Ședință de lucru în cadrul proiectului ce prevede crearea unei zone de agrement în orașul Ialoveni

24 Iunie 2022 — La Ialoveni a avut loc o ședință cu participarea reprezentanților ADR Centru, Primăriei Ialoveni și Solidarity Fund PL in Moldova, autorități implicate în realizarea proiectului „Crearea unei zone de agrement pentru sporirea calității vieții locuitorilor din or. Ialoveni".



Acest proiect face parte din lista celor 46 de proiecte de dezvoltare regională, incluse în Documentul unic de program (DUP) pentru anii 2022-2024 aprobat de Guvernul Republicii Moldova, ce urmează să fie finanțate din sursele Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL). Totodată proiectul este cofinanțat de Fondul de Sinergie care este un instrument al Solidarity Fund PL in Moldova, finanțat de Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Polonia în cadrul programului polonez de cooperare pentru dezvoltare - Polish Aid.



Proiectul a fost elaborat în baza programului de revitalizare urbană și prevede amenajarea unui parc în sectorul Huțuleuca, la intersecția străzilor Mihai Viteazu și Iurie Gagarin, menit să îmbunătățească aspectul urban și confortul pentru locuitorii orașului.



Valoare totală a lucrărilor planificate este de 6,8 milioane lei, dintre care 800.000 de lei va reprezenta contribuția Primăriei, iar circa 500.000 lei va reprezenta contribuția partenerului de proiect - Solidarity Fund (Polonia).



Participanții au discutat progresul acțiunilor desfășurate în cadrul proiectului, dar și despre adaptarea activităților care urmează să fie implementate din cadrul Fondului de Sinergie - ediția 2021/2022.



Parcul va avea un teatru de vară, veceuri publice, bănci, un râu amenajat cu piatră, un lac. Totodată, din sursele Fondului de Sinergie este planificată amenajarea căsuțelor mobile din lemn pentru organizarea târgurilor, petrecerea iarmaroacelor tematice, cît și asigurarea Școlii de Arte din orașul Ialoveni cu un mini scuar.



Menționăm că Fondul de Sinergie vine în sprijinul Fondului Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (FNDRL) și presupune cofinanțarea din surse publice și externe împreună cu contribuția APL a unui proiect integrat de revitalizare urbană, cu potențial de a deveni proiect-model. Sinergia se va manifesta prin cofinanțarea din sursele SFPL în MD a proiectelor care au fost selectate în cadrul apelului competitiv al FNDRL, Programul 2 „Dezvoltare Urbană", domeniul de intervenție 2.3 „Revitalizare urbană și dezvoltarea infrastructurii spațiilor publice".