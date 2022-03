Vizualizări: 315

Programul Operațional Regional Nord 2022-2024, aprobat de Consiliul Regional pentru Dezvoltare Nord

— Programul Operațional Regional (POR) Nord pentru anii 2022-2024 a fost aprobat luni, 28 februarie 2022, în cadrul primei ședințe ordinare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare (CRD) Nord din acest an, organizată, în regim online, de Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord sub egida Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR). Totodată, consilierilor regionali le-a fost prezentat raportul de progres privind implementarea Strategiei de Dezvoltare Regională Nord (2016-2020) în anul 2021 și planul de implementare al POR Nord pentru anul curent.În cadrul ședinței, directorul ADR Nord, Maria Prisacari, a raportat că, în 2021, Agenția a înregistrat cea mai mare valorificare de fonduri în Regiunea de Dezvoltare Nord, pentru prima dată în cei 12 ani de activitate a sa. În total, ADR Nord a valorificat anul trecut 221,44 mln lei, pentru implementarea a nouă proiecte de infrastructură și a cinci proiecte soft în regiune. Din suma totală a investițiilor înregistrate anul trecut, 62,14 mln lei au fost alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională (FNDR) și 159,3 mln lei – din sursele Uniunii Europene și din alte surse externe.Membrilor CRD Nord li s-a adus la cunoștință recentele noutăți din domeniul dezvoltării regionale. În acest context, șeful Direcției politici de dezvoltare regională a MIDR, Igor Malai, s-a referit la aprobarea pachetului de legi privind instituirea Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL), care va deveni principala sursă de finanțare a proiectelor de dezvoltare regională și locală. Totodată, funcționarul MIDR a remarcat valorificarea-record a surselor alocate în 2021 din FNDR și din Uniunea Europeană pentru dezvoltarea nordului țării.La rândul său, Mariana Cebotari, specialistă în planificare în cadrul ADR Nord, a trecut în revistă etapele de elaborare a POR Nord 2022-2024, precizând că acesta este documentul strategic de bază pentru ADR Nord și autoritățile publice locale din nordul țării în activitățile privind dezvoltarea regională. Specialista ADR Nord a menționat că noutatea acestui document strategic este faptul că se axează pe competitivitate și pe dimensiunea economică a dezvoltării regionale.Prezentând planul de implementare al POR Nord în anul 2022, șefa interimară a Secției planificare și cooperare regională a ADR Nord, Elena Boboc, a informat că Regiunea de Dezvoltare Nord va beneficia, în anul curent, de 104,8 mln lei pentru implementarea a 11 proiecte de dezvoltare regională noi, incluse în Documentul Unic de Program (DUP) pentru anii 2022-2024. Astfel, importante surse financiare urmează să fie valorificate pentru implementarea a cinci proiecte de aprovizionare cu apă și canalizare, cinci proiecte de valorificare a patrimoniului istoric și de revitalizare a zonelor urbane și un proiect de valorificare a infrastructurii de afaceri.POR Nord 2022-2024 a fost elaborat de către specialiștii ADR Nord cu suportul grupului de lucru regional specializat, în componența căruia au fost incluși reprezentanți ai CRD Nord, ai administrațiilor publice locale, ai mediului academic, ai sectorului privat și ai societății civile din nordul țării. De asemenea, procesul a fost susținut de Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Programul asigură corespondența dintre Strategia Națională de Dezvoltare Regională (SNDR) 2022-2028 și intervențiile programate la nivelul regiunii și își propune să contribuie la atingerea obiectivelor SNDR.În cadrul ședinței, membrii CRD Nord au decis unanim să amâne subiectul alegerii președintelui și vicepreședintelui CRD Nord, în legătură cu expirarea mandatului. Noua conducere a CRD Nord urmează să fie aleasă la următoarea ședință. Până atunci, actuala conducere a Consiliului urmează să îndeplinească interimatul funcțiilor.La finalul ședinței, președintele interimar al CRD Nord, Vasile Secrieru, le-a mulțumit consilierilor regionali pentru interesul manifestat față de subiectele puse în discuție la ședință. La rândul său, șefa ADR Nord, Maria Prisacari, le-a mulțumit membrilor CRD Nord pentru implicarea în procesul de implementare a politicii de dezvoltare regională și pentru cooperarea cu ADR Nord.Ședința de constituire a CRD Nord de legislatura a IV-a a avut loc în data de 21 ianuarie 2020, la Bălți. CRD Nord este o structură regională deliberativă, fără personalitate juridică, constituită în vederea elaborării, coordonării și monitorizării politicii de dezvoltare regională la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord, în componența căreia intră municipiul Bălți și raioanele Briceni, Dondușeni, Drochia, Edineț, Fălești, Florești, Glodeni, Ocnița, Râșcani, Sângerei și Soroca. CRD Nord are 48 de membri: cei 11 președinți de raioane, primarul municipiului Bălți și câte un reprezentant al asociațiilor de primari, societății civile și sectorului privat din fiecare raion și municipiu al regiunii. Membrii CRD Nord își exercită atribuțiile cu titlu gratuit.