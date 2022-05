Vizualizări: 197

A fost semnat un contract de antrepriză pentru reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea-Cornești cu circa 15 km

23 Mai 2022 — Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Centru, Consiliul raional Ungheni și SRL „Izodromgaz" au semnat un contract de antrepriză în cadrul proiectului regional ce prevede reabilitarea și extinderea apeductului magistral Zagarancea-Cornești, finanțat din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și cofinanțat de aplicantul proiectului, Consiliul raional Ungheni. Evenimentul de semnare a contractului a avut loc vineri, 20 mai 2022, în incinta ADR Centru.



Conform contractului, în decurs de douăzeci de luni, SRL „Izodromgaz" s-a angajat să execute lucrările prevăzute în contractual de antrepriză, care țin de reabilitarea, extinderea/regionalizarea și modernizarea infrastructurii de alimentare cu apă și canalizare, precum și dezvoltarea capacităților prestatorilor de servicii regionali. Odată finalizat, acest proiect, prevede reabilitarea Stației de tratare a apei al apeductului interconectat magistral Zagarancea- Cornești și extinderea apeductului magistral Zagarancea-Cornești cu 14,984 km. Valoare contractului de antrepriză este de 30 360 000.00 lei.



Prin activitățile proiectului regional, Autoritățile locale, își propun să creeze condiții pentru dezvoltarea rețelelor locale de AAC în 38 localități. În prezent primăriile or. Cornești, com. Boghenii Noi, Bumbăta, Rădenii Vechi, Pârlița, Teșcureni, Zagarancea, Manoilești, Unțești, Cetireni, Florițoaia Veche, Bușila, Todirești, Chirileni își dezvoltă rețelele locale de AAC, iar celelalte primării elaborează proiectele tehnice pentru rețelele locale de AAC, în baza apeductului magistral Zagarancea-Cornești.



După atingerea obiectivelor se vor îmbunătăți condițiile de trai prin acces la apă potabilă de calitate a circa 70 mii locuitori din raionul Ungheni. Cetățenii vor beneficia de tehnică de spălat, băi, vor crește condițiile la școli, grădinițe, instituții medicale, etc.



Totodată, activitățile planificate pentru a fi realizate vor crea premize pentru atragerea investițiilor în localitățile rurale ale raionului Ungheni. Astfel, datorită faptului că în regiune va fi dezvoltată rețeaua de apă potabilă de calitate se pot dezvolta afaceri în domeniul procesării produselor agricole, servicii, turism, etc.



Proiectul dat va permite atât exploatarea eficientă și calitativă a rețelelor de apeduct și canalizare existente, cît și posibilitatea extinderii lor la nivel local, astfel ca spre finalul anului 2023 fiecare cetățean să aibă acces la apă potabilă și la o viață decentă.