A NOUA ȘEDINȚĂ A PLATFORMEI FEMEILOR ACTIVE DIN RAIOANELE CAHUL ȘI UNGHENI

Cahul-Chișinău-Ungheni, 22 Mai 2022 — Peste 30 de participante și participanți – membre ale Platformei femeilor active, femei active și consiliere din Cahul și Ungheni, reprezentante ale societății civile și membre ale Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, s-au reunit, la 20 mai 2022, în cadrul celei de a noua ședințe. Subiectul discutat în cadrul ședinței s-a referit la formarea și dezvoltarea branding-ului personal.



Cu un cuvânt de salut la începutul evenimentului a venit Managera de proiect, AO „Institutum Virtutes Civiles”, Olesea Vladîca: „Vă salutăm și vă spunem că ne bucurăm că putem să ne revedem offline. Astăzi vom aborda un subiect nou – branding-ul personal, unde veți afla informații ce vă vor fi utile atât în viața personală, cât și în cea profesională. Noi suntem sigure că veți pleca după întâlnirea aceasta cu noi cunoștințe despre cum vă puteți dezvolta mai departe. Vă propun ca la această întâlnire să uitați de grijile zilnice și să vă concentrați pe voi și pe dezvoltarea profesională”.



„Noi suntem bucuroși și onorați că împreună cu AO „Institutum Virtutes Civilis” implementăm acest proiect național în cadrul căruia promovăm drepturile femeii și principiile egalității de gen. Vă urez succes și sper că și cunoștințele de astăzi vor fi de folos în dezvoltarea dumneavoastră personală, dar și profesională”, a menționat Directorul Executiv Centrul „CONTACT-Cahul”, Mihail Cucereanu.



Cea de-a noua ședință a Platformei femeilor active din raioanele Cahul și Ungheni s-a desfășurat în două etape, în prima parte s-a discutat despre: ce este brandul personal, cine are nevoie de el, cum se formează, care sunt etapele brandului personal, care este rolul autocunoașterii, dar și prin ce se manifestă sindromul impostorului, iar în partea a doua s-au prezentat informații despre: auditul rețelelor sociale, definirea rolurilor sociale, branding plan, Copyrighting, aplicații mobile utile și monitorizarea branding-ului personal.



„Noi singuri trebuie să ne construim propria imagine, trebuie să ne gândim cine suntem noi și unde vrem să ajungem, care sunt punctele noastre forte și care sunt cele slabe. În momentul în care ți-ai determinat sistemul de valori le porți cu tine peste tot. Evident că de aici se creează și imaginea ta: faptul că ești o persoană de încredere, că ai familia ca valoare, o persoană care pune acceptul pe impact etc., iar oamenii caută așa persoane. Ajungi apoi la momentul în care oamenii te caută pentru ceea ce faci, iată asta înseamnă Brand Personal”, a menționat trainerul în domeniul branding-ului personal, Ludmila Noni.



Participantele la ședința Platformei femeilor active din raioanele Cahul și Ungheni s-au arătat mulțumite de informațiile asimilate.



„Acest eveniment mi-a deschis viziunea față de ceea ce reprezentăm noi, ne-a ajutat să ne descătușăm gândurile și cred că informațiile au fost bine selectate și utile pentru noi. Astăzi am învățat că trebuie să ne iubim pe noi înșine, ceea ce noi până acum puneam pe ultimul loc, ne gândeam la carieră, familie și apoi la personalitatea noastră”, a spus asistenta socială la Primăria Mănoilești, Ungheni, Valentina Grosu.



„Subiectul pe care l-am abordat astăzi în cadrul ședinței a fost interesant și util. Când mi s-a propus să particip și am văzut care va fi tema am considerat că trebuie să vin, deoarece eu cunoșteam foarte puține lucruri despre branding personal. Noi cumva făceam acest Brand Personal, dar nu cunoșteam cum să facem acest lucru corect. Noi creăm lucruri frumoase în activitățile noastre și este important să știm cum să promovăm corect toate acestea. Astăzi am învățat că dacă facem un lucru bun, trebuie să-l arătăm și celorlalți”, a spus Managerul Grădiniței Andrieș din Frăsinești, Ungheni, Maria Cozman.



„Astăzi am învățat lucruri interesante despre cum să ne facem cunoscuți, pentru că în cazul meu lumea trebuie să cunoască cu ce mă ocup. Eu sunt crescător de plante și îngrijitor de albine, respectiv am și niște produse care trebuie promovate pentru ca oamenii să cunoască despre ele și să le poată procura”, a spus antreprenorul artizanal din Măgurele, Ungheni, Iraida Eni-Căldare.



Această activitate este realizată de către Centrul „CONTACT-Cahul” și AO „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene.