BUNE PRACTICI cu privire la inserția tinerilor NEET realizate de către întreprinderile sociale din Uniunea Europeană

26 Aprilie 2022 — La 21 aprilie 2022, Fundația Est-Europeană și partenerii săi au organizat atelierul de lucru „Bune practici cu privire la inserția tinerilor NEET realizate de către întreprinderile sociale din Uniunea Europeană”. În cadrul acestui eveniment au fost prezenți aproximativ 40 de participanți, printre care antreprenori sociali și reprezentanți ai organizațiilor implicate în proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă”.



Acest eveniment face parte din proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”.



Cu un cuvânt de salut la începutul evenimentului, a venit coordonatoarea de programe în cadrul Fundației Est-Europene, Carolina Blajin: „Acest proiect are scopul de a contribui la incluziunea și abilitarea tinerilor NEET prin implicarea activă a societății civile în diverse domenii. Proiectul este orientat spre o abordare tridimensională – advocacy pentru politici publice incluzive, implicarea organizațiilor societății civile în elaborarea și implementarea serviciilor incluzive concentrate pe tinerele și tinerii NEET și implicarea activă a ONG-urilor în elaborarea și implementarea măsurilor pozitive orientate spre cei mai vulnerabili tineri NEET”.



„Acest eveniment este aplicativ și informativ, deoarece în primul rând ne dorim să vă informăm despre rezultatele acestui studiu și pe de altă parte să ne întâlnim cu antreprenori sociali din Uniunea Europeană și să venim cu recomandări vizavi de activitatea pe care o aveți dumneavoastră”, a menționat moderatoarea evenimentului, Angela Ciocîrlan.



În cadrul evenimentului au fost invitați și reprezentanți de peste hotare, din România și Bulgaria, care au venit cu discursuri asupra subiectului abordat în timpul atelierului de lucru.



„Ecosistem pentru incluziunea grupurilor vulnerabile: politici, instituții, oameni – exemple practice privind dezvoltarea întreprinderilor sociale în țările Uniunii Europene”, a fost subiectul pe care președinta Fundației „Alături de Voi România”, expert internațional în domeniul antreprenoriatului social, Angela Achiței, l-a prezentat participanților la eveniment.



„Într-adevăr subiectul acesta cu tinerii NEET este mai actual în ultimii ani, dar consider că întotdeauna a existat în lume această categorie de tineri și ei vin cu un cumul de probleme și atunci noi trebuie să avem pachete de servicii. Aceste servicii ar trebui să fie pe cât posibil de integrate și accesate într-un singur loc, pentru că dacă ne punem în situația în care suntem în căutarea unui loc de muncă, atunci realizăm câte emoții și etape trebuie să trecem până să fim angajați. Iar atunci când ești un tânăr NEET sau o persoană din categoria grupurilor vulnerabile, atunci emoțiile acestea sunt foarte accentuate și eșecul de a nu reuși poate crește proporțional cu lipsa sprijinului de a fi integrat în piața muncii”, a menționat președinta Fundației „Alături de Voi România”, expert internațional în domeniul antreprenoriatului social, Angela Achiței.



„Bune practici cu privire la inserția grupurilor vulnerabile din România – „Ophori Cosmetics” SRL, întreprindere socială de inserție și unitate protejată autorizată”, a fost subiectul pe care administratorul Bogdan Dimciu l-a explicat participanților.



„Echipa noastră este formată din persoane care au venit din mediul ONG și la început participam la activități în calitate de voluntari, apoi am decis să ne creăm propria întreprindere socială pentru a susține tinerii NEET. În prezent avem angajate trei persoane din categoria celor vulnerabili, care reprezintă întreg departamentul de producție. Ne dorim să ne dezvoltăm cât mai mult pentru ca să putem angaja mai multe persoane cu dizabilități”, a menționat administratorul „Ophori Cosmetics” SRL, Bogdan Dimciu.



„Bune practici cu privire la inserția grupurilor vulnerabile din România – „Davipedia” SRL, întreprindere socială de inserție”, a fost subiectul despre care administratoarea Felicia Stoica le-a povestit participanților la eveniment.



„Misiunea noastră este cea de educație a tinerilor NEET, ne dorim să ajutăm cât mai mulți tineri posibil și să le antrenăm abilitățile de viață independente prin întâlniri individuale și ateliere de grup pe subiecte de viață cotidiană – pornind de la autocunoaștere, încredere personală, conștientizarea capacităților pe care le au, pentru ca să înțeleagă că indiferent de cine sunt pot să facă lucruri utile pentru societate”, a menționat administratoarea „Davipedia” SRL, Felicia Stoica.



Iar despre „Bunele practici cu privire la inserția grupurilor vulnerabile din Bulgaria” a vorbit Rositsa Dzhambazova, Incubatorul de afaceri „Gotse Delchev”: „Antreprenoriatul social face parte din prioritățile noastre, acesta poate fi văzut ca un ecosistem care poate să fie sustenabil și pentru aceasta este nevoie de o politică relevantă, dar și de o organizație potrivită care este responsabilă pentru dezvoltare și implementarea acestei politici, în cazul în care vorbim despre o politică legată de aspectele sociale și economice”.



Proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)” este finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat de Suedia și implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria.