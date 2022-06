Vizualizări: 339

Invitație pentru presă. Semnarea contractului de cooperare intercomunitară între localitățile Călărași, Tuzara și Nișcani

Calarasi, 20 Iunie 2022 — Primăriile localităților Călărași, Tuzara și Nișcani alături de Programul Comunitatea Mea, invită jurnaliștii la ceremonia de semnare a contractului de cooperare intercomunitară, ce prevede modernizarea serviciului de alimentare cu apă în cele trei localități.



Evenimentul va avea loc în incinta Primăriei or. Călărași, marți, 21 iunie 2022, începând cu ora 11.00.



Cu suportul Guvernului Statelor Unite, prin intermediul agenției USAID Moldova și a Programului Comunitatea Mea, peste 3000 de gospodării din localitățile Călărași, Tuzara și Nișcani vor fi dotate cu apometre digitale de apă, pentru colectarea și transmiterea datelor la distanță.



În prezent, aprovizionarea cu apă în toate cele trei localități este administrată de Întreprinderea Municipală din Călărași, care întâmpină dificultăți în colectarea datelor exacte de la clienți. Apometrele utilizate în prezent sunt învechite, cu marje de eroare de 10-15%, ceea ce duce la pierderi de aproape 700 000 MDL pe an. Datele sunt colectate de angajații întreprinderii municipale care sunt nevoiți să viziteze fiecare gospodărie, ceea ce implică costuri semnificative. Mulți utilizatori nu oferă acces operatorilor în gospodăriile lor sau nu prezintă date la timp. Toate aceste dificultăți încetinesc dezvoltarea întreprinderii și scad eficiența managementului serviciului de livrare a apei potabile.



CÂND: Marți, 21 iunie 2022, ora 11.00

UNDE: Primăria or. Călărași, str. M. Eminescu 19.



Proiectul este parte a unei inițiative majore de îmbunătățire a infrastructurii de apă și canalizare din regiune, care prevede construirea apeductului Nistru - Chișinău – Strășeni - Călărași, finanțat de Banca de Dezvoltare Germană KfW, proiect în valoare de 40 de milioane de euro și reorganizarea întreprinderilor municipale din Călăraşi și Strășeni în operatori regionali, proiect în valoare de 1,5 milioane de euro, implementat de agenția GIZ.



Pentru mai multe detalii, va invităm să contactați specialistul în atragere a investițiilor a Primăriei or. Călărași, Lilia Rață, la nr de telefon: 0609 20 15.