A ZECEA ȘEDINȚĂ A PLATFORMEI FEMEILOR ACTIVE DIN RAIOANELE CAHUL ȘI UNGHENI

Cahul-Chișinău-Ungheni, 16 Iunie 2022 — Peste 30 de participante și participanți – membre ale Platformei femeilor active, femei active și consiliere din Cahul și Ungheni, reprezentante ale societății civile și membre ale Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în Raioanele Cahul și Ungheni”, s-au reunit, la 6 iunie 2022, în cadrul celei de a zecea ședințe. Subiectul discutat în cadrul ședinței s-a axat pe educația financiară pentru adulți – Fitness Financiar.



Cu un cuvânt de salut la începutul evenimentului a venit Managera de proiect, AO Centrul „CONTACT-Cahul”, Cristina Lupan: „Mă bucur că am găsit un punct de mijloc dintre Ungheni și Cahul și că ne-am întâlnit astăzi la Chișinău. Suntem la a zecea ședință unde putem să comunicăm și să facem schimb de experiență, sper că astăzi vom avea o activitate interesantă. Tema de astăzi este una dorită de dumneavoastră anterior, vom discuta despre educația financiară. Pe de o parte credem că cunoaștem totul despre bani, dar dacă analizăm mai profund noi suntem contabilii în familiile noastre, deoarece ducem evidența cheltuielilor și avem nevoie de aceste informații pe care astăzi le vom învăța”.



„Mă bucur că ideea acestui atelier vine de la dumneavoastră, de la necesitățile voastre personale. Noi vrem să ne bazăm pe necesitățile beneficiarilor noștri, de aceea mă bucur că tema pe care o abordăm astăzi este una care ne vizează pe toți. Sunt sigură că în cadrul acestei instruiri veți consolida anumite cunoștințe pe care le aveți, dar o să acumulați și cunoștințe noi”, a menționat Managera programului EVA, UN Women Moldova, Laura Grecu.



„Ne bucură faptul că sunteți fidele, de fiecare dată la instruiri văd aceleași femei și asta ne face să credem că vă place ceea ce facem și că mereu învățați lucruri noi. Nu pot să nu remarc importanța temei de astăzi, este un subiect la fel de interesant și pentru mine și sper că după întâlnirea de astăzi vom înțelege ce este un comportament financiar corect și cum să gestionăm corect resursele noastre”, a menționat Managera de proiect, AO „Institutum Virtutes Civilis”, Olesea Vladîca.



A zecea ședință s-a desfășurat în trei etape – sesiunea I s-a referit la importanța educației financiare și Roata Financiară a Vieții, a doua la siguranța financiară și pașii concreți în atingerea acesteia, iar ultima sesiune a fost despre bugetul personal, reguli de elaborare și tehnici de economisire.



Participantele la ședința Platformei femeilor active din raioanele Cahul și Ungheni s-au arătat mulțumite de informațiile asimilate.



„Ședința de astăzi a fost foarte interesantă, am aflat informații utile pentru mine despre educația financiară. Am rămas captivată de informațiile despre cum să gestionăm banii și cum să avem o economie efectivă chiar pentru familiile noastre”, a spus Angela Straticiuc, șef Serviciul asistență parentală profesionistă, Direcția Generală Asistență Socială și Protecție a Familiei Ungheni.



„Evenimentul de astăzi a fost foarte reușit, am învățat cum să economisim și a fost o informație utilă, deoarece de multe ori noi cheltuim bani necugetat”, a spus Svetlana Rotaru, secretară a Consiliul Rădenii Vechi.



„Fiind o persoană care știe să economisească, m-am bucurat să aud ideile referitoare la acest subiect. O să încep să scriu și în jurnal cheltuielile și veniturile mele pentru a fi mai disciplinată în acest domeniu. Mi-aș dori să mai particip la astfel de evenimente pe viitor”, a spus Cristina Cojocari, specialistă în protecția drepturilor copilului.



Această activitate este realizată de către Centrul „CONTACT-Cahul” și AO „Institutum Virtutes Civilis”, în cadrul Proiectului EVA „Promovarea egalității de gen în raioanele Cahul și Ungheni”, finanțat de Uniunea Europeană și implementat de UN Women în parteneriat cu UNICEF Moldova, în baza Acordului de Colaborare cu UN Women (Entitatea Națiunilor Unite pentru Egalitate de Gen și Abilitarea Femeilor). Părerile și opiniile exprimate aici aparțin autorilor și nu reflectă neapărat punctul de vedere al UN Women, al UNICEF sau al Uniunii Europene.