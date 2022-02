Vizualizări: 368

SINDROMUL BURNOUT discutat în cadrul ședinței Platformei Femeilor Active din Cahul și Ungheni

Cahul-Chișinău-Ungheni, 3 Februarie 2022 — Peste 40 de participante și participanți – membre ale Platformei Femeilor Active, femei active și consiliere din Cahul și Ungheni, reprezentante ale societății civile și participante la Proiectul EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni” - s-au reunit, la 2 februarie 2022, în cadrul celei de a șasea ședințe a Platformei. Subiectul discutat s-a referit la „Sindromul Burnout – Arderea Profesională” – ce este acest fenomen și cum îl putem preveni?



Cu un cuvânt de salut la începutul evenimentului a venit Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici: „Fiecare activitate pe care o facem ne consumă energie, dar este bine să avem capacitatea și grija de a o reînnoi această energie. Asta ne face să fim mereu pline de idei și să știm cum putem să schimbăm viața noastră și a celor din jur și cum putem influența comunitățile noastre. Din acest motiv, astăzi am organizat o ședință pentru dumneavoastră. Noi am găsit de cuviință că o modalitate în care putem susține femeile active, lidere, care sunt implicate în toate domeniile de dezvoltare, ar fi să le ghidăm cum să-și focuseze energia pe lucruri mai importante, în același timp având grijă și de sănătatea proprie”.



„Ședința de astăzi are în prim-plan o temă actuală și utilă pentru sănătatea noastră psihică, dar și fizică, care este foarte importantă pentru fiecare dintre noi. Arderea profesională este un sindrom ce poate să apară ca rezultat al unui stres cronic de la locul de muncă care nu a fost gestionat corect. Ținând cont de faptul că ne petrecem mai mult de jumătate de zi la locul de muncă, de aceea am considerat util ca să abordăm împreună cu dumneavoastră acest subiect”, a menționat Managera de Proiect, AO „Institutum Virtutes Civilis”, Olesea Vladîca.



Despre importanța abordării subiectului „Arderii Profesionale”, a menționat și Managera de Proiect, AO Centrul „CONTACT-Cahul”, Cristina Lupan: „Fiecare dintre noi este antrenat în diferite activități, fie că suntem – profesori, medici, manageri de instituții, asistenți sociali etc., indiferent care ar fi profesia noastră, ajungem în unele momente în care simțim că nu mai suntem productivi, că nu mai avem acea energie ca la început. Iar tematica pe care o abordăm în cadrul ședinței este una foarte actuală și necesară, fiindcă există foarte mulți factori care ne influențează productivitatea, de aceea sperăm că astăzi vom găsi soluții pentru a ne păstra energia și a fi productivi”.



„Această sesiune este binevenită, deoarece să vorbim despre sănătate este important pentru starea noastră mentală și fizică. Cei care lucrăm cu oamenii avem tendința de a „salva lumea”, dar este important să ne gândim și la noi. Le mulțumesc partenerilor pentru că au venit cu tematica aceasta foarte importantă, mai ales la început de an”, a menționat Ofițerul de Program UN Women Moldova, Anatolii Oprea.



Cea de-a șasea ședință s-a desfășurat în trei etape: în prima sesiune s-a discutat despre „Stresul profesional și sindromul arderii profesionale”, în sesiunea II despre „Ce este sindromul arderii profesionale? Cum se manifestă sindromul arderii profesionale”, iar în sesiunea III au fost discuții despre cum putem preveni sindromul arderii profesionale la nivel de instituție și la nivel individual.



Participanții din cadrul ședința au fost informați de către psihologa și trainera în prevederea arderii profesionale, Angelica Russu, care le-a vorbit despre manifestarea acestui sindrom și cum poate fi prevenit. „Arderea profesională se caracterizează prin: lipsa angajamentului, reacții emoționale tocite, neajutorare și lipsă de speranță, pierderea motivației etc.



„Vă mulțumim că ne-ați ajutat să facem ordine în prioritățile noastre și să pornim de la noi, deoarece de multe ori oamenii uită de ei. Informația primită este una foarte utilă și cu siguranță noi vom aplica sfaturile primite și le vom transmite mai departe oamenilor cu care interacționăm la rândul nostru”, a spus participanta la proiect, profesoară I. P. L. T. „Mihai Eminescu” din Slobozia Mare, Elena Cîrneț.



Această activitate este realizată de către AO Centrul CONTACT-Cahul și AO „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene.