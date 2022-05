Vizualizări: 66

„CONSERVAREA TRADIȚIILOR POPULARE PRIN PRISMA DIMENSIUNII DE GEN” ÎN SATUL SEMENI, UNGHENI

Cahul-Chișinău-Ungheni, 26 Mai 2022 — Peste 20 de participante, membre ale Grupului de Inițiativă din satul Semeni, raionul Ungheni, s-au reunit la data de 25 mai 2022, în sala de ședințe a Primăriei comunei Zagarancea, pentru a participa la master class-ul de confecționare a iilor. Această activitate face parte din proiectul „Conservarea tradițiilor populare prin prisma dimensiunii de gen” în satul Semeni, Ungheni.



În deschiderea evenimentului, Specialistul în programe de formare și rețea, AO „Institutum Virtutes Civilis”, Dan Palihovici, a venit cu un cuvânt de salut către participante: „Este firesc ca noi să promovăm egalitatea de gen, iar scopul este simplu – pentru că ne dorim să trăim mai bine. Cred că acest scop este valabil nu doar pentru oamenii din Republica Moldova, dar în general pentru toți. Pentru ca noi să trăim mai bine trebuie să ne învățăm să îi ascultăm pe toți cei care ne înconjoară”.



„Vă mulțumim că sunteți alături de noi, proiectul în cadrul căruia desfășurăm această activitate va aduce un plus valoare la noi în comunitate pentru a dota Căminul Cultural cu bogăția numită „costumul național”, care să ne reprezinte la diferite activități culturale, dar totodată să fim și promotori ai egalității de gen. Nu trebuie să uităm faptul că suntem diferiți, dar egali în același timp”, a menționat Președinta Grupului de Inițiativă Locală, Ira Turețchi.



Activitatea a fost împărțită în două etape, prima s-a axat pe discuții referitoare la egalitatea de gen, iar cea de-a doua etapă a fost partea practică, unde participantele au avut parte de un master class de confecționare a iilor.



„Stereotipurile de gen conduc la inegalitățile care sunt între femei și bărbați, însă discutând deschis despre acest subiect putem să ajutăm oamenii să-l perceapă corect. Egalitatea înseamnă că fiecare individ, fără deosebire de gen, trebuie să aibă oportunitatea de a se dezvolta pe baza abilităților, capacităților și doleanțelor sale individuale. Prin activitatea de astăzi ne-am dorit să vedem cum este percepută egalitatea de gen în mediul rural și să facem o diferență raportând la mediul urban. Și în același timp am încercat să îmbinăm subiectul egalității de gen cu tradițiile populare”, a menționat formatoarea în egalitatea de gen, Andriana Zaslaveț.



„Astăzi am învățat împreună cu participantele la această activitate cum se croiește o ie – cum se mânuiește pânza, cum să lucrăm un ornament, care este tehnica corectă a coaserii. Este important să păstrăm tradițiile vii, deoarece sunt niște lucruri care vin din străbuni. S-au găsit bucățele de material brodat încă din civilizația cucuteni, cu șapte-opt mii de ani în urmă, tot din acea perioadă s-au păstrat și diferite ornamente. Ia iarna nu-ți permite să îți fie frig, iar vara nu-ți dă voie să îți fie cald”, a menționat meșterița populară Angela Iucal.



Participantele la master class-ul de confecționare a iilor s-au arătat mulțumite de cele învățate în cadrul activității.



„Subiectul discutat astăzi mi s-a părut actual și util pentru viața noastră, în special pentru educarea copiilor pe viitor și desigur și informarea celor maturi despre necesitatea respectării egalității de gen. În trecut nu exista această egalitate de gen și consider că este bine că în prezent se ține cont de ea. Este important să ne ascultăm și ajutăm reciproc, este nevoie de o egalitate între femeie și bărbat pentru a avea o viață armonioasă și familii bazate pe înțelegere și fericire”, a spus participanta Nelea Carabcevschi, asistent medical la Gimnaziul din Semeni.



„Acest eveniment mi-a transmis doar emoții pozitive, am acumulat informații noi și utile, care ne vor ajuta în viața cotidiană. Am învățat că între femeie și bărbat trebuie să existe o egalitate, că trebuie să împărțit responsabilitățile și să ne bucurăm de aceleași drepturi”, a spus participanta Aliona Darie, bucătar-șef la Grădinița „Ghiocel” din Semeni.



Această activitate a fost realizată de către Grupul de Inițiativă din s. Semeni, r-l. Ungheni, desfășurată în cadrul Programului de Inițiative Locale, implementat de AO Centrul ,,CONTACT-Cahul” și AO „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene.



