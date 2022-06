Vizualizări: 224

„ACCESUL LA SERVICII DE EDUCAȚIE ȘI ANGAJARE A TINERILOR NEET ESTE O PRIORITATE”: „INIȚIATIVA POZITIVĂ”

Chișinău, 8 Iunie 2022 — Accesul la servicii de educație și angajare a tinerilor constituie o prioritate atât pentru Asociația „Inițiativa Pozitivă”, cât și pentru partenerii și finanțatorii proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)”.



Proiectul „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)” este implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia.



Asociația „Inițiativa Pozitivă” este una dintre cele mai mari și experimentate organizații non-guvernamentale din țară care activează în domeniul sănătății publice și protecției drepturilor pacienților și este beneficiară a Programului de granturi destinat organizațiilor societății civile locale care vor contribui la incluziunea tinerilor NEET din cadrul Inițiativei de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET.



De altfel, legislația națională definește tinerii NEET ca fiind tinerii în vârstă de 15-29 de ani, care nu fac parte din populația ocupată, nu studiază sau nu învață în cadrul sistemului formal de educație și nu participă la niciun fel de cursuri sau alte instruiri în afara sistemului formal de educație”. Și în acest context, după cum observă inițiatorii proiectului, atât instituțiile penitenciare, cât și oficiile de probațiune se orientează spre implementarea mai multor mecanisme de asigurare cu programe educaționale și locuri de muncă; totuși rata de ocupare în rândul tinerilor aflați în conflict cu legea rămâne foarte mică.



În acest context, Asociația „Inițiativa Pozitivă”, urmărind scopul proiectului de consolidare a procesului de incluziune a tinerilor NEET prin evaluarea serviciilor pentru tineretul aflat în conflict cu legea, și pilotarea serviciilor inovatoare incluzive pentru tinerii și tinerele aflate în conflict cu legea, și-a propus să realizeze, în parteneriat cu Administrația Națională a Penitenciarelor și Inspectoratul Național de Probațiune, un studiu privind calitatea serviciilor oferite tinerilor și să găsească soluții, care, pe termen lung, vor îmbunătăți situația tinerilor și tinerelor.



La consultațiile în grup pentru deținuți și subiecți ai probațiunii, desfășurate de Asociația „Inițiativa Pozitivă”, au participat 113 beneficiari, iar la consultații individuale pentru angajații penitenciari și angajații probațiunii – 43 de persoane, precizează inițiatorii studiului. „Drept rezultat, ne propunem să formulăm recomandări, dar și să implementăm un mini-proiect pilot în una dintre instituțiile penitenciare sau oficiile de probațiune”, afirmă coordonatorii proiectului.



„Am avut experiența mai multor atitudini asupra procesului de cercetare. Au fost grupuri de persoane foarte implicate, dar am avut și persoane mai puțin implicate. Pentru mine vârsta a fost un criteriu definitoriu. Cu cât persoanele erau mai adulte, cu atât păreau a fi mai interesate de îmbunătățirea calității serviciilor educaționale și de angajare pentru ei. De asemenea, am văzut discrepanța dintre nevoile educaționale și de angajare din perspectiva beneficiarilor și din perspectiva angajaților. Sunt lucruri bune, care o să ne dea spațiu pentru a gândi și regândi anumite concepte”, a menționat expertul Victor Strogoteanu.



„Ne-a fost interesant să participăm la această cercetare. Și au fost multe întrebări, care au lăsat spațiu să gândesc asupra faptului ce-mi doresc mai departe în viață. Am de stat în închisoare încă un an, și mă gândesc tot mai mult cum să-l petrec cât mai util. Îmi place să vorbesc cu oameni din afară, deoarece aici îți imaginezi lumea din libertate ca fiind roz. Dar nu e roz deloc”, a mărturisit unul dintre beneficiari.



Asociația „Inițiativa Pozitivă” își propune în continuare să evalueze calitatea serviciilor pentru tinerii aflați în conflict cu legea, să dezvolte și să piloteze servicii inovatoare pentru facilitarea incluziunii tinerilor NEET aflați în conflict cu legea pe piața educației și a muncii și să elaboreze proceduri de asistență a tinerilor NEET aflați în conflict cu legea.



Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Oportunități mai bune pentru tinerii și tinerele care nu beneficiază de educație, formare și locuri de muncă (Inițiativa de Incluziune a Tinerilor și Tinerelor NEET)” implementat de Fundația Est-Europeană în parteneriat cu Consiliul Național al Tineretului din Moldova, Centrul Parteneriat pentru Dezvoltare și Agenția pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, din resursele acordate de Uniunea Europeană și Suedia. Opiniile exprimate aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al Fundației Est-Europene, al Consiliului Național al Tineretului din Moldova, Centrului Parteneriat pentru Dezvoltare și al Agenției pentru Dezvoltare Regională din Transnistria, ale Uniunii Europene și/sau al Suediei.