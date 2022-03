Vizualizări: 154

A ȘAPTEA ȘEDINȚĂ A PLATFORMEI FEMEILOR ACTIVE DIN RAIOANELE CAHUL ȘI UNGHENI

Cahul-Chișinău-Ungheni, 4 Martie 2022 — Peste 40 de participante și participanți – membre ale Platformei femeilor active, femei active și consiliere din Cahul și Ungheni, reprezentante ale societății civile și membre ale Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, s-au reunit, la 3 martie 2022, în cadrul celei de a șaptea ședințe a Platformei. Subiectul discutat a abordat rolul femeilor în diminuarea provocărilor generate de schimbările climatice.



Cu un cuvânt de salut la începutul evenimentului a venit Președinta Asociației „Institutum Virtutes Civilis”, Liliana Palihovici: „Vă salut și mulțumesc că sunteți alături de noi astăzi. Nu întâmplător am ales subiectul pe care îl vom aborda cu dumneavoastră în cadrul ședinței. Considerăm că femeile active, implicate în sfera publică sau cea privată, pot contribui la schimbarea mentalității generale a populației despre utilizarea eficientă, corectă și cu mare responsabilitate a resurselor, despre atitudinea pe care trebuie să o avem fiecare pentru a întări oportunitățile noastre de viață în Republica Moldova”.



Cu mai multe informații despre contextul organizării unui astfel de eveniment, a venit Managera de proiect, AO „Institutum Virtutes Civilis”, Olesea Vladîca: „Acest eveniment este organizat cu prilejul Zilei internaționale a femeii, care în acest an are o tematică legată de ecologie, sustenabilitate și educație verde. Ședința aceasta are drept scop dezvoltarea spiritului participativ al femeilor și implicarea activă a acestora în procesul de creare și dezvoltare a unui mediu sănătos, care este indispensabil pentru o economie durabilă, dar și pentru o societate echitabilă”.



„Informarea asupra egalității de gen și abilitării tuturor femeilor și fetelor în contextul schimbărilor climatice este un subiect care se află pe agenda națională, dar și internațională. Inegalitatea de gen împreună cu dezastrele și crizele climatice și de mediu reprezintă cele mai mari provocări. Sunt afectate, în special, fetele și femeile care se află în situații vulnerabile și sunt marginalizate. Este important ca capacitățile femeilor de a acționa să fie consolidate, deoarece astfel vom elimina acele bariere structurate și decalaje de gen care există actualmente”, a menționat Managera de proiect, UN Women Moldova, Laura Grecu.



Despre importanța implicării femeilor în subiectul diminuării provocărilor generate de schimbările climatice a vorbit și Managera de proiect, AO Centrul „CONTACT-Cahul”, Cristina Lupan: „Subiectul pe care îl discutăm în cadrul ședinței de astăzi este unul actual, fiindcă schimbările climatice reprezintă o problemă cu care se confruntă societatea. Rolul pe care îl au femeile în diminuarea provocărilor generate de schimbărilor climatice este foarte esențial. Dacă analizăm viața cotidiană, realizăm că femeile sunt cele responsabile vizavi de alegerile pe care fac pentru ceea ce consumă zilnic, activitățile de îngrijire a copiilor și a celor de gospodărie”.



Cea de-a șaptea ședință s-a desfășurat în două etape: în prima sesiune s-a discutat despre „Implicarea femeilor în dezvoltarea durabilă și prietenoasă mediului a comunităților și a țării”, în sesiunea II despre „Rolul organizațiilor societății civile și a cetățenilor în asigurarea protecției mediului.



„O pondere mai mare în implicarea activităților de protecție a mediului o au femeile, chiar și în societatea civilă de mediu. Femeile prezintă un interes mai sporit față de acest subiect, spre deosebire de bărbați, deoarece la nivel de subconștient, femeile sunt cele care dau viață. Conform programului genetic, femeia trebuie să aibă grijă de copii săi. Și, bineînțeles că această grijă nu se oprește aici, mama asigurându-se că îi creează copilului un anturaj propice ca acesta să se dezvolte, și la rândul său să dea continuitate speciei”, a menționat Ministra Mediului, Iuliana Cantaragiu.



Participanții au fost informați de către Președinta Centrului Național de Mediu, Managera Program Deșeuri, Elena Culighin, despre cum se pot implica în asigurarea protecției mediului: „O bună guvernare se realizează prin interesul comun al autorităților publice și societății civile în luarea deciziilor cât mai eficiente și consolidarea încrederii reciproce. Procesul de participare al publicului aduce rezultate pentru părțile implicate. Aceste rezultate pot fi obținute prin înaltul nivel de interes, capacitate și expertiză a sectorului asociativ”.



Această activitate este realizată de către Centrul „CONTACT-Cahul” și AO „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene.