșnița din 2015, de la 29 de ani. Ce v-a determinat să vă doriți această funcție, în condițiile în care foarte mulți tineri de vârsta Dvs. aleg să plece?



Alexei Gafeli: Cu siguranță nu remunerarea. Mă determină să rămân faptul că pot face ceva pentru localitatea natală, acolo unde îmi cresc copiii, unde-mi sunt familia, părinții, rudele, prietenii. Evident că mă motivează și susținerea oamenilor.



Ce vă doriți să schimbați în Coșnița?



Alexei Gafeli: Sper să pot crea condiții de trai mai bune pentru oamenii din comunitatea noastră.



Ați reușit să schimbați viața oamenilor în acești șase ani de activitate sau e nevoie de mult mai mult timp?



Alexei Gafeli: Cu siguranță este nevoie de mult mai mult timp. Rezultatele depind foarte mult și de resursele financiare disponibile, iar acestea sunt modeste pentru localitățile rurale din Republica Moldova. Totuși, cred că în acești șase ani am reușit să realizăm mai multe obiective. În acest context aș vrea să mulțumesc echipei de la primărie, consilierilor locali, tuturor instituțiilor publice din subordine, oamenilor din localitate, agenților economici care se implică pentru a dezvolta comuna noastră. Cred că la încheierea celui de-al doilea mandat, datorită acestui efort comun, vom privi în urmă și vom constata că s-au făcut mai multe lucruri necesare pentru comunitate.