La Ialoveni a avut loc Conferința de Încheiere a proiectului moldo-slovac de alimentare cu apă potabilă

24 Mai 2022 — La Ialoveni a fost organizată Conferința de Încheiere a proiectului moldo-slovac „Apă potabilă în Ialoveni: îmbunătățirea calității vieții în Orașul Ialoveni prin acces îmbunătățit la apă potabilă și conștientizarea despre managementul apei".



Evenimentul a întrunit reprezentanți ai Ambasadei Slovaciei în Republica Moldova, Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, ADR Centru, Primăriei Ialoveni, Inspectoratului Ecologic, Apă-Canal Chișinău, Instituții de învățămînt din oraș, precum și alți oaspeți interesați de domeniul alimentării cu apă și protecție a mediului din aria proiectului.



În debutul Conferinței, gazda evenimentului, Primarul orașului Ialoveni, Sergiu ARMAȘU, a mulțumit finanțatorilor și partenerilor de proiect pentru buna colaborare și pentru suportul acordat în procesul de sporire a condițiilor de trai pentru locuitorii orașului Ialoveni. „Suntem nespus de bucuroși că am beneficiat de această investiție, de colaborarea cu partenerii noști de la ADR Centru și ADR Senec-Pezinok, Slovacia, alături de care am reușit să rezolvăm problema asigurării cu apă de calitate în toate sectoarele orașului. Mizăm pe continuarea colaborării și pe experiența Dstră pentru a reuși să fim alături de cetățenii noștri prin proiecte și investiții menite să rezolve problemele cotidiene cu care ne confruntăm".



Maroš KRAMÁR, atașatul Slovaciei în Republica Moldova, a salutat pe cei prezenți și a transmis un mesaj de felicitare din partea corpului diplomatic prin care și-a exprimat aprecierea pentru întreaga echipă care a lucrat la realizarea activităților prevăzute în proiect. „Slovacia, deși nu este principalul finanțator din exterior, care susține Republica Moldova, este alături de Dstră și participă activ în cadrul inițiativelor ce au un impact pozitiv asupra cetățenilor acestei țări. Suntem nespus de bucurăși să fim astăzi în cadrul acestui eveniment festiv și să vă felicităm pentru succesul înregistrat odată cu finalizarea activităților propuse. Suntem alături de Dstră și de-acum încolo pentru a vă oferi sprijinul și experiența noastră în creșterea calității vieții pentru locuitorii din Ialoveni" a mai adăugat oficialul.



Eva Lovasikova, Director adjunct, ADR Senec-Pezinoc, Slovacia, a ținut să felicite partenerii proiectului pentru buna colaborare, dar și pentru rezultatele frumoase atinse împreună. „ Sunt foarte bucuroasă să fiu alături de voi la acest eveniment. Este un exemplu de mobilizare și cooperare care ne demonstrează că facem o echipă bună împreună. Cooperarea a fost bazată pe prietenie și înțelegere, astfel am reușit să depășim toate provocările apărute pe parcurs. Prin activitățile realizate, avem convingerea că am întărit și mai mult prietenia noastră și astfel suntem deschiși pentru noi idei de proiecte și activități comune. Ceea ce mă bucură este faptul că deși nu a fost un proiect mare, rezultatele lui au un impact major asupra locuitorilor orașului."



Sergiu TĂBĂCARU, Șef adjunct politici de dezvoltare regională a Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale (MIDR), a venit cu un mesaj de mulțumire pentru partenerii slovaci, care au asigurat finanțarea proiectului de alimentare cu apă din orașul Ialoveni. „Suntem mîndri și recunoscători pentru suportul acordat țării noastre din partea Guvernului Slovaciei. Vă asigurăm de înalta apreciere și vă mulțumim pentru parteneriatele durabile și proiectele în care ne asistați și ne susțineți în inițiativele noastre de a spori condițiile pentru cetățenii Republicii Moldova. Aducem sincere felicitări locuitorilor din Ialoveni și Autorităților locale pentru succesul înregistrat și le dorim să se bucure de rezultate" a conchis reprezentantul MIDR.



Directorul ADR Centru, Pavel TROFIN, a adus mulțumiri actorilor implicați în realizarea proiectului. „Mulțumim partenerilor din Slovacia pentru profesionalism și bune practici cu care se împărtășesc pe durata realizării activităților comune, atît în cadrul acestui proiect, cît și în toate celelalte pe care le-am realizat în parteneriat. Am învățat lucruri prețioase nu doar ce țin de lucrările de infrastructură, ci și la capitolul de conștientizare a populației cu privire la folosirea rațională a resurselor naturale. În cadrul acestui proiect, au fost realizate un șir de activități de informare și conștientizare a importanței apei, orientate spre tînăra generație a orașul Ialoveni, fapt pentru care aducem sincere mulțumiri și reprezentanților instituțiilor de învățămînt din oraș".



Tot aici, reprezentanții Inspectoratului Ecologic și Apă -Canal Chișinău, au vorbit participanților despre situația ecologică din raionul Ialoveni, dar și despre codițiile îmbunătățite ale serviciilor de asigurare cu apă a locuitorilor din aria proiectului.



Amintim că acest proiect prevede reabilitarea unei părți a sistemului de alimentare cu apă din Ialoveni pentru a asigura o acoperire globală și fiabilă a or. Ialoveni, cît și colaborarea cu locuitorii orașului și împrejurimile întru sporirea gradului de conștientizare a gestionării apei și a unei abordări responsabile a mediului.



Rezultatele proiectului:



Construirea unei rețele noi din fontă cu o lungime de 1060 metri, cu diametrul de 300 mm. Acest fapt va face posibil crearea a două circuite autonome de alimentare cu apă potabilă a orașului Ialoveni care permite reglarea presiunii în rețea.

Construirea a cinci puncte de alimentare cu apă pentru pompieri (hidranți) care sunt utilizate în situații de incendiu.

Achiziționarea unei instalații de dozare a clorului, astfel a fost înlocuită instalația veche care are peste 40 ani;

Proiectare unei instalații moderne de producere și dozare a hipocloritului, care va alinia stația de dezinfecție a apei la standardele europene de dezinfectare a apei.

Achiziționarea mai multor utilaje pentru deservirea și întreținerea rețelei de alimentare cu apă potabilă din or. Ialoveni.

Beneficiari direcți - circa 64 de familii din sectorul Bozu și Huțuleuca care au posibilitatea de a se conecta la noua rețea de alimentare cu apă.

Beneficiari indirecți - întreaga populație a orașului Ialoveni prin faptul asigurării unui serviciu calitativ 24/24.

Reprezentanții societății civile, prezenți la evenimentul de încheiere, au venit cu aprecieri pentru echipa de proiect și au ținut să împărtășească idei și opinii adunate în timpul desfășurării activităților comune.



Întrunirea a continuat cu o vizită de monitorizare pe șantierul din orașul Ialoveni, acolo unde au fost evaluată calitatea lucrărilor executate în procesul de implementare a proiectului.



Tot astăzi, în prima jumătate a zilei, un grup de tineri din orașul Ialoveni, membri ai Școlii de Arte, au participat la un flashmob, unde au dansat și au distribuit materiale informative trecătorilor, împărtășind astfel un mesaj prin care se dorește conștientizarea importanței utilizării raționale a resurselor de apă potabilă.



Perioada de implementare a proiectului moldo-slovac este 01 octombrie 2020 - 31 mai 2022, realizat de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Senec-Pezinok, Slovacia, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională(ADR) Centru și Primăria orașului Ialoveni. Proiectul este sustinut financiar de ODA slovaca - Slovak Aid și cofinanțat de Agenția de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok.