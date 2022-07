Vizualizări: 44

Antreprenoriatul social, creează impact social și economic în Moldova

— Începând cu 1 februarie 2020, după 2,5 ani de implementare, proiectul EUnlocking se apropie de final. Joi, 21 iulie 2022, toți partenerii de implementare s-au întâlnit la Chișinău și virtual, pentru a participa la Conferința de încheiere, care prezintă întregul parcurs al proiectului. Tema conferinței este: "Desfășurarea proiectului în situații de criză".Am salutat participarea reprezentanților Uniunii Europene-DG NEAR, a Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, precum și a multor părți interesate și parteneri relevanți, inclusiv deputați, oficiali guvernamentali, ONG-uri, experți, jurnaliști și bloggeri, mentori de afaceri și, în special, a beneficiarilor noștri primari - tinerii antreprenori sociali din Moldova și Ucraina.„Acest proiect este parte a unei inițiative mai vaste regionale, care demonstrează eforturile noastre pentru a crea și oferi oportunități și o voce mai puternică tinerilor în țările din parteneriatul estic. Am avut parte de o perioadă plină de provocări, proiectul a început doar cu câteva luni înainte de pandemie, cu toate restricțiile care au fost impuse. Toate aceste restricții au fost niște provocări și pentru tinerii din cadrul acestui proiect, care au trebuit să se adapteze pentru a găsi modalități de conlucrare. Pandemia cauzată de Covid-19 a intensificat existența unor probleme precum: ocuparea și crearea locurilor de muncă decente pentru categoriile vulnerabile, care reprezintă priorități și pentru noi”, a precizat Jochen Schmidt, reprezentantul Departamentului Politica europeană de vecinătate și negocierile privind extinderea, Comisia Europeană.În continuarea celor declarate, Hans Born, Șeful unității de proiecte, Gustav-Stresemann-Institut e. V., a menționat că „la doi ani de la demararea proiectului, la începutul anului 2022, situația Covid-19 s-a îmbunătățit într-o oarecare măsură și am început să pregătim călătoriile de studiu, programul de schimb, precum și componenta de sub-granturi, până la agresiunea Rusiei în Ucraina din 24 februarie, care, din păcate, continuă și astăzi. De atunci, partenerii noștri ucraineni se află în mijlocul războiului, se confruntă cu rachete, ocupare și insecuritate, și se luptă, de asemenea, cu restricții logistice în ceea ce privește energia electrică, internetul și combustibilul. Cu toate acestea, acest lucru nu l-a împiedicat pe partenerul nostru din Ucraina - Egalite International, să implementeze practic toate componentele proiectului în cel mai bun mod posibil.Pe de altă parte, partenerii noștri din Moldova au avut (și încă mai au) provocări considerabile cu un număr mare de refugiați ucraineni care au intrat în țară. Din nou, proiectul a reacționat rapid, cum ar fi schimbarea campaniei mediatice, care vizează refugiații și sprijinul prin intermediul antreprenorilor sociali din țară pentru refugiații din Ucraina”.Trecând prin aceste crize, proiectul EUnlocking este mândru că a putut finaliza actiivtățile la timp și că am atins aproape toate obiectivele propuse. Mulți indicatori chiar și-au depășit semnificativ țintele.În Moldova, prin concentrarea pe crearea de locuri de muncă, în special pentru persoanele cu dizabilități și alte grupuri dezavantajate, proiectul EUnlocking a contribuit la atragerea de fonduri guvernamentale pentru întreprinderile sociale din Moldova. Prin urmare, acestea au acces la subvenții de stat de la începutul anului 2021. În Ucraina, parlamentul a confirmat că antreprenoriatul social va fi una dintre prioritățile lor de top, datorită eforturilor neîntrerupte ale proiectului prin diverse campanii de promovare.Am motivat zeci de tineri și am susținut financiar 13 tineri să-și lanseze propriile afaceri sociale, care au creat zeci de locuri de muncă pentru persoanele vulnerabile și contribuie la rezolvarea problemelor comunității.În plus, activitățile de comunicare și cele patru campanii de sensibilizare au reușit să atragă cu succes atenția publicului asupra antreprenoriatului social și a impactului pozitiv al acestuia asupra societății. Ulterior, antreprenoriatul social a devenit o tendință populară în cele două țări vizate.În cadrul proiectului a fost creată prima rețea regională de antreprenori sociali, în urma unei rezoluții adoptate în cadrul Forumului internațional de creare de rețele organizat la Kiev în perioada 27-28 ianuarie 2022. În plus, Mișcarea universitară privind antreprenoriatul social în Ucraina a avut un impact foarte mare. 12 instituții de învățământ ucrainene au integrat în programele lor de studii diverse cursuri pe teme de antreprenoriat social. Eco-Hub-ul și cele 6 laboratoare au oferit sprijin și asistență unui număr de peste 2.500 de tineri din grupurile vulnerabile din Ucraina. Am continuat să oferim sprijin chiar și în timpul războiului.Pentru a crea un impact durabil și cunoștințe de lungă durată, proiectul EUnlocking a lansat recent 10 cursuri de formare online pe diferite teme de antreprenoriat social în ambele țări. Aceste cursuri vor fi disponibile și după încheierea proiectului.Trebuie remarcat faptul că proiectul EUnlocking a putut depăși crizele și și-a atins obiectivele datorită diverselor parteneriate cu autoritățile, ONG-uri, experți relevanți, alte inițiative privind antreprenoriatul social, alte proiecte finanțate de Uniunea Europeană etc., care ne-au ajutat să consolidăm sinergia în beneficiul beneficiarilor, precum și să promovăm sprijinul UE pentru regiune.Chiar dacă proiectul EUnlocking își va încheia implementarea la sfârșitul săptămânii viitoare, credem că parteneriatele noastre vor rămâne pentru a susține impactul și pentru a contribui la promovarea coeziunii sociale și a durabilității mediului în cele două țări.Proiectul "EU4Youth - Valorificarea potențialului tinerilor antreprenori sociali din Moldova și Ucraina" (Proiectul EUnlocking) contribuie la stimularea potențialului antreprenorial social al tinerilor din Moldova și Ucraina prin crearea unui ecosistem favorabil pentru întreprinderile sociale, precum și prin inspirarea și sprijinirea mai multor tineri antreprenori sociali pentru a dezvolta și susține soluțiile lor inovatoare pentru promovarea incluziunii sociale și a durabilității mediului în ambele țări. Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană în cadrul programului EU4Youth.Proiectul EUnlocking este implementat de Institutul Gustav Stresemann e.V. (GSI) (Germania) - organizația principală, Egalite International (Ucraina), organizația AXA Management Consulting (Moldova), Asociația ECO-RAZENI (Moldova), Centrul Național de Asistență și Informare pentru ONG-uri din Moldova "CONTACT" (Moldova) și "Pro NGO! e.V" (Germania).Pentru mai multe detalii, vă rugăm să o contactați pe Elena Nofit, comunicatoarea proiectului EUnlocking în Moldova la numărul de telefon: 069749924 sau la adresa de e-mail: elena.nofit@gmail.com