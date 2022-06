Vizualizări: 83

Documentația de proiect pentru ”Reconstrucția punctului de dezinfectare a apei potabile de la instalația de pompare din or. Ialoveni” a fost transmisă Primăriei Ialoveni

14 Iunie 2022 — Agenția de Dezvoltare Regională Centru a transmis ieri, 13 iunie a.c., Primăriei orașului Ialoveni, documentația de proiect pentru "Reconstrucția punctului de dezinfectare a apei potabile de la instalația de pompare a apei potabile din or. Ialoveni".



Astfel, Autoritățile locale își propun să identifice surse financiare pentru realizarea acestui proiect, care va rezolva principala problemă a or. Ialoveni ce ține de clorarea în exces a apei potabile. Apa livrată către consumatori va avea o concentrație constantă de clor remitent în apă. Investiția prevede montarea unei instalații moderne de producere și dozare a hipocloritului.



Proiectul tehnic a fost realizat în cadrul proiectului moldo-slovac „Apă potabilă în Ialoveni: îmbunătățirea calității vieții în Orașul Ialoveni prin acces îmbunătățit la apă potabilă și conștientizarea despre managementul apei".



Amintim că anterior, în cadrul acestui proiect s-a realizat reabilitarea unei părți a sistemului de alimentare cu apă din Ialoveni pentru asigurarea acoperirii globale și fiabile a or. Ialoveni, cît și colaborarea cu locuitorii orașului și împrejurimile întru sporirea gradului de conștientizare a gestionării apei și a unei abordări responsabile a mediului.



Proiectul: „Apă potabilă în Ialoveni: îmbunătățirea calității vieții în Orașul Ialoveni prin acces îmbunătățit la apă potabilă și conștientizarea despre managementul apei" s-a realizat în perioada 01 octombrie 2020 - 31 mai 2022, de către Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Senec-Pezinok, Slovacia, în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională(ADR) Centru și Primăria orașului Ialoveni. Proiectul a fost sustinut financiar de ODA slovaca - Slovak Aid și cofinanțat de Agenția de Dezvoltare Regională Senec-Pezinok.