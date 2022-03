Vizualizări: 584

AHK Romania a lansat concursul de proiecte Cities of Tomorrow #10

— Aveți proiecte pentru orașul / regiunea dvs. care contribuie la marketingul regiunii / al locației investiționale; dezvoltarea urbană sustenabilă; implementarea de soluții inteligente; îmbunătățirea calității vieții?AHK Romania (Camera de Comerț și Industrie România-Germania) a lansat concursul de proiecte Cities of Tomorrow #10 – Anniversary Edition. Cele mai bune proiecte vor avea posibilitatea să se prezinte în cadrul evenimentului și în zona de marketplace.Câștigătorii concursului de proiecte Cities of Tomorrow #10 – Anniversary Edition vor beneficia de premii pentru încurajarea dezvoltării viitoare a proiectelor lor și de promovare prin AHK Romania pe durata unui an de zile.Înregistrarea se face online până în data de. Detalii AICI